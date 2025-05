Con Jaim Jelin de Beeri: entrevista de dolor, esperanza y la convicción que Israel prevalecerá

Mucha gente no tiene hoy en día paciencia para leer un texto largo pero aunque soy consciente de ello, insisto en compartir determinados materiales aunque sean extensos, ya que no quiero dejar de lado la profundidad de una entrevista que me resulta inspiradora. Pues si eligen un material por día para leer a fondo, sugiero que sea éste. Es que hablar con Jaim Jelin combina siempre la descripción certera del sufrimiento vivido, con la esperanza y la convicción que Israel seguirá adelante y prevalecerá. Vale la pena no perder su mensaje.

Pocos meses después de la masacre del 7 de octubre, en Beeri volvieron a sembrar

Beeri fue uno de los peores escenarios del horror el 7 de octubre del 2023. De sus casi 1200 miembros, 102 fueron asesinados y otros 35 secuestrados, de los cuales 6, sin vida, aún están en manos de Hamas en Gaza: Yosi Sharabi, Ofra Keidar, Meny Goodard, Ilan Waiss, Dror Or y Sahar Baruj.

En Iom Hazikaron, el día recordatorio, también esas víctimas fueron parte de las historias de duelo.

Para Beerí, esta comenzó ya en 1946, cuando el kibutz se estableció. Unos 30 soldados y una enfermera fueron asesinados en 1946, 47 y 48, en su mayoría por los Fedayun, los terroristas que se infiltraban desde la Franja de Gaza que en ese momento era territorio de Egipto. En la guerra de Iom Kipur en octubre de 1973, cayeron en combate tres soldados que eran de Beeri.

Y luego llegó el 7 de octubre….

Para hablar de eso y mucho más, de la mirada hacia adelante, nada mejor que conversar con Jaim Jelin .

Jaim (66) llegó a Israel proveniente de Buenos Aires en 1976, directo al kibutz Beeri. Entre el 2007 y 2015 se desempeñó como jefe del Consejo Regional Eshkol, una hermosa zona junto a la frontera, que por un lado fue siempre la más atacada por los cohetes de Hamas desde Gaza durante muchos años y por otro siempre irradió apuesta por la vida e inclusive después de épocas duras, tenía listas de espera de ciudadanos que querían instalarse en sus poblados.

Esta entrevista la realizamos unos pocos días antes de Iom HaZikaron, el día recordatorio, y de Iom Haatzmaut, el Día de Independencia.

P: Jaim, el 7 de octubre a las 9.22 de la mañana te mandé por whatsapp un mensaje preguntando si estás en Beeri y si estás bien. Me respondiste enseguida que sí, que están encerrados en el refugio. Sin entender aún la dimensión de lo que estaba ocurriendo, te pregunté si podías filmar un español un testimonio explicando lo que estaba pasando y me respondiste “no puedo”. Un poco antes de las 11 te volví a escribir a preguntar si están bien y me respondiste “por ahora”. A las 19.11 me escribiste, en hebreo: “Nos evacúan en ómnibus . Hay muchos muertos y secuestrados. Beeri no volverá a ser Beeri. Todo está negro…”. Pregunté si tu gente más cercana está bien y me dijiste que sí…Recién después se aclaró la magnitud del horror incluyendo el hecho que una de las jovencitas secuestradas era hija de una sobrina tuya.

R: Así es. Hoy, más de un año y medio después, entiendo que personas me mandaron mensajes y que les contesté que había tantos y tantos terroristas, que había 50 dije a alguien…después entendimos cuánto peor era todo. Y repasando todo, en el marco del esfuerzo de una asociación que recaba todos os testimonios de los que estuvimos allí, encontré que había mandado mensajes a unos Generales en la reserva que conozco personalmente, amigos, pero ninguno me contestó porque no tenían qué contestar.

Mis hijos que están en Australia se contactaron con compañeros suyos de la unidad de élite en la que sirvieron, pidieron que nos rescaten, daban indicaciones de dónde está la casa.

P: Pero claro que el tema no era que no querían salvarte a vos…todo se estancó terriblemente, como ya sabemos, con una serie de errores. Y con esa situación que nadie imaginaba podía ocurrir en esa envergadura ¿cómo explicar qué sentís? Por un lado contaste que en el 2024 nacieron 24 bebés en Beeri. ¿Se combina ineludiblemente el enojo, la frustración, la tristeza y también la esperanza?

R: Mirá, yo entendí que enojándome no voy a devolver a los 1200 asesinados a la vida. Enojo es una energía negativa. La esperanza es mucho más fuerte. Creo que la esperanza es la mejor enfermedad del mundo. Si uno puede contagiar a todo Israel, entonces podrá haber un futuro mejor. El problema es que en medio de los valores entra la política. Eso no permite tener fe y ver bien el futuro. Otra vez estamos con lo de izquierda y derecha. ¿A quién le interesa eso hoy en Israel?

P: ¿Alguien del gobierno te llamó a vos desde el 7 de octubre? Mucho se critica que Netanyahu no haya ido todavía a visitar los kibutzim que fueron escenarios del horror. Y vos sos un símbolo de esa zona. ¿Te llamaron?

R: Bueno, nunca lo dije porque no me preguntaron. A mí Netanyahu me llamó aproximadamente un mes después del 7 de octubre. Me llamó porque su hijo Avner había hecho un paseo con mi hijo Or en Australia. Se conocieron ahí y pasearon juntos un mes. Ambos tienen hoy 30 años. Netanyahu me dijo “Avner me pidió que llame para saber si vos y toda la familia están bien. Quiero saber cómo están ustedes”.

P: Algo es algo, pero tampoco es tan alentador. Llamó porque el hijo le pidió…en fin…

R: Yo conozco esa dimensión de Netanyahu, más humana. Pero el problema es que ese lado no sale en la política. Y te digo por experiencia propia, porque fui diputado como recordarás: la política muchas veces no te permite ser vos mismo.

P: Yo creo que él podría hacer más esfuerzo para mostrar más empatía.

R: Sí, pero no quiere. Porque lo que él dice es que él no tiene la culpa de nada. Todos son culpables menos él. Y no estoy diciendo nada del perdón, que tiene una gran fuerza. Cuando vos pedís perdón por lo que pasó, o porque llegué tarde, o porque no pude llegar antes con el ejército y salvar más vidas, decís algo del corazón., no es perdón. Pero él no asume la responsabilidad.

P: ¿Qué le contestaste cuando te llamó?

R: Que no existe más la posibilidad de que nosotros volvamos al kibutz mientras los asesinos están en Gaza , esperando matarnos a todos.

Civiles palestinos irrumpiendo a Beeri el 7 de octubre

DOS MUNDOS ENFRENTADOS

P: Es un punto problemático. Por un lado es natural que Israel no puede permitirse que Hamás siga ahí, menos que menos si se opone a deponer las armas. Por otro lado, el encare actual según el cual hay que ejercer más y más presión militar para recuperar a los secuestrados, no funciona. Claro que daña más a Hamas y que eso es bueno, pero no trae secuestrados a casa. De entrada Hamas sabía qué iba a pasar cuando atacaran como lo hicieron. No les importa el sufrimiento de su pueblo.

R: Estamos en una crisis. Son dos tipos de culturas totalmente diferentes. El judaísmo quiere a la vida como algo muy importante. Y los yihadistas-no quiero decir los musulmanes, porque no son todos- ponen la muerte en el centro, seguros de que siguen su vida en el otro mundo. Yo no sé si hay vida en otro mundo. Pero sí sé que acá hay que vivir. Tenemos unos años para vivir y hay que vivirlos, hay que construir futuro. Hay que tener cosas cuando se despierta a la mañana, por las que vivir. Ese es el mundo que nosotros queremos, no un mundo en el que cuando abrís los ojos lo primero que ves es quién murió.

P: Es tan complejo…

R: Este fin de semana estuve en Beeri, jueves , viernes y sábado. Se oía de fondo todo el tiempo la guerra.Y después recibimos la confirmación de que cayeron tres soldados.

EL DOLOR DE LA COMUNIDAD

Esta imagen fue tomada en la casa de Maayan y Yuval Bar, asesinados en Beeri el 7 de octubre

P: Uno de los aspectos más duros de la masacre es que el dolor de cada uno va más allá de las pérdidas muy personales en sus familias. Asesinar en un kibutz es golpear a una comunidad entera, ya que todos son parte de la vida diaria de cada uno, vecinos cercanos.

R: Por supuesto. Y en lo personal te diré que yo conocía a mucha gente, no sólo de Beeri, por mis años como alcalde de la zona. Conocía a mucha gente de Nir Oz, de Holit, Kfar Aza, …a muchos. También de Najal Oz que está en la región de Shaar HaNegev. Y te diré que ni sé todavía de todos los que fueron asesinados.

Los terroristas asesinaron y en muchos casos secuestraron los cuerpos, porque ellos recibían dinero por cada cuerpo que ellos traían. Ellos entendían , saben que el Judaísmo quiere a la vida, pero también quiere poder sepultar a sus muertos. Tantas tragedias…

P: Familias enteras afectadas, como en la casa de Avshalom Haran, él asesinado y todos los demás secuestrados. De esa casa volvieron las mujeres y niños en el primer alto el fuego y Tal Shoham hace unas semanas.

R: Fue el último de Beeri en volver con vida. Todos se vieron afectados, quizás no en el primer círculo directo, pero sí en el segundo. En mi caso, dos sobrinas mías. Una perdió a su esposo y la otra a su hijo. Y la hija de una sobrina estuvo secuestrada. Aparte, los vecinos, los amigos…indescriptible.

Yuval Haran, hace unos meses, frente a la casa de sus padres en Beeri en la que su padre fue asesinado y de la que fueron secuestrados su madre, su hermana, su cuñado, sus sobrinos y otros familiares. Hace algunas semanas volvió el último de los secuestrados, su cuñado Tal Shoham

LA COMPARACIÓN CON EL HOLOCAUSTO

P:Mucho se ha hablado de la polémica sobre la comparación con la Shoá.

R: Yo oigo siempre a Netanyahu recalcando que el Holocausto fue miles de veces más grande. Es cierto, pero esto pasó cuando tenemos nuestro país, nuestra casa, nuestro ejército. Tu gobierno. En ese sentido, es peor.

Yo creo que no hay una palabra que pueda explicar a la gente qué significa el 7 de octubre, pero para nosotros fue como el Holocausto. Yo sé que no es como el Holocausto del pueblo judío que tanto conocemos, pero para nosotros en el kibutz, fue nuestro Holocausto. Es que esto pasó en nuestra casa segura, el país de los judíos, teniendo el ejército más fuerte de la zona, con un gobierno electo democráticamente-sea cual sea su ideología-, en tu país….y que con todo eso hayamos pasado lo que pasamos, fue tremendo.

En Beeri hubo tres días de lucha. Nosotros estuvimos 12 horas dentro del refugio, hasta que el ejército llegó a nuestra casa y nos sacó. Al salir vimos muchos asesinados en el pasto, fuera de las casas, vimos muchos soldados, vimos muchos terroristas, todas las casas estaban quemadas …y no puedo olvidar el olor del plástico quemado por los neumáticos que los terroristas tiraron dentro de las casas para que se quemen, para que la gente salga del refugio y entonces los puedan matar . Así pasó con vecinos nuestros, con una bebé de 9 meses que fue asesinada con su padre.

P: Mica, la menor de los 10 niños y adolescentes de Beeri asesinados

Nueve de los 10 menores asesinados en Beeri

R: Así es. Mica. Estuve en el chat con otros vecinos, que decidieron dejar el refugio y subir al segundo piso de su casa. Relatos que uno podía escuchar únicamente con la historia de Ana Frank. No olvido que ella vivió mucho más tiempo escondida en aquel altillo, pero hay que entender que la gente estaba insegura dentro de su casa, así que tenían que hacer algo para tratar de salvar la vida de su familia, era lo más importante.

P: Es muy comprensible que haya polémica sobre la definición de lo ocurrido como Shoá, pero entiendo claramente que para los que estaban en el refugio y no recibían ayuda, la sensación fue esa.

R: La sensación que no recibís ayuda y tampoco podés ayudar. Hubo gente que estaba a 200 metros de sus padres que fueron asesinados y no podían ayudarlos. No se puede explicar, es algo de que en la historia del pueblo judío, dentro de su propio país , nunca hubo. Es como yo dije en Yad Vashem: Yo sé que la palabra Holocausto está escrita por 6 millones de judíos asesinados. Pero ahora tienen que ustedes decirme a mí cuál es la palabra , no Holocausto, que podemos usar para llamar al 7 de octubre. Nadie pudo responder.

¿Y EL FUTURO?

P:¿Cómo se sigue de ahora en adelante?

R: Yo creo que recién cuando salgan todos los 59 secuestrados que todavía están en la franja de Gaza, vamos a poder empezar algo nuevo. Es que no es realmente reconstruir sino tratar de construir algo nuevo. ¿Entendés la diferencia? Traer gente nueva. Hay que traer gente que no estuvo el 7 de octubre en el kibutz. Para que no tengan el trauma del 7 de octubre. Necesitas algo con espíritu que traiga energía positiva.

P: No únicamente el recuerdo del 7 de octubre.

R: Claro.

P: Están contruyendo ya un nuevo barrio en Beeri, donde la destrucción fue enorme. Y vos volviste hace ya meses.

R: Así es. Yo estoy media semana trabajando en Tel Aviv y voy también a ayudar en el Foro de Familiares de Secuestrados, y media semana estoy en Beeri. No estoy con toda la comunidad en Hatzerim. Es difícil explicarlo. El único lugar en el que puedo estar después de los días que tengo que estar en Tel Aviv, es únicamente Beeri. Cuando yo me siento a la mañana, corro por los campos, como hacía antes. Tomo el café en el lugar que siempre lo tomo en casa, mirando al pasto y escuchando. Yo no escucho la guerra. Escucho a los pájaros. Hay algo en nuestro cerebro que nos tiene que dar esperanza. Así que escuchar a la guerra no da esperanza. Escuchar a la naturaleza te fortalece mucho. A veces, después de tres días en Tel Aviv, corro a Beeri, es como una terapia.

P: ¿Hay gente de Beerí que no va a volver?

R: En los próximos 5 años no se podrá. Beeri va a volver como comunidad. Pero no terminará la construcción antes del verano del 2027. Ahora, respecto a los chicos, jardines infantiles y escuelas que se abran, recordemos que todo empieza el 1 de setiembre así que en el verano, después de esa fecha del 2027, la mayoría va a volver. Yo calculo que si va a haber seguridad en la frontera, la gente va a volver. Yo creo que también muchos de los que dicen hoy que no quieren volver, sí volverán. Es probable que tarde 5 años, 6 años, 7 años. Es probable que parte de los hijos de ellos quieran volver a Beerí y luego los padres vengan también.

Hay cosas que no podemos explicar, por un lado lo espiritual y por otro el tema de la seguridad. Las dos cosas luchan dentro del cerebro del ser humano. Todos quieren volver porque las raíces están allá, pero también hay miedo. Es lógico.

ENTRE LA REALIDAD Y LA PAZ

P: La zona adyacente a Gaza estaba/está poblada en su mayoría por gente identificada con la apuesta a la paz y la buena vecindad con los palestinos de Gaza. ¿Qué pensabas antes al respecto y qué pensás ahora?

R: Toda la idea de hablar de paz con los palestinos partía de la base que se pensaba que si van a tener lo que perder en dinero, no hatrán terrorismo.

P: O sea, que si tienen bienestar económico no querrán arruinarlo.

R: Claro. Pero el dinero no compra ideología. Y ya vimos que todo el dinero que ellos recibieron, era para matar a nosotros, asesinarnos, ¿ok?. Calculo que el 70% de las personas que querían vivir en paz con nuestros vecinos-digo 70% para no decir 80%,-que todavía cree que lo mejor como ideal es vivir en paz , entiende que ahora eso no puede pasar. Para eso tienes que cambiar la ideología y eso se puede cambiar solamente mediante la educación. Si mañana a la mañana, como se hizo en Alemania y como se hizo en Japón, vienen árabes, vienen de Jordania, vienen de Egipto, vienen de Dubái, de donde vos quieras, con Estados Unidos y los europeos, forman allá un gobierno, por 10 años, que cambian la educación, dentro de 50 años a lo mejor podemos empezar a hablar de algo que es totalmente diferente.Pero mientras los jardines de infantes tienen armas de plástico y odian a los judíos, no puede haber paz.

P: Y un tema serio al respecto es saber que civiles participaron en todo esta iniciativa de Hamas.

R: Una de las hijas de mi sobrina estuvo secuestrada. No estuvo en túneles sino en casas civiles. Pasaron de casa en casa. Así que no tengo la menor idea cuánta gente hay que son civiles que no están dentro del terror. No sé, estoy seguro que hay gente que no tiene la fuerza de cambiar su gobierno. Y que sufren, estoy seguro que hay.

Pero a mí no me interesan ellos. A mí me interesan todos los inocentes que no hicieron nada. Todos los chicos que fueron asesinados.

P: ¿Y qué le decís al mundo que tanto juzga a Israel?

R: El mundo siempre quiere a los pobres, a los que no tienen fuerza. A los que hay que ayudar.

P: A los que ve de esa forma.

R: Pero Israel no puede perder ni una guerra. Todos los países árabes pueden perder cuantas guerras que ellos quieran. Pero nosotros la primera que perdemos no existe más el país de los judíos. Y el mundo no sé si eso lo puede entender. Nosotros no queríamos guerra. Pero ellos entraron y asesinaron a 1200 inocentes. En Nova mataron cientos de jóvenes que estaban bailando. Únicamente porque son judíos. Aunque hay que recordar que mataron también beduinos, musulmanes.

Yo hice mucho por la economía de Gaza con el tema de los trabajadores, cuando era alcalde.

P: Unos 18.000 entraban todos los días de Gaza a trabajar , hasta el 7 de octubre.

R: Exactamente. Así que nosotros queríamos que para ellos la economía sea mejor. Que la gente tenga un futuro, porque cuando la gente tiene futuro no quiere destrozar lo que está viendo hoy día. Y ellos destrozaron su futuro. No únicamente el suyo sino también de mucha gente inocente. Pero ahora nosotros tenemos que mirar al futuro con Fe.

P: Vos siempre mirás así la vida.

R: Tenemos que construir de nuevo todas nuestras casas, toda la zona. Pero volvimos al mismo tema: a los yihadistas no les importa la vida. Y a nosotros, eso es lo único que nos importa.

P: Y este año ¿cómo señalarás Iom Hazikaron y Iom Haatzmaut?

R: Volveremos al cementerio de Beeri, para honrar a nuestros 132 caídos, colocaremos flores. Es una lista muy larga en la que cada nombre es un mundo entero. Y cuando salgamos del cementerio, nos vamos a poner la mochila de la fe y del espíritu y saldremos adelante. Y es bueno que dijiste ·”señalar” y no festejar Iom Haatzmaut porque es muy difícil este año. No podés salir del cementerio y a la noche empezar a cantar y festejar. Al morir nos dejaron como legado imperativo la vida. Pero los 102 amigos míos que fueron asesinados no tenían que morir, no nos dieron vida.

No fueron soldados, ellos con sus familias perdieron a los abuelos, a los padres, a los hijos. ¿Cómo puedo festejar Iom Haatzmaut?

P: ¿Pero dirías que a pesar de toda esta tragedia, el que exista Israel, es un motivo de festejo? Y claro que no me refiero a salir a bailar por las calles.

R: Claro, pero hay que unir al pueblo dentro de Israel, para que podamos estar juntos. El día que estemos juntos yo creo que va a ser el día que vamos a empezar a entender qué es el festejo.

P: Imagino que no te arrepentís de haber venido de joven de Argentina ¿no?

R: No, no, no, todo lo contrario. Todo está escrito. De arriba. Yo sé que tenía que llegar acá.

P: Muchas gracias Jaim.

R: A vos Jana.