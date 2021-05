Y América Latina…¿cómo actuó con Israel?

La reciente escalada entre Israel y Hamas, detonada por el disparo de cohetes desde Gaza a Jerusalem y de inmediato también a diversas ciudades en el sur de Israel, a lo cual Israel respondió con un fuerte ataque a blancos de Hamas y Jihad Islámico, terminó con un alto el fuego que entró en vigencia el viernes 21 de mayo. Durante los días de guerra, paralelamente a los esfuerzos por proteger a su población de los ataques de más de 4.400 cohetes lanzados por los terroristas y al operativo militar destinado a golpear la capacidad militar de Hamas, Israel desplegó un gran esfuerzo diplomático para explicar su posición.

El portavoz de la Cancillería israelí Lior Haiat lo llamó “Cúpula de Hierro diplomática”, al referirse a la importancia de esclarecer respecto a lo que hace, ante la comunidad internacional.

En ese marco,los Embajadores de Israel en América Latina lidiaron con el desafío de explicar a los gobiernos ante los que están destacados la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. No en todos los casos hubo por cierto encuentros directos personales, pero sí se trató de hacer llegar el mensaje. El problema es que hay quienes se pronuncian abierta y públicamente sin conocer realmente la situación.

Y ahora, cuando ya se recuperó-por el momento al menos-la calma, es oportuno evaluar cuál fue la actitud de América Latina en esta escalada. Conversamos con Yosef Levi-Sfari, Director del Departamento de América Central y el Caribe en la Cancillería israelí, quien resumió positivamente la situación, pero aclarando que hay matices muy diversos en las distintas posturas.

“Israel está satisfecho por el hecho que la mayoría absoluta de los países latinoamericanos y la OEA expresaron su condena al disparo de cohetes hacia civiles israelíes”, recalcó. “Además, la mayoría dejó en claro que comprenden los problemas especiales con los que lidia Israel”.

De todos modos aclara: “Quisiéramos ver un apoyo más explícito en algunos casos, una condena más fuerte al terrorismo y a Hamas , así como un pronunciamiento más categórico a favor del derecho de Israel a defenderse, algo que esperaríamos de todos los países amigos en el continente. Pero en términos generales, el diálogo fue comprensible, razonable”.

Levi-Sfari, diplomático de carrera de vasta experiencia, ve claramente los distintos matices en las posiciones de los países de la región. Pero ante todo, está claro que hay dos grupos grandes y muy distintos en su actitud ante Israel.

Los hostiles, por definición

Uno de los dos grandes grupos es el encabezado por Venezuela con todos sus satélites Cuba, Bolivia y la isla Saint Vincent y las Granadinas.

“Está claro que países como Venezuela o Cuba, con los que no hay relaciones diplomáticas, no teníamos ninguna expectativa”, comenta Levi-Sfari. “No son parte del diálogo relevante para Israel. Tienen unas posiciones que no reflejan la realidad “.

Tras su primer puesto diplomático en el exterior como Vice Embajador en Uruguay (2007-2010), que le dejó experiencias sumamente positivas, fue encargado de la Embajada de Israel en Turquía (2011 -2015) y luego Cónsul General en Turquía (2017-2018), cargos-los dos últimos- que le hicieron conocer de cerca lo complicado de lidiar con abierta hostilidad diplomática.

Levi-Sfari suena especialmente molesto con Saint-Vicent y Granadinas, la pequeña isla de 110.000 habitantes que está hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. Si bien tiene relaciones formales con Israel, es muy cercana a Caracas y en sus comunicados “ni siquiera mencionaron los cohetes lanzados de Hamas, como si viviéramos en otro mundo”. “Es lamentable la línea que ha adoptado y el hecho que la isla está hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU”, dice el diplomático israelí, recordando que a fin de año finaliza su período en dicha instancia internacional.

Preguntamos a Levi-Sfari por qué le molesta tanto el caso de esta isla, habiendo también otros países, mucho más grandes, que se manifiestan igual. “Porque cuando hace un tiempo tuvieron serios problemas por la erupción de un volcán, nosotros tratamos de ver en qué y cómo podemos ayudarles con sus problemas de agua, analizando qué tecnologías israelíes les pueden aportar”, responde. “Mientras nosotros pensamos en sus civiles ellos ni tuvieron en cuenta que millones de civiles israelíes estuvieron amenazados por miles de cohetes”, recalca.

También Belize adoptó una posicion muy crítica de Israel.

El resto, muy heterogéneo

Levi-Sfari recalca que “nadie tiene que darnos el derecho a defendernos, ya que lo tenemos por el Derecho internacional”, pero no por ello resta importancia ninguna a quien sabe expresarlo públicamente.

Se considera que todos los países que no están en el bloque venezolano han actuado bien con Israel, pero no todos de la misma forma.

“Yo diría que el resto del continente se dividió en dos. Una parte procuró preservar el ´equilibrio sagrado´, como si hubiera aquí una simetría entre Hamas e Israel, lo cual no nos satisface porque es absolutamente injusto, ya que no se puede comparar una organización terrorista con un Estado democrático que se defiende de sus ataques”, explica el diplomático.

“La otra parte apoyó con distintos encares y mostró comprensión por la situación de Israel, atacado por los cohetes, señalando que tiene derecho a defenderse. Y está claro que los más categóricos al respecto han sido Honduras y Guatemala”.

Así se manifestó el Canciller de Honduras Lisandro Rosales.

Israel merece vivir en paz en su tierra ancestral, nuestra condena a la hostilidad terrorista que ataca permanentemente su territorio, en especial su capital Jerusalén. Lamentamos las víctimas y nos solidarizamos con sus familias. Oramos por La Paz de Jerusalén. https://t.co/4PfWv6lCa6 — Lisandro Rosales (@lisandrorosales) May 11, 2021

Aqui puedes leer el comunicado oficial de Guatemala.

Escribimos estas líneas días después de la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que Uruguay votó contra la resolución propuesta, que ni siquiera mencionaba los ataques terroristas a Israel.

El Embajador de Israel en Uruguay lo destacó públicamente.

Antes, éste había sido el comunicado de la Cancillería uruguaya sobre la situación.

Y ésto fue lo que el Presidente Luis Lacalle Pou le transmitió al Embajador Magen.

Colombia condenó sin demora el ataque a Israel.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en nombre del Gobierno Nacional, condena el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra el territorio del Estado de Israel. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 12, 2021

Así reaccionó Panamá. Compartimos una parte de su comunicado oficial.

Aquí puedes ver el comunicado oficial de Chile

Especial atención despertó el comunicado oficial de Argentina.

Argentina siguió en la misma línea, al apoyar la resolución del Consejo de DDHH de la ONU, aunque hacía caso omiso de los ataques a Israel.

Y el Presidente Alberto Fernández se manifestó en un tono especialmente problemático, con el mismo mensaje, en una entrevista a la CNN, declarando que "si hay un grupo terrorista como dice Israel que lo ataca, hay que guardar proporcionalidad en la reacción”.

Hubo todo tipo de comunicados.

Así escribió el Canciller de la República Dominicana

1/2 El gobierno dominicano expresa su profunda preocupación por la reciente escalada de violencia escenificada entre palestinos e israelíes, y hace un llamado a las partes a retomar el camino de la negociación, el diálogo pacífico y evitar más pérdidas de vidas y destrucción. — Roberto Alvarez (@RobalsdqAlvarez) May 13, 2021

Por otra parte, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de México intentó un equilibrio general sin mencionar a nadie especialmente por nada. No condenó los ataques de Hamas a Israel pero tampoco comentó nada sobre la respuesta militar israelí.

El @GobiernoMX, a través de la @SRE_mx, expresa su consternación por el acelerado deterioro de la situación en Israel y Palestina. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 12, 2021

Pero después vino el golpe, al apoyar México la resolucion del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones unidas que llama a investigar sospecha de crímenes de guerra por parte de Israel, sin mencionar siquiera el lanzamiento de cohetes por parte de los terroristas desde Gaza hacia la población israelí.

Otro caso extraño fue el de Brasil. Su Presidente se manifestó públicamente contra el ataque a Israel. Pero en la votación en el Consejo de DDHH de la ONU Brasil no votó contra la resolución sino que solamente se abstuvo.

- É absolutamente injustificável o lançamento indiscriminado de foguetes contra o território israelense.



- A ofensiva provocada por militantes que controlam a Faixa de Gaza e a reação israelense já deixaram mortos e feridos de ambos os lados. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel no tiene duda ninguna sobre lo imperioso e ineludible de la respuesta militar lanzada contra Hamas y Jihad Islámico. Sabe que tendrá que seguir defendiéndose del terrorismo y exhorta a sus amigos en América Latina a comprender el desafío con el que debe lidiar. Apoyando a Israel, afirman en Jerusalem, están apoyando la legítima lucha del mundo libre contra el terror.