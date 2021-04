Entretelones de la donación de equipos de CTI del hospital israelí Sheba a Uruguay

Mis amigos israelíes seguramente se reirían de mí, diciéndome que tengo un imán para encontrar uruguayos, y que justo esta nota, sobre una donación de equipos para CTI que el mayor hospital de Israel Sheba-Tel Hashomer realiza a Uruguay, no podía ser la excepción.

Hace ya días el portavoz de prensa extranjera del Sheba, el apreciado Steve Waltz, me avisó: “Dentro de poco habrá grandes noticias respecto a Uruguay. Te avisaré a tiempo”. Quedé expectante. Y este domingo, cuando nos envió el comunicado oficial sobre la donación, acompañado de varias fotos, en una de ellas reconocía de inmediato al Embajador de Uruguay en Israel Bernardo Greiver y al Profesor Arnon Afek, Sub Director del Sheba, a quien he tenido el gusto de entrevistar en repetidas ocasiones. “¿Y el de la izquierda?”, pregunté.

De derecha a izquierda: el Embajador Bernardo Greiver, el Profesor Arnon Afek y Amit Gutkind

Pues resultó que “el de la izquierda” es …hijo de uruguayos.

Se trata de Amit Gutkind (45) , director de la Unidad de Seguridad y Calidad del Sheba, quien dentro de dos semanas será formalmente miembro de la Directiva del Centro Médico . Él nació en Israel, habiéndose radicado sus padres Jorge Gutkind y Rosita Birenbaum en el país en 1975. El vínculo con Uruguay, que pasa ante todo por el corazón, estuvo siempre muy presente en su hogar. “Eso se mantiene hasta hoy en día, eso está clarísimo. Mi papá está en casa en Israel, eso es seguro, pero cuando viaja todos los años a Uruguay, está en su patria y su casa también”, nos comenta Amit, que aceptó gustoso nuestro pedido de entrevistarlo sobre la donación. Agrega que cuando cumplió 13 años-lo que en el judaísmo es el importante momento de Bar Mitzvá , cuando se considera que los varones adquieren responsabilidades como parte del pueblo judío- su regalo fue un paseo “de raíces” a Uruguay.

Tres generaciones. Amit, prendiendo una vela en la festividad de Janucá, junto a uno de sus cuatro hijos. A la izquierda, sus padres.

Y años después, en el 2004, cuando llegó por 2 años a Montevideo como representante de la Agencia Judía, lo vivió de modo singular, muy especialmente al nacer en tierra uruguaya uno de sus hijos. “Nació en el país que salvó la vida de mis abuelos al recibirlos cuando abandonaron Europa viendo todo lo que estaba empezando a pasar en Alemania en el preludio de la Segunda Guerra Mundial”, resume con emoción.

Amit, en el medio, junto a su hermano y su padre, cuando un partido amistoso entre Israel y Argentina

Casi de más está aclararlo, pero por las dudas Amit lo recalca. “La donación no tiene nada que ver conmigo ni con mi relación con Uruguay. Se trata de una política del Centro Médico Sheba, cuyo Director General el Dr. Yitzhak Kreiss tiene un encare humanitario clave, convencido de que parte de la misión del hospital es prestar ayuda humanitaria a otros países que lo necesiten”.

El Dr. Itzjak Kreiss, Director General del Centro Médico Sheba-Tel Hashome

En el Sheba funciona desde hace años el Centro Nacional de Desastres encabezado por el Profesor Elhanan Bar-On, quien ha sido galardonado por su actividad en este sentido, en nombre del hospital. Recordamos claramente haberlo mencionado en algunas notas meses atrás, por el papel que jugó capacitando equipos médicos palestinos de Cisjordania al comienzo de la pandemia.

“El conocimiento, la capacidad y la experiencia acumuladas en Sheba permiten ayudar con una celeridad que siempre sorprende”, cuenta Amit Gutkind. “Lo básico es el deseo de ayudar. Por algo el Dr. Kreiss acuñó el concepto de ´esperanza sin fronteras´, reflejo de un encare médico que se dio por cierto ya mucho antes de la pandemia”.

“Por eso”-agrega Amit Gutkind-“cuando nos dirigimos al Dr. Kreiss a decirle que Sheba recibió un pedido puntual de Uruguay, en pocas horas había respuesta positiva y se empezó a empujar todo para que salga adelante, desplegándose una impresionante logística de trabajo también en el feriado del día de la independencia y en sábado, el día de descanso en Israel”.

Amit sonríe y agrega: “Notamos que de Uruguay, cuando vieron la asiduidad de nuestros mensajes por mail, de las preguntas concretas para decidir cómo avanzar, quedaron muy agradecidos y hasta atónitos al ver que no nos detuvimos ni un momento para poder concretarlo todo”. Su resumen lo dice todo: “Es que esta misión internacional humanitaria, está en el ADN del Sheba”.

Como quien trabajó durante 15 años como enfermero en el departamento de Hemato-oncología pediátrica en el Sheba, Amit tiene bien claro qué significa lidiar con situaciones extremas. Y la pandemia sin duda ha colocado al mundo-incluyendo a Uruguay e Israel-en más de una situación de emergencia.

Le preguntamos cómo comenzó a rodar la iniciativa que se concreta ahora en esta gran donación, y sin mencionar nombres-para no pecar con olvidos involuntarios- responde que recibió una llamada desde Uruguay en la que “una persona importante en Montevideo dijo que como entiende que estamos cerrando salas de cuidados intensivos de Coronavirus, trata de ver la posibilidad de recibir algún apoyo”. Amit no menciona a nadie, pero entendemos que esa llamada puede haber sido del Dr. Roberto Canessa. Cabe recordar que el Ministro de Salud Pública Dr. Daniel Salinas, lo mencionó en especial en sus declaraciones a este portal. El propio Canessa , en contacto con Semanario Hebreo Jai, comenta con humildad que se le menciona “porque soy conocido nomás, pero hay todo un equipo atrás de esto”.

Eso está claro. Un operativo de este tipo no lo levanta una sola persona, ni tampoco dos. Más allá de quién lanzó la primera piedra y tuvo la iniciativa, lo claro es que se le trató de empujar por varios lados , y que la rapidez con que reaccionó el Centro Médico Sheba, emocionó y sorprendió para bien a todos en Uruguay. Pero además, el contacto fue intenso y celero.”Fueron y vinieros fotos, información, preguntas y respuestas, para que los equipos médicos en Uruguay vean si nuestros equipos son apropiados para lo que necesitan en Montevideo”, cuenta Amit Gutkind.

Es importante dejar en claro que aunque el proyecto sea del Centro Médico Sheba, no podría concretarse sin la autorización del Ministerio de Salud Pública de Israel.

Preguntamos si acaso hay antecedentes en Sheba de algo similar con otro país. “No de esta forma, no en estas cantidades”, responde Gutkind sin titubeos. “Hemos estado en contacto con diversos países y hemos enviado delegaciones al exterior, más que nada hace unos meses a Italia, pero la mayoría de los equipos que llevaron, volvieron al Sheba, mientras que la enorme mayoría de los equipos que estamos mandando a Uruguay quedarán allí como donación nuestra”.

Momentos de profunda emoción pues, en el marco de una lucha mancomunada contra la pandemia. Juntos, sin duda, se puede más.