¿Hubo un ganador en Guardián de los Muros?

El fuego ha cesado luego de los ataques con cohetes de los terroristas de Hamas sobre Israel. Se discute sobre si hay una victoria militar y a quien pertenece la misma. En general el concepto clásico de victoria decía que la misma pertenecía a quien era dueño del campo de batalla al finalizar la misma. ¿Pero qué significaba eso?



Básicamente que uno de los bandos que se habían enfrentado, controlaba el espacio del campo de batalla y el otro poco o nada podía hacer por cambiar esa situación. Claramente esto es una simplificación, pero nos ayuda a aproximarnos al tema. Tratemos de llevar esto al caso que nos ocupa. Veamos.



Empecemos por reiterar que Israel recibió un ataque perpetrado por una organización terrorista, Hamas, que opera en la Franja de Gaza, sobre la cual también ejerce el control de la población que allí vive, y donde emplazó sus armas, si entre la población civil, para efectuar los miles de lanzamientos que realizaron días pasados.



Esos lanzamientos, masivos y como tales indiscriminados, fueron primero eliminados en una altísima proporción por el sistema Iron Dome de la IDF, otra proporción menor cayó en la propia Franja de Gaza sea por errores de los operadores o fallas propias de los cohetes y una parte en términos militares, repito militares, mínima de los cohetes afectó seriamente vías y propiedades israelíes.



A este ataque terrorista, Israel respondió de la manera en que detallé en hilos anteriores, que resumo así: empleo armas guiadas, sobre objetivos militares de Hamas; en lo que claramente considero una respuesta legítima y donde el daño que civiles sufrieron es responsabilidad de quien emplaza armas como lanzaderas de cohetes entre la población civil, es decir Hamas.



Casi en simultáneo con lo mencionado anteriormente, la IDF realizó acciones seguramente con fuerzas especiales, sus diferentes agencias de inteligencia táctica y otras organizaciones, para localizar y destruir instalaciones de Hamas tales como: magazines de municiones, los famosos túneles, puestos de comando y control, y por supuesto la propia estructura de mando terrorista.



Lo mencionado desarrollado por la IDF, entendiendo que sumo en ese término a toda la estructura de inteligencia, como en cualquier acción operativa militar llevada a cabo por una democracia, se hace constituyendo todo eso un enorme, sofisticado y muy eficiente herramienta del estado para generar una situación militar que sea útil a la política para que esta alcance objetivos de altísima prioridad.



Menciono la palabra herramienta, porque si bien en una situación como la que tratamos resulta ser una claramente relevante, no quiere decir que no existan otras, como la diplomacia, los contactos políticos y consideraciones varias que también interactúan con la herramienta militar para alcanzar una situación política favorable.



Esto lo menciono, pues desde perspectivas que hacen a la mirada específica de una herramienta en particular, puede aparecer, insisto de acuerdo a esa apreciación parcial; que se requiere de mayor tiempo para llevar adelante esfuerzos que logren tal o cual objetivo. Esto es legítimo que suceda, pues cada herramienta busca maximizar la eficiencia en su empleo en condiciones ideales. Sin embargo es la autoridad política, la que en base a la interacción de todas las herramientas las que debe fijar el límite del uso de cada una de sus herramientas, para así determinar cuando alcanzó la situación favorable al menor costo posible.



Expresado todo esto, a mi juicio, es Israel quien claramente alcanzó una situación favorable en los hechos de los días pasados. Afectó de manera importantísima a Hamas en su capacidad de accionar masivamente contra Israel; evidenció el carácter terrorista de Hamas y su desprecio por la vida de los palestinos que viven bajo su yugo desde hace años;



demostró su determinación de defender a Israel y su capacidad para hacerlo de una manera controlada, siendo esto un muy claro mensaje para Hezbollah y los ayatolas en Irán.



A mi juicio, se ha logrado un tiempo importante, pues difícilmente los terroristas de Hamas recuperen capacidades para intentar otra escalada en el mediano plazo. Mucho hay por hacer en ese aspecto y no solamente por parte de Israel.

Sin dudas no se ha eliminado a Hamas como organización terrorista, y esto es así no porque Israel carezca de la posibilidad de hacerlo, pero llevar adelante tal intención traería aparejado una pérdida de vidas civiles muy grande que Israel no está dispuesto a afrontar cuando no hay un objetivo vital de la supervivencia del estado en juego: aunque esto también es un aspecto que puede cambiar un día.

Hamas, si no fuera un grupo conducido mayoritariamente por fanáticos, debiera evaluar con mucho cuidado lo que acabamos de expresar…