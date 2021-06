El régimen iraní y la pérdida de legitimidad

Mientras Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conocido simplemente como Ebrahim Raisi, próximo presidente iraní, recibía las felicitaciones de Bashar al Assad (Siria), Vladimir Putin (Rusia), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Imran Khan (Pakistán), así como de los líderes de Hamas, Jihad Islámica y Hezbollah por su victoria en las elecciones realizadas el 18 de junio, la Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, se sumaba a las voces condenatorias, tanto de la diáspora iraní como de grupos opositores organizados al interior del país, sobre Raisi debido a su vinculación con crímenes cometidos contra los derechos humanos como tortura, desaparición forzada así como el asesinato de disidentes y críticos políticos iraníes.

Responding to news that #EbrahimRaisi will be #Iran’s next president, Amnesty’s Sec Gen @AgnesCallamard calls for him "to be investigated for involvement in past & ongoing crimes under intl law, including by states that exercise universal jurisdiction".https://t.co/KegdnH1xbX