Partieron los equipos de CTI del hospital israelí Sheba a Uruguay

Este miércoles 21 de abril partió desde Israel el cargamento del Centro Médico Sheba de equipos para CTI donados a Uruguay. No hay aún plena certeza acerca del día exacto en que llegarán a destino, ya que no va en vuelos comunes y la asiduidad de todos los vuelos no es la normal. Pero nos aseguran en el Sheba que es cuestion de días hasta que la donación esté en suelo uruguayo.

Aún antes de entrar en los detalles exactos de los aparatos que llegarán a Uruguay, es más que oportuno entender el trasfondo de todo esto.

Ahora que la situación ha mejorado considerablemente en Israel, Sheba accedió hasta diríamos con entusiasmo, a enviar algunos de los equipos de CTI hasta hace poco en uso en sus departamentos de Coronavirus, a Uruguay. De fondo hay no sólo una solicitud puntual al respecto llegada de Montevideo, sino más que nada un encare ideológico, una filosofía de vida, que caracteriza al Centro Médico Sheba, el mayor hospital de Israel, que atiende al 20% de su población.

Nos lo explica Yossef Bar-Maguen (se pronuncia Maguen) (67), Director del Sheba para América Latina, que conoce a fondo tanto el hospital como su concepción de mundo, la ideología que lo mueve. Para él, dedicar estas semanas parte de su tiempo al tema de la donación del Hospital Sheba-Tel Hashomer a Uruguay, tiene un significado especial. Es que en su memoria tiene frescos los recuerdos de los años que vivió en Montevideo. Fue entre 1978 y 1981, cuando se desempeñó como sheliaj, enviado especial, del movimiento juvenil Betar en Uruguay, y como docente en la Escuela Integral Hebreo-Uruguaya.

“Cuarenta años después, es un orgullo y un placer inmenso poder volver a ayudar al país en el cual comencé mi carrera profesional y al que tengo un enorme cariño y aprecio, además de tener una hija nacida en Uruguay”, nos dice en entrevista especial. “ Lo hago con enorme emoción y sintiendo que estoy retribuyendo al Uruguay los gratos momentos allí vividos, cuando fui tan bien recibido por el país y por la comunidad judía uruguaya”.

Bar-Magen revela, en respuesta a una pregunta que planteamos, que el equipo donado a Uruguay cuesta 250.000 dólares y que el grueso de ese valor es en efecto una donación directa del Sheba, ya que esos equipos quedarán en Uruguay. El resto viene de distintas fuentes, parte de la estructura de ayuda humanitaria que tiene el hospital y que funciona todo el tiempo.

“Esto lo utilizamos ahora para Uruguay y meses atrás se usó también al enviarse una delegación a Piamonte en Italia”, nos cuenta. “Es importante que gente que desea y puede aportar, vea que cuando se dona dinero, eso permite financiar equipamiento y aparatos claves para salvar vidas, que llegan a distintas pates del mundo. Aquí entraron en escena algunas personas de buen corazón en el mundo, tanto judíos como no judíos”.

Fue alentador poder conversar con Yosef Bar-Magen.

P: ¿Cómo explicar qué es lo que hace posible que se concrete una donación así como la que sale del Sheba a Uruguay? Me refiero, claro está, más allá de la iniciativa, la solicitud y los contactos.

R: En primer término, Israel prácticamente se ha liberado del problema de la pandemia. Se vuelve a la normalidad y gran parte de los equipos que hubo que usar, se guardan para otra cosa, para otra eventualidad. Quizás si la solicitud uruguaya hubiese llegado hace 7 u 8 meses, en el pico de la ola de contagios, hubiese sido tratada con mucho respeto pero no con el énfasis y celeridad con que se lo hizo ahora.

P: Es interesante que no me estás diciendo que habría sido rechazada de inmediato.

R: Así es. Y para entenderlo hay que saber que Israel está para dar y compartir, para ayudar. Es un Estado fuerte, pujante, yo diría que es uno de los 25 países más destacados del mundo en diversas áreas de desarrollo, con importantísimos logros científicos y tecnológicos, un país de primer nivel , y tiene la concepción que cuando otro país pide ayuda, hay que echarle una mano.

El Dr.Elhanan Bar-On, Director del Centro israelí de Medicina de Desastres y Respuesta Humanitaria en el Sheba , en una delegación humanitaria a Mozambique (Foto: SHEBA)

P: Justamente te iba a comentar que el desarrollo y alto nivel, son claves, pero no alcanzan. Hay que querer compartir y ayudar.

R: Exacto. Y creo que tenemos ejemplos muy singulares en este sentido. Recordemos que cuando surgió la necesidad de ayudar a heridos de la guerra en Siria, Israel los trajo al hospital de Safed en el norte del país, y a otros, y nadie preguntó a ninguno de los heridos de qué color es su bandera. Nadie pregunta a un enfermo qué convicciones ideológicas tiene. Lo que importa, es curar al paciente.

P: Recordemos, por si alguien no lo tiene presente, que Siria es un país formalmente en guerra con Israel, un país enemigo. Pero tal como dijeron las autoridades aquí, y muy especialmente los médicos que atendieron a esos miles de heridos sirios, la población civil, el pueblo, no es enemigo.

R: Muy cierto. Y en este caso, de Uruguay, muy distinto por supuesto, hay de fondo una buena relación, se acudió a Israel preguntando si podemos ayudar, y Sheba no se puso a buscar una razón especial para explicar por qué hacerlo. Siempre buscaremos la forma de ayudar a quien nos lo solicita. Queremos dar una mano, compartir experiencias en esto de la pandemia y en otros temas. Todo esto es sumamente positivo.

Capacitando a equipos técnicos y médicos palestinos durante la pandemia (Foto: Sheba)

P: En el mosaico de contactos desplegados para que esto se concrete, participaron también, con un rol protagónico, judíos uruguayos, que por cuestión de humildad no quieren revelar su identidad. Esto fue pues una iniciativa que engrandece a todos ¿verdad?

R: No tengo dudas. Creo que es bueno para el Estado de Israel y para el pueblo de Israel. Y también demuestra que las comunidades judías en los distintos países cumplen una función muy importante en solidificar las relaciones entre sus respectivos países e Israel. Gente de las comunidades judías siempre puede recurrir a contactos que tienen en Israel, sean a nivel familiar, de amistades, de negocios, y así facilitar que las cosas se muevan con rapidez.

El rol crucial que cumplió la comunidad judía en Uruguay gracias a sus relaciones familiares y amistosas con Israel, además de la buena relación diplomática existente entre los dos países, hizo que el proceso de organizar la ayuda a Uruguay sea mucho más rápido y eficiente que por otros canales. Sin duda, ha cumplido un papel de nexo importantísimo entre el Sheba y las autoridades y uruguayas, junto al rol que jugaron también las respectivas embajadas.

P: ¿Te parece que este contacto que se está dando ahora por el tema de la donación, puede ser el prólogo de cara a algo más grande?

R: Bueno, como sabes, se está preparando una delegación médica de unas 6 personas para viajar a Uruguay. Parten el lunes de la semana próxima y llegan al día siguiente.

P: Daremos los detalles por separado. Es un gran tema sin duda.

R: Así es. Te diré que lo que esperamos cuando se calme la ola es poder cimentar la relaciones con la Salud Pública uruguaya y que podamos ampliar el espectro de cooperación científica y médica entre Uruguay y el Sheba. Israel tiene bastants cosas par compartir y pensamos que esta es una oportunidad que se abre hacia el futuro para mejorar la colaboración. Sabemos que en la pandemia se vieron aspectos de los sistemas de salud pública en América Latina, que deben ser mejorados. Israel está dispuesto a ayudar.

P: ¿Cómo se traduce esto que has dicho en algo concreto? El Sub director del Sheba, Profesor Arnon Afek, dijo días atrás que el hospital verá como un privilegio recibir médicos y enfermeros uruguayos con los que cooperar.

R: Así es. Tiene que pasar la pandemia y luego sentarse autoridades uruguayas en la salud y ver a la luz de todo esto, qué va a pasar. Ya hay buena onda con Sheba y nos pueden decir en qué podemos ayudar. La primera definición saldrá de los planes que tenga el gobierno al salir de la pandemia en base a los aprendizajes que ha sacado de este año. Verán si necesitan más salas de Cuidados Intensivos, en qué precisan poner énfasis, cuáles son sus objetivos a nivel de salud. Nosotros podremos ayudar por ejemplo en telemedicina y capacitaciones diversas. Tenemos ya, desde hace mucho, capacitaciones a equipos médicos de distintas partes del mundo, y abriremos con mucho gusto las puertas también a médicos uruguayos.

P: Los estaremos esperando pues. Emociona pensar en que eso se concrete. Gracias mil Yosef por tu tiempo y estas importantes declaraciones.

R: Gracias a ti.