El basquebolista uruguayo-israelí Uriel Trocki tiene lo que festejar

Cuando un equipo sale victorioso en una importante competencia internacional, de más está decir que sus miembros celebran felices. Y cuando el equipo es el Ironí Ness Ziona (se pronuncia Nes Tziona) de basquetbol , no precisamente de los más grandes de Israel, y el torneo fue la Copa Europea de FIBA –la Federación Internacional de Basquetbol-, la alegría es especialmente grande. Y eso es lo que está sintiendo, junto a sus compañeros, también el uruguayo-israelí Uriel Trocki, miembro justamente del Ness Ziona.

Conversamos hoy con él y aprovechamos la oportunidad para felicitarlo.

P: Uriel, ante todo felicitaciones por la copa que ganaste con tu equipo Ironí Ness Ziona en basquetbol. Suena como un poco tonto preguntarlo...pero ¿cómo te estás sintiendo?

R: Muchas gracias, el sentimiento es espectacular. Es el primer torneo oficial que gano personalmente y un logro histórico para el club y el país. Es difícil describir con palabras lo que siento. Ganar el torneo en Israel con la hinchada local fue una experiencia increíble. Se dio en un momento perfecto que permitió que 4500 hinchas nos apoyen y festejen con nosotros.

P: Sabés que el tema de los deportes no es mi fuerte...así que te pregunto algo elemental. ¿Dónde ubicarías a tu equipo en el mapa del basquet israelí? Me refiero más allá del hecho que ahora es el campeón. ¿Es considerado uno de los equipos grandes, destacados, o esta victoria es una sorpresa?

R: Ness Ziona es un equipo relativamente chico con un presupuesto bajo comparado con los equipos más grandes de Israel. Actualmente estamos posicionados en el noveno lugar en la liga local, la Winner League. El club tiene unos 15 años y representa a la ciudad de Ness Ziona que tiene aproximadamente 50 mil habitantes. Este fue el primer título ganado en la historia del club.

P: No puedo dejar de recordar que hace algo menos de dos años te entrevisté cuando estabas por viajar a Lima para participar en el seleccionado nacional uruguayo en los Juegos Panamericanos. Y ahí me contabas de las dos nacionalidades que llevas con orgullo. Mucha agua pasó bajo el puente desde entonces, aunque en realidad en el año de pandemia no se jugó. ¿Cómo recordás hoy aquella experiencia con la Celeste en basquetbol?

Con el seleccionado Celeste en Lima, en los Juegos Panamericanos, julio 2019

R: Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Representar a Uruguay para mí es un orgullo y espero poder seguir representando al país en competencias internacionales. Más allá del torneo en sí, y la vivencia de ser parte de la selección nacional, la experienca de vivir de nuevo en Uruguay casi 2 meses, me dio la oportunidad de reconectar con el país, su gente, cultura, deportes y comidas.

P: ¿Te gustaría repetir algo así?

R: Me encantaria repetirlo y espero que se pueda dar en el futuro.

Uriel con el DT Edgardo Kogan, cuando lo invitó a sumarse al seleccionado nacional para los Juegos Panamericanos

P: ¿Qué podrías contar a los lectores sobre cómo se vivió en el mundo del basquet israelí, y de los deportes en especial, el año de Coronavirus?

R: Fue un año muy difícil para el mundo del deporte. El coronavirus afectó mucho al deporte en Israel. Debido a los cierres , la liga de basquet se pospuso varias semanas, lo que causó que se jueguen muchos más partidos en menos días. En vez de jugar una vez por semana, estamos jugando 2 veces y a veces 3 por semana. Eso cambia todo el entrenamiento y genera una carga física muy grande que puede llegar a causar lesiones.

Debido a el Coronavirus hasta hace unas semanas los partidos se jugaban sin hinchada, y eso saca un poco la pasión y la diversión de jugar partidos oficiales.

P: Parece otro mundo realmente…¿Y qué me podés contar sobre la apertura? ¿Dirías que todo volvió a la normalidad desde tu punto de vista o sería exagerado?

R: Desde mi punto de vista todo volvió a la normalidad. Mi vida actual es igual a mi vida antes de la pandemia. Las hinchadas volvieron a eventos deportivos, todos los comercios y restaurantes están abiertos y las máscaras ya no son obligatorias al aire libre. Lo único que se me ocurre es el tema de los viajes y vuelos, pero creo que es cuestión de tiempo hasta que la gran mayoría del mundo esté vacunado y se pueda viajar normalmente.

P: ¿Qué planes tenés ahora Uriel? ¿Cuáles son los próximos pasos en tu carrera?

R: Mis planes son seguir desarrollando mi juego, aprendiendo cada día mas de mis compañeros y cuerpo técnico para seguir mejorando y ayudar a mi equipo a lograr más logros. El torneo europeo terminó, pero seguimos jugando en la liga local y tenemos nuestros objetivos de entrar en los Playoffs de la WInner League.

P: ¿Y los sueños? ¿Qué otros te esperan en el camino?

R: Si hay algo que me llevo de este torneo es que nada es imposible. Una olimpiada o FIBA world cup con Uruguay, o jugar en la Euroliga son cosas que me encantaría vivir.

P: Te deseo que lo logres Uriel. Y que siempre te quedo algún otro sueño por alcanzar.

R: Muchas gracias.