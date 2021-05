Los insultos en idish de mi infancia

Hoy encontré en facebook un artículo sobre expresiones que se usan para insultar en idish, este fue para mí el primer idioma en el que escuché insultos.

Todavía me acuerdo cuando Alberto Olmedo, el "negro", —espero no ser cancelada— en sus programas usaba la palabra tujes hace cuarenta años en la televisión. Mi mamá se enorgullecía. El idioma es algo vivo y palabras como shmock o potz pasaron a formar parte de las series y de la literatura norteamericana.

Estas palabras las escuché en mi casa:

Stinky = mal oliente, de manera muy despectiva. Este insulto puede aplicarse literal y de manera metafórica.. Alguien puede tener una actitud apestosa o un cuerpo , ¡o ambas cosas!

Schnorrer= mendigo.No solamente se define así a alguien que pide limosna, sino a uno que está siempre llorando la milonga para obtener favores de los demás.

Chazer = cerdo

Este insulto describe a alguien que es "sucio" o "hipócrita". Si bien el iidish connota un sentimiento antirreligioso (ya que los cerdos no son kosher), esta interpretación también juega con las cualidades engañosas de un chazer, que puede intentar parecer "kosher" pero, en el fondo, no se puede confiar.



Dumkopf = tonto



Kopf se traduce como "cabeza" en inglés, por lo que este insulto significa literalmente "tonto".



Hitsiger = calentón



Hitsiger casi suena como un buscador de calor, y eso es esencialmente lo que significa la palabra: alguien que va a entrar en contacto con el golpe (calor) del infierno porque tiene mal genio. Ya sea que adhieras a una teoría de la vida después de la muerte o no, este insulto funciona perfectamente cuando algún idiota te está volviendo loco porque le gritaste por llamarte en la calle.



Makhasheyfe = una bruja

Este insulto describe a las mujeres más astutas. Claramente no pertenece a la época feminista. De todas formas en el judaísmo ashkenazi del que provengo las mujeres siempre fueron las que ostentaban el poder en el hogar, las que cortaban el balacao.



Nar = Tonto

Es un bueno para nada.



Klutz

Esto se dice de los que tienen dos manos izquierdas. Es decir, de los torpes.

Kvetch



Como sustantivo, esta palabra describe a alguien que se queja con demasiada frecuencia, y como verbo, se refiere al acto de dicha queja. Mi mamá utilizaba la palabra secrogene pero nunca la escuché en otra parte que en mi casa. Ella se refería así a su suegra, decía que siempre estaba enferma y nunca quería hacer nada.



Plotz gemacher=armar kilombo

Ledecía mi papá a mi mamá cuando discutían. "Como te gusta armar discusiones sin motivo" decía papá que era más amigo del silencio que de la palabra pero cuando se enojaba, sus gritos se escuchaban en todo el edificio.



Farbrente goy

Esto quería decir que era un no judío que llamaba la atención por no serlo. Cuando yo tenia quince años tenía un compañero de liceo en el Suárez que era muy pero muy lindo. Mi mamá me prohibió que viniera a estudiar a casa. Era el que tenía más éxito con las chicas y jamás me hubiera prestado atención más que como compañera de estudio. Yo era una chica de lentes y nariz ganchuda a los quince, pero muy estudiosa. A veces las madres judías tenían el olfato equivocado.