ONU: Uruguay votó en contra de investigar a Israel por crímenes de guerra

Con mucha alegría, al monitorear las votaciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU comprobamos que Uruguay votó en contra de una nueva condena a Israel. Esta vez Uruguay condenó la violencia de Hamas contra Israel y recordó los 4000 cohetes que Hamás tiró contra población civil israelí en esta semana. Argentina votó a favor de la resolución y Brasil se abstuvo. Es una lástima ver como los países latinoamericanos votan en este organismo. Respaldan el terrorismo y utilizan una doble vara para tratar a los países, ya que esta iniciativa la presentó Pakistán.

Desde el año 2006 al 2021 han condenado 95 veces a Israel, mientras que 11 a Irán y solo 2 a Venezuela.

Meirav Eilon Shahar, embajador de Israel ante las Naciones Unidas en Ginebra, dijo que Hamás era una “organización yihadista, genocida y terrorista”. Además, acusó al grupo de utilizar a los civiles palestinos como escudos humanos para ocultar sus cohetes.

Hillel Neuer, a quien seguimos y leemos en twitter nos informa de cada votación que sucede en este organismo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución redactada por la OLP ignorando los ataques con cohetes de Hamas y creando una investigación dirigida a Israel con un mandato abierto sin precedentes que se extiende indefinidamente hacia el pasado y el futuro. Avergonzado México por respaldarlo.

El primer ministro Benjamin Netanyahu responde a la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: "La vergonzosa decisión de hoy es otro ejemplo de la flagrante obsesión antiisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Prime Minister Benjamin Netanyahu responds to the decision of the UN Human Rights Council:

"Today's shameful decision is yet another example of the UN Human Rights Council's blatant anti-Israel obsession.