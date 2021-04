El ministro de justicia de Francia tiene como objetivo cambiar la ley después del fallo judicial sobre el asesinato de Halimi

Eric Dupond-Moretti dijo que el proyecto de ley llenará el "vacío jurídico", haciendo imposible "tomar en cuenta la ingesta voluntaria de sustancias tóxicas" que conduce al delirio durante un delito.



El ministro de Justicia de Francia, Eric Dupond-Moretti, planea presentar un proyecto de ley para cambiar la ley francesa después de que un tribunal dictaminó que el hombre de 27 años que mató a la mujer judía Sarah Halimi en un ataque antisemita de 2017 evitaría el juicio.



Dupond-Moretti dijo el domingo que el proyecto de ley llenará el “vacío jurídico” que actualmente imposibilita “tomar en cuenta la ingesta voluntaria de sustancias tóxicas” que conduce al delirio en el momento de un delito, informó The New York Times. El proyecto de ley propuesto, en última instancia, evitará que la intoxicación se utilice como base para una declaración de locura. Se presentará a tiempo para la votación del Parlamento este verano, dijo.



El tribunal más alto de Francia dictaminó este mes que Kobili Traoré, quien mató a su vecina, Halimi, de 65 años, golpeándola antes de arrojarla por la ventana de su apartamento en París mientras gritaba en árabe Allahu Akbar ("Dios es grande"), se determinó que no sería juzgado por su delito porque no tenía "discernimiento ni control" sobre sus actos debido a un "ataque delirante" en el que se encontraba, provocado por el consumo de cannabis.



El fallo confirmó el veredicto de locura de un tribunal inferior en enero del año pasado, con audiencias preliminares y en julio de 2018 y julio de 2019 aludiendo en gran parte a lo mismo. Traoré, ahora de 32 años, ha admitido el asesinato y actualmente se encuentra en una institución psiquiátrica.



El veredicto del tribunal superior provocó indignación local e internacional. Condujo a una gran manifestación de más de 20.000 personas en París el domingo, con otras más pequeñas en otras ciudades francesas y ciudades importantes de todo el mundo, incluida Tel Aviv.



El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció el fallo del tribunal en una entrevista con Le Figaro y dijo: "Decidir consumir drogas y luego" volverse loco "no debería, en mi opinión, eliminar su responsabilidad penal.