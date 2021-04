La delegación israelí tiene una actitud muy solidaria, no de enseñar sino de compartir conocimientos, afirma el Dr. Roberto Canessa.

El Dr. Roberto Canessa es uno de los artífices de la visita de una delegación del Centro Médico Sheba de Israel a Uruguay, para compartir la experiencia israelí en el trato de la pandemia y en la salida de la misma a la nueva normalidad. Acompaña el tema con entusiasmo, convencido de la importancia del aliento que lo logrado por Israel puede dar a Uruguay.

Conversamos con él días atrás, antes de la partida de la delegación israelí a Montevideo. Hemos vuelto a hacerlo ahora, cuando ya puede compartir su impresión acerca de lo que están haciendo los israelíes en nuestro país.

P: Dr. Canessa, tras la entrevista que hicimos días atrás, antes de la llegada de la delegación del hospital Sheba a Uruguay-entrevista que emocionó a mucha gente- me alegra tener la “excusa” de conversar nuevamente, esta vez para pedirle que comparta con nosotros sus primeras impresiones de esta visita de trabajo tan singular. ¿Qué le parece que es lo más importante?

R: Creo que esta visita transmite una gran empatía con los médicos de los CTI, que suelen trabajar diríamos en soledad, que en la situación actual sienten que luchan contra molinos de viento, lidiando con alta mortalidad. El mundo continúa andando, la calle se mueve mientras todo esto ocurre, y ver a alguien que la pasó inclusive peor que ellos, que estuvo más desbordado y a veces en situaciones en las que tenían que elegir a quién tratar, les marca un camino, y les muestra que es posible que no tengan que llegar a eso.

P: Es un aliento muy importante tener esa luz al final del camino…

R: Por supuesto. Pero además, esta delegación tiene una actitud muy solidaria, no de enseñar sino de compartir conocimientos. Está claro que Israel tiene una tecnología de altísimo nivel y hay ejemplos concretos que pueden contar de cosas que hacen allí. Por ejemplo el uso del ECMO…

P: Aparatos de oxigenación extra corpórea, que han estado muy en uso en esta crisis en Israel. Es distinto de respiradores artificiales.

R: Exacto. Y al paciente se le limpia continuamente la sangre. Se le puede poner ultrafiltración y hacer diálisis continua. Si es necesario, conecta con el corazón y con los pulmones y al aparato de diálisis y eso ayuda también si hay insuficiencia hepática. Y va limpiando todo, varios órganos juntos al mismo tiempo, lo cual al final también evita que se intoxique el cerebro.

P: Pero en Uruguay no se usa ECMO ¿verdad?

R: No, aún no tenemos, pero en medicina es muy lindo ver qué más hay, qué se hace en otro lado, a qué se puede llegar, ver cómo se aleja la frontera de la muerte y se alarga la de la vida.

P: Imponente ese concepto…

R: Es que es así desde siempre. Te lo puedo decir también de mi disciplina. Cuando yo empecé, se moría el 90% de los niños con cardiopatías y hoy se salva el 95%. Y se fue avanzando…y niños que se salvaron, hoy son hombres. Y todo, porque empezamos a ver qué se hacía en otro lado

P: Realmente, el compartir conocimientos y experiencias, amplía horizontes. Pero quizás lo principal sea compartir la convicción que también Uruguay saldrá de la crisis actual.

R: Justamente, ayer la enfermera Moria y el Dr. Ashkenazi contaban a qué grados de gravedad se llegó con el volumen brutal de enfermos que tenían y los terribles momentos de angustia que pasaron. Y que venga acá una persona y te diga “sé cómo te sentís”, es importantísimo. Estamos entrenados para pesar en posibilidades nuevas de vivir. Uno de los médicos que estuvo ayer con los israelíes me dijo: “Dentro de todo esto que estamos viviendo, qué linda jornada fue ésta, sintiendo tanta empatía”.

P: Y más allá de ello ¿le parece que también surgen situaciones en las que la delegación puede dar algún consejo concreto, práctico, que haga la diferencia, que salve una vida?

R: Los médicos sabemos que hay pequeños detalles en el tratamiento de los pacientes, en los que se esconde el diablo, pero en los que también está la vida.

P: Imponente el concepto. Me lo dijo también el Dr. Eduardo Henderson Gerente de ASSE…y suena tan lógico.

R: Claro…fijate que te puede decir “yo subí acá, aumenté la aspiración acá, logré más tiempo de meseta, y en algunos casos tuve mejores resultados”, por dar un ejemplo, y uno se puede quedar pensando en algo que vale la pena intentar.

P: En la cobertura de esta visita de la delegación del Sheba, me topo más que en muchas otras que he hecho, con la palabra “emoción”. ¿Lo ha visto de cerca?

R: Sin duda. El otro día, cuando veníamos del hotel de la delegación por Bulevar Artigas y pasamos después por el Parque Rodó, Amit Gutkind, el jefe de la delegación israelí, hijo de uruguayos, dijo “me acuerdo cuando mi abuelo me traía acá de chico”. Y ahora entra al hospital Italiano, al Hospital Militar y a otros, como profesional. Vuelve a Uruguay a devolver en ciencia todo el cariño que recibió de chico. Entra por la puerta grande, y lo necesitamos.

P: Le diré que capté en él, además, una actitud muy digna, que estimo es la de todos los miembros de la delegación, pero con los demás no hablé. Cuando pregunté cómo evalúa lo que va viendo, me dijo claramente: no hemos venido a dar notas y puntajes a nadie, sino a compartir nuestra experiencia y trabajar juntos.

R: Exacto. También dijo “no venimos a tomar examen de cuánto saben los médicos de Uruguay”. Y que “nos estamos enriqueciendo también nosotros al ver lo que hacen”. El concepto de fondo es clave, como me dijo una vez un médico del exterior: “las maravillas las hacen ustedes, que logran resultados con los elementos que tienen”.

P: Y esto de compartir la experiencia me imagino que va más allá de la parte médica propiamente dicha. Se refiere quizás también a cómo la sociedad encaró el tema.

R: Justamente él decía que en Israel, cuando suena la alarma anti misil, a nadie se le ocurre no ir a resguardarse. Y por eso a nadie se le ocurre salir sin tapabocas. Es importante destacarlo.

P: Bueno, gente que no se cuida, como sabemos, hay en todos lados. Pero en general, sí, la gente entendió que esto es ineludible.

R: Ese es el tema.

Canessa con el Dr. Shai Suissa (Foto: Difusión ASSE)

¿Y el futuro, después de la pandemia?

P: En los últimos días, ya antes de la partida de la delegación del Sheba de Israel en camino a Uruguay, se habló de lo que se podrá hacer juntos después. ¿Qué le parece?

R: Yo creo que esta visita deja sembrada mucha cosa que puede conducir a que luego estudiantes nuestros puedan ir a Israel. Sé por ejemplo que en la Universidad Católica, con su nueva facultad de Medicina, habría seguramente mucho interés…quizás se podría hacer algún posgrado en Israel. Es cuestión de ir analizando.

P: O sea que esto no termina acá.

R:La gran pregunta es si esto queda como una misión cumplida o es el comienzo de algo. Yo creo que hubo un comienzo de relación y es incierto lo que pueda surgir. Pero me parece que más que una cosecha esto es una siembra.

P: Ese sí que es un concepto especial….propio de un escritor.

R: Tuve que matar al poeta para hacerme médico.

P: Me parece que pueden convivir ambas dimensiones ¿no?

R: Ojalá.

P: Roberto…una pregunta que no está relacionada a la medicina sino al ambiente general. ¿Cómo percibe el interés de la opinión pública en esta delegación y su significado?

R: Es sin duda EL tema hoy. Se aprecia muchísimo lo que esto significa . Todo el mundo habla de esto.

P: En las redes sociales, como suele suceder, también aparecen otro tipo de reacciones que mejor ni reproducir por supuesto, de tono muy negativo.

R: Ana, ya sabemos, que si hay 5 mil personas orando en el silencio y una grita, vas a escuchar el grito, no la oración. Retumba más, pero no expresa lo que dice la gente. Hay que mirar al futuro. Lo importante es lo que tenemos que hacer. Hay que pensar siempre en lo que a uno le hace crecer.

Lo principal, ya que me preguntas sobre el ambiente, es que siento que el país estaba agobiado y desesperado, y esto es una bocanada de aire fresco. Viene alguien que sabe, a decirnos “quedate tranquilo que hay un camino de salida, no te asustes, va a estar todo bien”. Claro que hay muertos en pandemia. Tratamos de minimizar el daño. Podemos ver el aliento, y creerlo a través de los ojos de los demás, de los ojos de Israel, que salió.