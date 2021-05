Isaac Levy y sus proyectos judíos en Barcelona

Isaac además de todo lo que dice más abajo es una excelentísima persona, con mucha paciencia, ya que después de cuarenta minutos de una charla por zoom, yo no había grabado la charla. Isaac, ha sido tan amable que ha respondido a mis preguntas por escrito.

Breve presentación de Isaac

Isaac Levy Benbeniste. Licenciado y Máster en Dirección y Administración de Empresas en ESADE en Barcelona. Estudios de Matemática y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Master en Prevención Contra la Radicalización por la Universidad de Barcelona. Presidente de LICRA (Liga Internacional Contra el Racismo y el Antisemitismo) y comisario de la C.I.B (Comunidad Israelita de Barcelona) para la lucha contra el antisemitismo y la memoria de la Shoa..

Recientemente has cursado un Master, ¿cómo surge la idea, ¿cómo es volver a la universidad en la etapa de la madurez? Contame sobre el trabajo final.



Mi amigo desde hace años, el profesor Xavier Torrens, me comentó la creación de un nuevo máster en la Universidad de Barcelona que él mismo había concebido y creado y me pidió de hacer difusión. El máster se titulaba “Prevención Contra la Radicalización” y en Septiembre 2018 empezaba la primera edición. Tras leer el programa de dicho máster, me despertó mucho interés y curiosidad y además el profesor Torrens me animó a hacerlo para así profesionalizarme y especializarme en temas de combate y prevención de extremismos y prejuicios, cuestión que ya de forma voluntaria hacía con LICRA. Así pues, al estar en ese momento con más tiempo libre al haberme quedado sin trabajo como director de exportación, decidí embarcarme en esta aventura, después de más de 30 años sin haber pisado una universidad. Era obviamente de lejos el “abuelito” del máster, doblando la edad a todos mis compañeros. Fue una experiencia fantástica para mí y de la cual me siento profundamente orgulloso. Realicé el trabajo sobre el antisemitismo que es un tema que siempre me ha apasionado estudiarlo y comprenderlo y con la tutoría del profesor Torrens, lo titulé “El antisionismo:¿Un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo?”. Hatzad Hashení tuvo la deferencia de publicarlo en su web y ahora estoy a punto de editar un libro de esta tesina como parte del proyecto Stop Hate de la CIB.

Sobre el Tema Sarah Halimi, más allá de lo terrible del caso, me interesa en especial cómo publicaste ese artículo informativo de lo que aconteció con Sarah y el fallo de la justicia en "La Vanguardia".

En los últimos años, me han publicado unas 5 o 6 veces cartas al director de La Vanguardia, todas ellas para desmentir bulos sobre Israel o para denunciar actos de tinte antisemita. La Vanguardia es uno de los diarios más prestigiosos y leídos de España. Gracias a mi buena relación con un influyente periodista que trabajó en el diario durante más de 25 años, experto en yihadismo y de la relación de Franco con los nazis entre otros y de un importante senador vasco, ambos grandes amigos de Israel y los judíos, pude ponerme en contacto con el director de la Vanguardia para comentarle un grave incidente con una funcionaria de la Unión Europea y antigua miembro de la Comunidad Judía de Barcelona que fue despedida tras 25 años en su cargo acusada falsamente de ser espía del Mossad. Una semana más tarde del anuncio del lamentable y vergonzoso fallo de la más alta instancia judicial francesa en el caso Sarah Alimi, me volví a comunicarme con este director del diario para hacerle llegar mi total indignación y mi repulsa más absoluta por el fallo y sobre todo porque ningún medio español se había hecho eco de esta noticia. Y lo hice con exquisita educación. Y de esta manera, me propuso que escribiera un artículo sobre el caso y que me prometía publicarlo de forma destacada en la sección de Internacional. Así lo hice y él cumplió su palabra. Lo más importante aquí es que para el futuro, si hay algún tema importante que haya que informar o desmentir o denunciar, ya tengo en principio un espacio disponible en uno de los diarios más influyentes en España y eso es un gran logro

Quiero saber sobre tu proyecto de un Museo Judío en Barcelona hoy. Contame sobre el proyecto y tu amistad con Ana Maria Bejarano. Me contabas que trabajas muy bien con mujeres.

A raíz de una conversación informal con mi amiga Ana Bejarano, traductora de hebreo y profesora universitaria de gran renombre, a propósito de una noticia que le envié sobre la creación de un museo judío en la ciudad alemana de Frankfurt, estuvimos comentando en qué es una lástima que en Barcelona no haya ningún museo judío. Y de allí surgió mi propósito de tratar de convertir un sueño en realidad. Así pues, decidí montar una comisión inicial para la creación de este museo con personas que yo estimaban que podían aportar de forma significativa a este proyecto por su experiencia, trayectoria y conocimientos. Y surgió así una comisión de 6 mujeres y yo mismo. Unas mujeres excepcionales, muy sabias y muy profesionales y hemos tenido ya 3 reuniones virtuales en las que se ha avanzado y donde se ha decidido que la temática de este proyecto gire en torno a la presencia de judíos en Barcelona después de la expulsión en 1492 hasta nuestros días.

Yo te mostraba hoy en nuestra charla no grabada el libro 300 Preguntas de Gabriel Ben Tasgal, ¿cuándo se va a imprimir en España?



Estoy coordinando para que en los próximos días, se realicen las ediciones especiales de dos libros que se van a regalar y más tarde vender en toda España con la participación de la Comunidad Judía de Barcelona, la de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España. Estos dos libros son mi trabajo de fin de máster sobre el antisionismo y la versión española del libro “300 preguntas en 300 palabras” de Gabriel Ben Tasgal con unas preguntas y respuestas específicamente relacionadas con España que yo mismo he escrito. Está previsto de hacer una primera edición promocional de 500 ejemplares luego una segunda para vender de 2.000 ejemplares.

¿Si yo quiero ir a la sinagoga un shabat un viernes a la noche en Barcelona, cuáles son mis opciones? ¿Si quiero comprar carne kasher? Uno tiende a pensar que en España los judíos serián sefaradíes, pero sé que hay muchos argentinos que emigraron a España y no lo son.



Como comunidades están:

la C.I.B que es la principal y más antigua comunidad y está considerada como ortodoxa moderna y tradicionalista, mayoritariamente sefardí, titular del country club, del único colegio judío de Barcelona y de los tres cementerios judíos.

Atid, comunidad masorti reformista con mayoría argentina y ashenazi

También hay dos instituciones judías que son: Jabad Lubabitch en Barcelona, ortodoxa y una pequeña institución Bet Shalom, con un perfil progresista.

Además de las dos carnicerías Kosher, hay otros dos o tres restaurantes Kosher en Barcelona y en la C.I.B vende jalot a sus miembros y organiza comidas kosher y dispone de un catering kosher.

España es conocido por ser un lugar antisemita sin judíos, como el episodio de Isabel, ¿hoy día de dónde proviene el antisemitismo o proviene tanto de la derecha como de la izquierda?

El antisemitismo en España es debido a la enorme ignorancia que existe sobre los judíos. Efectivamente es un antisemitismo sin judíos y proviene tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda.

La manera más efectiva de combatirlo es con diplomacia, siendo apolítico, con argumentos sólidos y siempre con un talante cortés y respetuoso sin agresividad. La educación es fundamental. Hay que ser visibles y que la sociedad española sepa que son de verdad los judíos en su diversidad y tratar de combatir los enormes y enraizados estereotipos que existen hace siglos. Hay que desterrar la impresión que todos los judíos son poderosos y que dominan el mundo, así como la imagen de asesino y discriminatorio que tiene Israel en el subconsciente de la mayoría de los españoles. Además de promover todo tipo de actividades sociales y educativas, hay que promover las relaciones con la clase política (de todos los colores) y establecer medidas de mayor cobertura legal de cara a actos antisemitas para que no queden impunes y no quedarnos inmóviles ante cualquier atropello hacia los judíos.