Una sabia decisión de la cúpula israelí: cambian la ruta del Baile de las Banderas

Los israelíes que participen este lunes 10 de mayo en la ya tradicional marcha conocida como “Baile de las Banderas” en celebración del Día de Jerusalem, no irán por el recorrido conocido de años atrás sino por una ruta alternativa, anunciada por la Policía de Jerusalem. No entrarán por la puerta de Damasco (sháar Shjem), considerado un punto álgido en estos días de tensión y enfrentamientos, y por ende no pasarán por el barrio musulmán de la ciudad amurallada, sino que llegarán al Muro de los Lamentos pasando por la puerta de Iafo. Todo comienza en el centro de Jerusalem y de allí la multitud se encamina hacia la Ciudad Vieja.

Esto son los primeros momentos de la marcha de hoy.

La decisión al respecto, según indica un comunicado oficial de la Policía israelí, fue tomada por las autoridades políticas, en base a una recomendación de los servicios de seguridad. Evidentemente, la motivación es minimizar el potencial de choques entre israelíes y palestinos.

Esto tiene de trasfondo, cabe recordar, los disturbios registrados especialmente en la zona de la Ciudad Vieja desde hace ya días, también este miércoles, Día de Jerusalem.

El “Baile de las Banderas”, que en los últimos años se ha convertido en el evento central del Día de Jerusalem, es una celebración vista hoy como algo sectorial, ya que participan en el mismo casi exclusivamente jóvenes religiosos. Evidentemente, todo el que lo desee se puede sumar, pero el carácter que ha tomado esto desde hace ya tiempo, da a la fecha una dimensión diferente de la original.

Aquí se ve parte del evento del Día de Jerusalem en el 2019.

Y así fue hace 3 años.

Sea como sea, el desafío central de dicho evento es siempre garantizar que se lleve a cabo realmente como una celebración por la reunificación de Jerusalem y no sea un marco en el que algunos elementos nacionalistas extremistas aprovechan para provocar a los árabes que se hallen a su paso. En años anteriores ha habido incidentes de este tipo, aunque la mayoría de los participantes respetan las normas y van realmente para celebrar.

Consciente de incidentes registrados en años anteriores y de la sensibilidad de estos días, la Policía exhortó en su comunicado oficial a todos los participantes a “evitar toda expresión de violencia física o verbal, haciendo posible que esto se lleve a cabo como una vivencia significativa de celebración, mantiendo el orden y el respeto a la Ley”.

La Policía anunció que a lo largo de la marcha/baile habrá efectivos uniformados y otros de incógnito para actuar “con firmeza y sin transar, ante cualquier intento de alterar el orden”. Además, aclaró que “tendremos tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia física o verbal”. Cabe interpretar esta aclaración no como una advertencia a los extremistas árabes que han protagonizado en los últimos días numerosos ataques violentos, sino a los judíos que participan en la marcha de las banderas.

La alerta es generalizada.