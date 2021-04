Cinco cosas que debe saber sobre el informe de Human Rights Watch sobre Israel

Human Rights Watch publicó un informe el martes castigando a Israel. El trabajo de hacha es solo el último capítulo de una campaña antiisraelí del otrora respetable grupo de vigilancia, que hace cinco años eligió a un activista antiisraelí de larga data como director en esa región.

HRW frecuentemente lanza acusaciones infundadas contra Israel, la única democracia en el Medio Oriente, mientras que las víctimas de regímenes autoritarios en Irán, Siria y Yemen constantemente obtienen un pase.

Aquí hay cinco cosas que debe saber sobre Human Rights Watch y su indignante informe.

1. Informe defectuoso

El informe de 217 páginas con 867 notas a pie de página da la apariencia de un discurso de peso y bien documentado. Pero sus argumentos carecen de fundamento y, a veces, rayan en el antisemitismo.

Señala la Ley de Retorno de Israel, la seguridad que se ofrece a los judíos de todo el mundo de que siempre encontrarán un refugio y un hogar en Israel, como un ejemplo de la discriminación de Israel, ignorando el hecho de que existen leyes similares en numerosas democracias de todo el mundo y desafiando implícitamente la identidad de Israel como estado judío.

El informe también acusa al gobierno israelí de abusos contra los derechos humanos en Cisjordania y Gaza, pero no toma en cuenta la intención declarada de Hamas de borrar a Israel del mapa o la necesidad de Israel de defenderse contra un aluvión constante de ataques terroristas desde la puerta de al lado. De hecho, las palabras “terrorismo palestino” no aparecen ni una sola vez en todo el documento.



2. El hombre detrás del informe

El autor principal del informe es Omar Shakir, director de Israel / Palestina de HRW, quien firmó un compromiso en 2015 para "honrar el llamado BDS". El fundador y líder del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel ha declarado abiertamente que su movimiento apunta a ver a Israel desmantelado como un estado judío y los activistas del BDS han alcanzado notoriedad en todo el mundo por atacar a judíos e instituciones judías.



Israel expulsó a Shakir por violar una ley de 2017 que prohíbe a los partidarios del BDS ingresar al país. En ese momento, el entonces ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, dijo que Shakir "revela el verdadero rostro de los activistas del boicot ... incluso cuando presentan una pose falsa de 'activistas de derechos humanos'".



Un análisis de la actividad de Shakir en Twitter realizado por el grupo de vigilancia ONG Monitor entre junio de 2018 y febrero de 2019 mostró 970 tweets sobre cuestiones relacionadas con el conflicto árabe-israelí. De esos 970 tuits, 18 condenaron presuntos ataques israelíes contra palestinos, pero ninguno condenó ataques terroristas contra Israel.



Libro electrónico exclusivo del AJC - Detrás del boicot: la historia de la campaña de odio contra Israel





3. Rostros de HRW



La animadversión hacia Israel y el desprecio por el antisemitismo se extiende a los niveles más altos de la organización. En 2004, el director ejecutivo Ken Roth rechazó una invitación del exministro israelí Natan Sharansky para participar en el Foro Global sobre Antisemitismo, descartando preocupaciones cada vez más profundas sobre el antisemitismo en Europa al escribir que “tendemos a enfocarnos en la violencia… Para que [el antisemitismo] sea un violación de los derechos humanos, sería necesario que los gobiernos de Europa adopten el antisemitismo [o] toleren la violencia antisemita ”.



Dos años después, Roth criticó la conducta de Israel en la Segunda Guerra del Líbano con un insulto antisemita propio. “Ojo por ojo - o, más exactamente en este caso, veinte ojos por ojo - puede haber sido la moralidad de algún momento más primitivo. Pero no es la moralidad del derecho internacional humanitario ”, escribió en julio de 2006.



"Sugerir que el judaísmo es una religión" primitiva "incompatible con la moralidad contemporánea es participar en el supersesionismo, la deslegitimación del judaísmo, la base de mucho antisemitismo", escribió The New York Sun en un editorial en ese momento.



En 2009, HRW defendió de forma extraña a su analista militar senior Marc Garlasco tras las revelaciones de que era un ávido coleccionista de recuerdos nazis e incluso había escrito un libro sobre medallas de la era nazi. Según The Guardian, Garlasco comentó una vez que una chaqueta de cuero de las SS hizo que "se me enfriara la sangre, ¡es tan genial!"



Eventualmente, HRW dejó de defender a Garlasco. Fue suspendido y HRW anunció una investigación sobre el asunto. Poco después renunció a la agencia. Pero ninguno de los informes vehementemente antiisraelíes que produjo, incluido el presunto uso de municiones de fósforo blanco en Gaza, ha sido retirado de circulación o retirado para su revisión.



Khulood Badawi, actualmente "Consultora de Israel y Jerusalén Oriental" de HRW, perdió su trabajo en la Oficina de Asuntos Coordinados y Humanitarios de la ONU después de tuitear una foto de una niña palestina que, dijo Badawi, "había sido asesinada por las FDI durante el bombardeo de 2012 de Gaza ". De hecho, la foto, tuiteada bajo el título “Viva Palestina”, había sido tomada seis años antes y no tenía nada que ver con Israel. HRW la contrató después de que su historial de propaganda antiisraelí ya fuera ampliamente conocido.



4. Hostilidad e hipocresía



La hostilidad y la hipocresía son las señas de identidad de HRW cuando se trata de Israel. Mientras HRW controla los abusos de los derechos humanos en 100 países de todo el mundo, Roth centra gran parte de su vitriolo de las redes sociales en Israel.



El ex fiscal federal comparte artículos de noticias falsos con fuentes no verificadas, se refiere a las acciones de Israel en Gaza como "crímenes de guerra" e "indiscriminados" y niega que Hamas utilice a sus propios ciudadanos como escudos humanos. También insulta a quienes se pronuncian en contra del aumento del antisemitismo global.



Mientras el ejército israelí dispara y mata a palestinos en la protesta fronteriza de Gaza https://t.co/gVkwii2rMg, aquí está la respuesta de @ HRW:



- Kenneth Roth (@KenRoth) 30 de marzo de 2018





Human Rights Watch hace caso omiso de los repetidos cohetes lanzados desde Gaza por Hamas y los estallidos de agresión de Hezbollah en la frontera entre Israel y el Líbano. Ambos representantes de Irán han declarado abiertamente sus intenciones de borrar a Israel del mapa y asesinar judíos. Esta incitación al genocidio es una violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Pero no lo escuchará de HRW.



5. Fallando a su fundador



Incluso el fundador de HRW, antes de su muerte, estaba consternado por lo que vio que le sucedía a su amada organización. Robert Bernstein, presidente de Human Rights Watch de 1978 a 1998, lamentó que HRW se haya desviado de su misión de monitorear sociedades cerradas y regímenes autoritarios. Cuestionó la lógica equivocada que llevó a HRW a apuntar desproporcionadamente a la única democracia en el Medio Oriente en lugar de regímenes que reprimen, encarcelan y matan a sus propios ciudadanos.



"Human Rights Watch ha perdido la perspectiva crítica sobre un conflicto en el que Israel ha sido atacado repetidamente por Hamas y Hezbollah, organizaciones que persiguen a los ciudadanos israelíes y utilizan a su propia gente como escudos humanos", escribió. “Solo regresando a su misión fundadora y al espíritu de humildad que la animó, Human Rights Watch puede resucitar como una fuerza moral en el Medio Oriente y en todo el mundo”.