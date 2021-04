Entrevista especial con el Ministro de Salud Pública Dr. Daniel Salinas

Hace ya días que el Ministro de Salud Pública aceptó nuestra solicitud de entrevistarle, pero en tiempos de pandemia, no fue fácil agendarlo. Este martes 20 de abril a la mañana de Uruguay, mientras el Ministro se hallaba en viaje a inaugurar un CTI en Colonia, pudimos aprovechar el tiempo para realizar al fin la entrevista. No podemos menos que agradecerle el largo rato que compartió con nosotros, aunque cuando llegó al hospital nos habían quedado aún unas pocas preguntas en el tintero.

A fin de facilitar la llegada de los conceptos del Ministro Salinas a todos nuestros lectores, separamos en distintos fragmentos, un tanto resumidos, varios de los diferentes temas abordados. Cada uno podrá pues elegir si escuchar todos, de acuerdo a los puntos planteados explicados antes de cada fragmento de audio , o si saltearse alguno y escuchar puntos determinados que le interesen en especial.

A nuestro criterio, claro está, todos valen la pena.

El Dr. Salinas evalúa ante todo la gestión general del gobierno ante la pandemia.

Preguntamos sobre la situación en las salas de Cuidados Intensivos, ya varios días después que comenzara a hablarse con preocupación sobre situaciones comprometidas en algunos hospitales. El Ministro recalca que de algo más de mil camas, 280 están libres, o sea que no sólo que no hay desmoronamiento de los CTIs sino tampoco saturación.

Cuando de camas ocupadas en CTI se trata, el Ministro trae a colación lo ocurrido en el 2016 a raíz de la gripe y otros problemas.

Preguntamos directamente si acaso los uruguayos pueden estar tranquilos en caso que tengan que ser hospitalizados, que se les atenderá debidamente.

El Ministro analiza el duro efecto de la cepa P1 en la situación general y el enorme aumento de contagios.

Pero la pregunta es también qué debe hacer la población.

¿Y la inmunidad de rebaño?

No está de más hacer una puesta a punto de la vacunación en Uruguay, al momento de la entrevista, martes 20 de abril a la mañana.

Preguntamos al Ministro si en su opinión, el concepto de “libertad responsable” fue suficiente o si quizás se podría haber evitado gran parte de los contagios adoptando una política de mayores restricciones. Con responsabilidad como parte del Consejo de Ministros, en el que las decisiones tomadas comprometen a todos, el Dr. Salinas responde en forma clara al respecto. Y aborda un ángulo interesante al analizar cómo la idiosincracia de los pueblos influye en la posibilidad de imponer tales o cuales restricciones. Imagina que con restricciones más estrictas, podría haber habido manifestaciones con acusaciones sobre libertades coartadas.

El Ministro Salinas en rueda de prensa en la Torre Ejecutiva (Foto: Presidencia)

La donación de Israel

Lamentabemente, la última parte de la entrevista no salió bien grabada, por lo cual parte de las respuestas no van con el audio correspondiente.

Ineludiblemente, preguntamos al ministro Salinas cómo ve la donación de equipos para CTI del hospital Sheba-Tel Hashomer a Uruguay.

“Es un gesto de solidaridad que agradecemos profundamente, del pueblo hermano de Israel que coopera en momentos de necesidad”, respondió. “Esto remarca la.amistad entre ambos pueblos desde la creación del Estado de Israel. Sé que esto emociona a tantos uruguayos residentes allí como a los uruguayos miembros de la colectividad judía en nuestro país, cuyos abuelos llegaron hace décadas a Uruguay, país de acogida.

Comentamos al Ministro, que el hospital Sheba de Israel también está pronto para enviar una delegación de médicos y enfermeros a Uruguay, que ya se está organizando, pero que para ellos sería problemático tener que pasar una semana de cuarentena al llegar al país. En el Sheba no podrían prescindir de ellos tanto tiempo. Preguntamos si acaso él autorizaría, dado que están todos vacunados, que se les exima de la obligación de cuarentena, para poder llegar y de inmediato empezar a trabajar. El ministro responde que la decisión al respecto la tomará el Presidente de la República y que él estima que no habrá problema.

La última pregunta versó sobre cómo ve desde Uruguay la situación de Israel y si acaso tiene elementos de los que considera se puede aprender.Su respuesta es tajante.

A modo de resumen

¿Cuáles son los próximos desafíos de Uruguay, los más inmediatos, en esta lucha contra la pandemia? ¿Pasa ante todo por conseguir más vacunas?

Continentar el.sistema .de salud. Que no desborde. Sí continuar con el plan de.vacunacion.

¿Uruguay tiene asegurada la cantidad necesaria de vacunas?

Sí y más. Si.contamos como.válido el.penoso mecanismo Covax Gavi de la Organización Mundial de la Salud.

¿Cuándo estima que se terminará de vacunar a toda la población que por edad pued vacunarse?

Con 2 dosis y toda la población objetivo 70% , en julio-agosto. Sobre todo si ampliamos franja etaria.

Cuando su formó la coalición de gobierno y su partido se sumó al Presidente Lacalle Pou, seguramente todos sus miembros sabian que en el camino habría que lidiar con todo tipo de desafíos. ¿Se le podía pasar por la cabeza a usted algo de esta magnitud?

No de esta envergadura. Me había informado bien del tema.Coronavirus con la UDELAR y el Institut Pasteur de Montevideo (Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno, la Decana Marin y Carlos Barhyany) pero la magnitud y sobre todo lo prolongado que ha sido claramente no. Otras epidemias la de H1N1 fueron resueltas.en corto y con la aparición de antivirales como el Tamiflu. Acá eso no.ocurrió. Transitar la pandemia, prepararse para la crisis sanitaria y vacunar en grande, es donde tenemos cifradas hoy las expectativas mayores