Durante los últimos días, estamos asistiendo a una enorme desinformación en lo referente a lo que realmente está pasando en Israel y la franja de Gaza. Una buena parte de los medios de comunicación están informando que está habiendo un genocidio del pueblo palestino por parte de Israel y eso es completamente falso.Estas informaciones son completamente sesgadas y por desgracia están generado una oleada de odio muy peligrosa hacia Israel y también hacia el pueblo judío. A causa de esta distorsión informativa, el antisemitismo se está multiplicando de forma alarmante. Hay que recalcar que antisemitismo no escriticar las políticas del Estado de Israel. Antisemitismo es cuando se afirma que Israel no tiene ningún derecho a existir o que Israel es un país que se asemeja al régimen nazi o que practica el apartheid. Recientemente, en el Parlament de Catalunya y en otros muchos parlamentos, se ha aprobado por mayoría la definición del antisemitismo según el IHRA (InstitutHolocaustRemembrance Alliance) donde entre otras cosas se dice que acusar a los judíos de lo que haceel gobierno israelí es antisemitismo. Por desgracia, en los últimos años, el discurso judeófoboya no es sólo exclusivo de la extrema derecha sino que también lo tiene la extrema izquierda y elementos próximos al yihadismo.

La realidad es la siguiente (está todo documentado y probado):

Israel tiene un confrontamiento con la organización Hamas, considerada terrorista por la mayoría de los países. Israel no tiene absolutamente nada en contra del pueblo palestino. Más bien al contrario, Israel está constantemente enviando alimentos y medicinas a la población palestina en Gaza y por desgracia la propia organización terrorista Hamas lo está impidiendo.

Hay que tener en cuenta que en poco más de una semana, los terroristas de Hamas, junto a los terroristas de la Yihad Islámica han lanzado más de 4,000 misiles de largo alcance a la población civil israelí y lo hacen desde túneles y edificios que se encuentran incrustados dentro de hospitales, escuelas o enclaves palestinos civiles en Gaza. Y además hay que tener en cuenta que esta ofensiva terrorista de Hamas para tratar de causar el máximo número de bajas civiles israelíes ha sido planificada tras años de preparación y almacenamiento de armas y además está financiada por el régimen iraní. Es evidente que como cualquier gobierno del mundo haría, las fuerzas de defensa de Israel se han visto obligadas a intervenir para proteger a su población que está sufriendo una situación insostenible con la caída masiva de misiles y el ruido de las sirenas que les obligan a huir en segundos a los refugios. Y gracias a la Cúpula de Hierro que tiene el ejército de Israel, se han podido interceptar en el aire la mayoría de los misiles y se hansalvado miles de víctimas civiles israelíes. Habría que reseñar que más de un 10% de estos misiles lanzados desde Gaza han caído en la misma franja, causando víctimas palestinas.

La estrategia de los terroristas de Hamas es clara. Dada su inferioridad militar, su objetivo es sacrificar a su propia gente para victimizarse ante la opinión pública y la verdad es que lo están consiguiendo. Su propaganda de mentiras, exageraciones y “fakes” es realmente efectiva.

Evidentemente, Israel comete errores como todo el mundo pero es inaudito que se considere de una forma simplista a Israel como el verdugo y a una organización terrorista como la víctima. Y los medios y los políticos deberían hacer más énfasis en condenar a Hamas por lo que está haciendo con su propio pueblo en lugar de demonizar siempre a Israel.

La desinformación sistemática y generalizada contra Israel se convierte en cómplice del terrorismo y es un obstáculo para el ansiado proceso de paz. La sociedad israelí, en su mayoría, está de acuerdo con la creación de un Estado palestino y hay que entender que el pueblo palestino es víctima de los terroristas de Hamas y no del Estado de Israel.

Lo grave de todo esto es que esta distorsión informativa provoca un aumento del odio hacia los judíos que no están en Israel y que nada tienen que ver con lo que supuestamente ocurre en Oriente Medio.

No hay que olvidar queeste enfrentamiento ha sido inducido por los terroristas de Hamas para imponer su poder dentro de la población palestina luego que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina aplazase las elecciones que no se hacen desde 2005 y sobre todo para cumplir lo que dice su carta fundacional: aniquilar y destruir por completo a Israel.

En el momento de escribir este artículo se está a punto de alcanzar un alto el fuego entre Israel y Hamas. Esperemos que acabe toda esta espiral de violencia y que impere la paz por el bien de todos. Y también sería más que deseable que cesara de una vez por todas el odio judeófobo tan grande que existe y muy especialmente en las redes sociales.