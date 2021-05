Hamas provocó esta escalada, afirma experto y catedrático israelí

P: ¿Por qué Hamas decidió disparar cohetes hacia Jerusalem, aunque cabe suponer que entendía que eso conduciría a una guerra? ¿El problema es que Israel estaba equivocado antes al estimar que Hamas no tenía interés en una conflagración de gran envergadura o realmente algo le cambió los planes?

R: Hamas empujó en forma planificada para la creación de una crisis. Me supongo que estimó que llevaría a una respuesta militar israelí limitada, algo similar a otras escaladas, a vueltas anteriores que solían durar uno o dos días. Pero está claro que se equivocó. La reacción de Israel fue mucho más dolorosa y todo se prolonga como vemos por muchos más días. Parece que Hamas no evaluó correctamente la reacción israelí.

Puede que eso se haya debido a que creyó que con la crisis política de fondo, Israel estaría muy confundido y tendría problemas para dirigir esta situación. Pero creo que también nosotros nos equivocamos al evaluar las intenciones de Hamas. Pasaron 7 años desde la guerra del 2014 y me parece ninguna de las dos partes entendió a la otra.

P: ¿Qué importancia tiene en su opinión la cancelación de las elecciones palestinas anunciadas por el Presidente Abbas a fin de abril?¿Tiene relevancia en relación a los eventos que condujeron a esta escalada?

R: El tema de las elecciones fue combustible que agregó fuerza a la hoguera. Pero no debemos exagerar, porque no creo que esa sea la razón principal. Hamas está muy frustrado por su cancelación, se enojó y quiso vengarse de la Autoridad Palestina pero las verdaderas razones de la crisis están relacionadas al deseo de aprovechar la oportunidad para encender Cisjordania y fortalecer la posición de Hamas en el liderazgo palestino.

P: ¿Cree que Israel cometió errores en las últimas semanas que aportaron a esta escalada?

R: Claro está que la gran historia fueron los preparativos para el Día de Jerusalem. A pesar de que Hamas había anunciado abiertamente casi una semana antes del lunes que tenía la intención de cambiar la ecuación y reaccionar militarmente a eventos en Jerusalem , parecería que no lo tomaron en serio. Creo que estaban presos de la concepción según la cual “Hamas no quiere una escalada” y por lo tanto Israel se sorprendió de los cohetes disparados a Jerusalem el lunes a las 18.00 horas.

P: ¿Se puede evaluar ya el balance de ganadores y perdedores en esta crisis?

R: Ambas partes están en un balance complejo y con no poca frustración.Por un lado, Hamas fue quien tomó la iniciativa , con lo cual consiguió un logro de imagen, y además desplegó una capacidad impresionante en el tema de los cohetes al disparar tandas pesadas hacia el centro de israel durante varios días. Eso aportó al calentamiento del escenario de los árabes de Israel . Pero por otro lado, se vio enfrascado en un enfrentamiento relativamente prolongado, no logró infrigir un daño más significativo a Israel , no logró utilizar los túneles, sufrió muchas pérdidas, tanto bajas entre sus hombres, eliminados por Israel, como las torres destruidas en Gaza.

Y por ahora, no está claro en qué medida logra encender a Cisjordania, aunque ya hay disturbios.

P : Que este viernes terminaron con 10 palestinos muertos.

R: Así es. Por su parte, Israel se sorprendió, recibió un golpe con los cohetes y también está sufriendo la alteración de la textura de su vida diaria al ver que se encendió un escenario de choque con ciudadanos árabes israelíes. Pero por otro lado, Israel obtuvo impresionantes logros militares. Y la presión árabe e internacional han sido hasta ahora relativamente limitadas.

Cisjordania y la Autoridad Palestina

P: ¿Qué importancia tiene el hecho que este viernes se sumó Cisjordania a los choques violentos?

R: Muy preocupantes porque pueden encender una protesta sumamente amplia. Creo que hay que hacer todo lo posible para evitar que haya muertos en estas protestas , para preservar la coordinación con la Autoridad Palestina, con la que hay comunidad de intereses para que haya calma.

P: ¿Cómo ve el triángulo Autoridad Palestina-Hamas-Israel?

R: En realidad, no diría que son un triángulo, sino tres puntos separados. La AP y Hamas se han ido distanciando por la saga de las elecciones. Cisjordania y la AP no se apuran a sumarse al enfrentamiento y eso es visto muy negativamente por Hamas. De hecho Israel lidia por separado con dos gobiernos, compartiendo a veces intereses compartidos con la AP, más que nada en lo que se refiere a impedir que Hamas levante cabeza.

P: ¿Cuál fue el rol de la Autoridad Palestina en esta crisis?¿Sólo incitación?

R: La verdad es que lo que la AP quería, más que nada, era que esta crisis le pase por arriba. Supuestamente expresó solidiaridad con la Franja, pero en la práctica se cuidó mucho de no sumarse a la fiesta. Esto, tanto por su temor de que pierda el control de su calle –lo que quizás está comenzando a verse-como por el temor de que Hamas levante la cabeza y que eso vaya en su contra.

Jerusalem

P: ¿Qué debe decirse sobre la tensión en el tema de Al Aqsa?

R: Es indudable que el tema del Monte del Templo es la raíz hirviente de la confrontación. Es un tema de inspiración tanto para Hamas como para los árabes de Israel. Vimos escaladas por esta razón tanto en 1996 como en el 2000 y en el 2017. Los árabes israelíes también tienen mucho peso en esto, especialmente a la sección norteña del movimiento Islámico en Israel, en la promoción de la lucha violenta por el Monte del Templo. No es casualidad que se haya detenido este viernes al sub jefe de la sección norte del movimiento islámico, el Sheikh Kamal Khatib de Kfar Kana.

P:¿Cuán importante es la disputa en el barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalem, la posibiidad de desalojo de familias palestinas por judíos que sostienen son los propietarios?

R: También el tema de Sheikh Jarrah aportó al estallido general, pero no con la fuerza del tema del Monte del Templo. Claro que Hamas lo presenta como uno de los detonantes del disparo de cohetes.

La violencia de árabes israelíes

P: ¿Cómo se puede comparar los disturbios violentos de parte de la ciudadanía árabe israelí con el problema de los cohetes? ¿Qué le parece más preocupante?

R: Debo reconocer que lo que ocurre dentro de Israel me preocupa mucho más que el enfrentamiento con Hamas. Es una situación sin precedentes y sumamente peligrosa . Esta es la primera vez en realidad que el público árabe se suma ampliamente a los llamados de Hamas y que esto ocurre durante un enfrentamiento armado, lo cual lo hace más peligroso aún. Yo creo que cuando haya terminado la escalada con Hamas, aún tendremos que lidiar con esta herida sangrante y tan grave de la relación con los árabes israelíes.

P: ¿Y cómo explicar esos disturbios de ciudadanos árabes israelíes? Está claro que no son todos, pero tampoco son un puñado. Y lo que me preocupa es si todo el tema de la coexistencia del que nos vanagloriamos siempre fue una ilusión, si en realidad, de fondo, lo que predomina es el odio y la imposibilidad de aceptar un Estado judío.

R: Sobre el trasfondo de los tumultos masivos-tal como has dicho, no se trata de un puñado- sería superficial decir que es sólo por el tema del Monte del Templo . Yo creo que fue un estallido que reflejó algunos procesos de fondo profundos en la sociedad árabe israelí. En primer término , la crisis de la generación joven que es la que lleva adelante la violencia , parte de la cual tiene una sensación profunda de desconexión. El 30% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no trabajan ni estudian. También la seria falta de imposición del poder del gobierno israelí en la sociedad árabe, especialmente en el Neguev. Y hay un vacío de liderazgo y no se impone el liderazgo político y social a la generación joven. Además. Hay muchas protestas por la violencia y la criminalidad que van en aumento y que los árabes ven como producto de una política del gobierno.

P: Aunque, recordemos, la violencia es entre ellos, asesinatos de árabes entre ellos. Pero dicen que a la Policía no le interesa resolverlos.

R: Así es. El problema es que parece que el demonio salió de la botella y es muy difícil ver y cómo podrá devolverlo a su lugar. Y más que nada, hay que promover la coexistencia, un concepto que se ha visto seriamente afectado por los últimos sucesos.

P: ¿Cuál es la solución a esta problema interno israelí?

R: Lo inmediato es reimponer el orden, también mediante la fuerza. Hay que hacerlo más que nada en el sur y en las ciudades mixtas. Los ataques a gente y a propiedades de judíos y el bloqueo de movimieto en diferentes vías de tránsito, especialmente en el sur, son algo insoportable. Y cuando se calme la situación, hay que ocuparse de las infraestructuras, hay que desarrollar un programa contra el crimen y la violencia en la sociedad árabe, del emponderamiento de la generación árabe joven, ubicando liderazgos alternativos más que nada a nivel local, figuras con las que se pueda hablar y desarrollar un diálogo.

Para concluir…

P: Volvamos a Gaza . ¿Cree que algo cambiará? ¿Se puede disuadir a Hamas?

R: Creo que después de los golpes que Hamas recibió, ya comprende que el lunes cometió un error.

P: Por ahora no lo muestra, sigue disparando.

R: Es muy cierto. La gran pregunta es si las partes serán capaces de volver a ciertos entendimientos que existían hasta el lunes. Yo creo que no se debe hacer eso.Hamas violó esos entendimientos en forma flagrante e Israel no puede volver a lo anterior como si no hubiera pasado nada.También se debe aclarar a Hamas que todos los logros que había tenido en el plano civil, están cancelados. Esto tiene que resultar doloroso para Hamas.