Acto de Iom Ierushalaim de Likud Argentina

El pueblo judío y el Estado de Israel están atravesando horas difíciles, los ataques coordinados de ayer tuvieron un objetivo claro: impedir la celebración de Yom Yerushalaim.

Es uno de los días mas hermosos del año en Israel, las familias y la juventud se convocan a la ciudad y desfilan con banderas festejando la reunificación ocurrida en 1967.

Jerusalem no solo es la Capital Indivisible del Estado de Israel, Jerusalem es la capital espiritual del pueblo judío, vivas en Australia, en Rusia, en Canada o en Uruguay cualquier judío o judía (sin importar el grado de observancia religiosa) rezan mirando a Jerusalem o brindan por estar el año que viene ahí.

El Likud y el Betar de Argentina tomaron el compromiso de hacer un acto virtual este año, y no hay piedras o bombas de los terroristas que nos impidan conmemorar la Reunificación de nuestra sagrada ciudad.

El Sábado 15 de mayo a través de FacebookLive se podrá ver en vivo y en directo el evento en la pagina https://www.facebook.com/likud.argentina/-

La veterana de la Guerra del 67 Janna Jeifetz (participe directa en los sucesos) nos contara sus vivencias y la cantante Shira Denise nos deleitara con Hatikva y Jerusalem de Oro.

Habrá sorpresas. Sorteos y están todos invitados, no importa de que País sean, no es de Argentinos para Argentinos , Es de Argentinitos para Uruguayos, Chilenos etc.

Ruben Adler.Ariel Chernitzky, Tomas Penner, Gabriel Gorenstein

Likud Argentina