Mi respuesta a Susana Mangana en el programa Cuestión de Poder

Es una pena que una persona que se presenta como experta, plantee las cosas en forma tan distorsionada.Entrevistada en “Cuestión de Poder” sobre la polémica en torno al barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalem, Susana Mangana no sólo omite hechos históricos confirmados sino que utiliza hábilmente todo tipo de términos que pretenden implantar nociones sumamente hostiles que no responden a la verdad y también crean una gran animosidad.

Técnicamente, no podemos insertar aquí la filmación, pero lo pueden encontrar en Twitter y estimo que también en otras redes.

Mangana habla de “desalojo y expulsión”, de “desahucio” de familias palestinas de las casas en las que viven en el barrio en cuestión. Y de la “injusticia” que sienten los palestinos ante la posibilidad que judíos –a los que llama “colonos” para quitarles legitimidad- que “supuestamente tienen títulos de propiedad de algunas de esas casas” se instalen allí.

Pues bien, de “supuestamente”, nada. Quien quiera leer todos los detalles del trasfondo legal del tema, puede apretar aquí y aprender al respecto.

Es más que legítimo discrepar acerca de la sabiduría política de que judíos se instalen allí, pero desde un punto de vista legal, no hay nada “supuesto”. Esas tierras eran de judíos y los que fueron expulsados de allí fueron los judíos cuando los árabes atacaron en 1948 para tratar de impedir el nacimiento del Estado de Israel. Dicho sea de paso, con ese ataque, sabían que echaban por la borda la creación de un Estado árabe junto al Estado judío. Es que, recordemos, la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU adoptada el 29 de noviembre de 1947, recomendaba la creación de un Estado judío y otro árabe. Los judíos dijeron “sí” y los árabes dijeron “no”. Es un hecho histórico, no cuestión de interpretación. Y se lanzaron a la guerra.

Una de las consecuencias del ataque jordano fue precisamente la expulsión de los judíos de la zona hoy en disputa.

Susana Mangana cita a los palestinos que argumentan que la ley de los años 70 que permite a los judíos exigir la restitución de las propiedades que habían perdido en 1948, es “discriminatoria”. ¿Por qué? “Porque a los palestinos no les conceden el mismo derecho”, o sea en referencia a las propiedades que tenían en Jerusalem y que perdieron “cuando fueron expulsados en 1948”. Pues bien: los árabes perdieron sus propiedades en Jerusalem y otros sitios de lo que es hoy el Estado de Israel, porque los árabes se lanzaron a la guerra. No por expulsiones, sino por la guerra en sí y por el llamado abierto y público del liderazgo árabe local a abandonar sus hogares y volver luego cuando los judíos hayan sido derrotados en la guerra que el mundo árabe esperaba fuera de exterminio. Afortunadamente, eso no ocurrió.

Es cierto que durante la guerra misma, hubo sí casos puntuales de expulsiones en determinadas zonas. Pero recordemos: el mundo árabe se había lanzado a la guerra contra Israel, y el Estado judío que estaba naciendo, estaba luchando por su existencia. Sí, en puntos en los que el combate lo exigía, hubo expulsiones concretas. Pero el cuadro general no fue ese. El problema de los refugiados, incluyendo aquellos que perdieron sus propiedades en Jerusalem, fue producto de una guerra que cinco ejércitos árabes lanzaron contra el entonces naciente Estado judío.

No creo que haya otro conflicto en el mundo en el que el lado agresor crea que puede volver como si nada a la situación anterior a la guerra que lanzó. Claro que esto no significa que a nivel individual, personal, todos los que se convirtieron en refugiados querían esa guerra. Pero es un hecho histórico que los árabes atacaron. Y ello fue lo que creó el problema de los refugiados y de los que perdieron sus casas.

Los árabes que se quedaron, se convirtieron en ciudadanos. Al terminar la guerra de independencia, eran aproximadamente 150.000. Hoy son casi 2 millones, el 20% de la ciudadanía israeí.

Mangana justifica de hecho las protestas palestinas. Lo maneja atribuyendo a los palestinos lo que ella misma dice, pero implanta esa idea que es propia de quien desconoce u oculta la verdad de la historia de Jerusalem. Afirma que el litigio en Sheikh Jarrah “es parte de una ingeniería demográfica destinada a alterar la cuota demográfica en Jerusalem Este porque hay un plan de judaización de la Ciudad Vieja,del barrio oriental de Jerusalem, por ese proyecto que tiene el propio Primer Ministro Benjamin Netanyahu de querer seguir judaizando lo que él entiende es la ciudad indiscutible e indisoluble de Jerusalem, que no se va a negociar, como capital del Estado hebreo”.

El termino “judaización” es en sí muy antipático, por decirlo delicadamente, porque trata de difundir la idea que los árabes no pueden vivir en la ciudad, aunque viven, trabajan y se movilizan sin problemas, si no están involucrados en actividades violentas. Pero a Jerusalem no es necesario “judaizarla”, porque es judía . Fue el pueblo judío el primero y único que la convirtió en su capital. Pero no me remonto sólo a los tiempos tan lejanos del Rey David, sino a la historia más moderna. Cuando Jordania conquistó la parte de Jerusalem que desde entonces se llama Jerusalem oriental (porque quedó al Este de la línea de armisticio), y la ocupó hasta 1967 cuando Israel la reconquistó en la Guerra de los Seis Días al repeler el nuevo ataque jordano, la gobernó durante 19 años, pero no la convirtió en su capital, que siguió siendo Ammán.

Y la razón por la que la mayoría de la población en la parte oriental es árabe-la división fue producto de la guerra , del ataque árabe, ya que antes la ciudad nunca había estado dividida-es que cuando Jordania ocupó en 1948, expulsó a todos los judíos .

Algunos, ahora quieren volver a sitios de los que antes fueron expulsados otros judíos. Políticamente, me cuento entre quienes consideran que sería mejor evitar roces. Pero la historia hay que presentarla bien.

Espero haber aportado en algo a iluminar ángulos que no aparecieron evidentemente en el programa en cuestión.