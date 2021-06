Maldiciones y frases en idish

Agradezco a Myriam, Ruben, y a Luis, integrantes del Club de Lectura de B'nai B'rith Uruguay por haber colaborado con algunas maldiciones. También utilicé esta página web: https://www.yiddishwit.com/gallery/check.html ,

Hace tiempo que me persigue la fantasía de juntar frases en idish. Este idioma lo escuché durante mi niñez, cuando mi mamá y mi tía querían hablar de mí y que yo no entendiese. El idish, era para mí, un idioma de veteranos, perimido en el tiempo. Hoy por hoy, capta mi atención y me fascina la idea de que existan festivales y universitarios que lo estudien. Es un idioma que fue hablado por muchos de los judíos asesinados en la Shoá. Forma parte de la identidad judía de los ashkenazim. Es un idioma dulce. Cierro los ojos y escucho tumbalaika en un disco de vinilo. El destino quiso que tirara sin darme cuenta una colección discos en idish. Tener más de cincuenta años, me hace valorar la cultura de mis ancestros y lo siento en cada palabra dicha en idish, mis mejores malas palabras son en este idioma. ¿Qué sería de mi vida sin decir tujes o shlmazl, o potz?

MIT di cop in vant.

Date La cabeza contra la pared

A brojt fa dir...

Algo así como que te partas

Slst Du japn a jolerie...

Gei kakn MIT a feder in intn.

Andá a cagar con una pluma en el culo

Gey strashe di gens:

Ve a amenazar a los gansos

Lign in drerd un bakn beygl!

Una maldición que significa «que te tumbes en el suelo y hornees bagels

Para explicar, esta maldición significa que debes quemarte en el infierno por toda la eternidad y hornear bagels que nunca podrás comer.

Zolst zain vi a lempl: Zolst enguen der gantzer tog mitn kop arup, un brenen di gantzer najt.

Que cuelgues con la cabeza para abajo todo el día y encendida (te quemes) toda la noche.

A groys gesheft zol erhobn mit skhoyre: vos er hot zol men bay im nit fregn, un vos men fregt zol er nit hobn

¡Que tenga una gran tienda, llena de todo tipo de productos. Pero que la gente no pregunte por lo que tiene y siempre pida lo que no tiene.

Vaksn zolstu vi a tsibele mitn kop in dr’erd!

¡Qué crezcas como una cebolla con tu cabeza enterrada en el suelo!

Der got vos hot geshpoltn dem yam vet dir shpaltn dem kop oykh!

¡El D-os que partió el mar, partirá tu cabeza también!

Loyfn zolstu in beys-hakise yede dray minut oder yede dray khadoshim.

¡Que visites el escusado cada tres minutos o cada tres meses!

Got zol dir helfn vi a toytn bankes.

¡Qué D-os te ayude como los remedies ayudan a un cadáver!

Verter zol men vegn un nit tseyln.

Las palabras deben sopesarse, no contarse.

Keyner zet nit zayn eygenem hoyker.

Nadie ve la joroba en su propia espalda.

In a sheynem epl gefint men a mol a vorem.

En una hermosa manzana a veces se encuentra un gusano.



Ven di bobe volt gehat a bord, volt zi gedavnt farn omed.

Si la abuela tuviera barba, se pararía en la bima y rezaría.

Tu on a khazer a shtrayml, vet er vern rov?

Si le pones un shtreimel a un cerdo, ¿lo convertiría en rabino?

A yid hot akht un tsvantsik protsent pakhed, tsvey protsent tsuker, un zibetsik protsent khutspe.

Un judío tiene veintiocho por ciento de miedo, dos por ciento de azúcar y setenta por ciento de descaro.