Mi amigo Shulem

Un almuerzo memorable con Dov Glickman, quien brilla en Netflix como el jefe de la familia jasídica Shulem Shtisel.

El otro día fui al restaurante Borchardt en Berlin con el mundialmente famoso Shulem Shtisel y compartimos sus papas. Él había pedido bistec tártaro, yo comí paillard de ternera, y un pequeña fuente blanca con estas finas y doradas papas fritas estuvieron entre nosotros durante mucho tiempo sin que ninguno de los dos lo tocara. En un momento dije en inglés: "No dejo de preguntarme si estas son las tuyas o las mías". Levantó brevemente la vista del bistec, que estaba cortando con el tenedor con la misma habilidad que Dios hizo con el Mar Rojo, y dijo con su profunda, siempre un tanto irónica voz de Shulem Shtisel: "Tus papas, mis papas, no importan. . ¡No preguntes y come! "

Shulem Shtisel, en realidad, no existe, al menos no en la vida real. Pero está Dov Glickman, el actor que casi todo el mundo en Israel conoce desde hace décadas, y ahora millones de no judíos por Netflix entre Nueva York, Beirut y Sudamérica lo conocen porque era el ortodoxo en la mejor, más loca y humana serie de televisión de todo el mundo. En los últimos años, es el jefe de la familia de Jerusalén, Shulem Shtisel. Los hijos de Shtisel y los nietos de Shtisel hacen que el estricto e ingenioso Shulem a veces sea feliz, a veces loco, a veces fuma, come, estudia Guemará, y aunque acaba de perder a su amada esposa Dvorah, le gustaría volver a casarse, no del todo. Tiene un bonito sombrero negro alto, usa su grueso traje negro incluso en el calor de agosto de Jerusalén,



"Estoy seguro de que le gustaría saber, amigo mío, si Shulem Shtisel es parte de mi vida", preguntó Dov en voz baja y con cuidado metió dos dedos en el pequeña fuente blanca entre nosotros. Y antes de que pudiera responder, dijo en voz alta: "¡Sí, claro que lo es! Y no me importa que este trabajo a veces casi me mata. Shtisel ..." - se metió una papa en la boca con tanta elegancia como la Reina de Inglaterra , es como los Soprano con Tschulent y Torá, pero sin crujidos ni pasta. Shtisel es como un libro grueso con las mejores historias de Isaac Singer, Shtisel es la mayor felicidad de mi vida ! "



Él sonrió, yo sonreí y recordé que ya había visto las tres temporadas del trabajo de su vida dos veces y, aunque no había Dios, oraba en secreto de vez en cuando para que pronto hubiera una cuarta, una quinta y una sexta. Luego dije: "Quiero saber algo más, Dov. ¿Qué tan difícil es convertirse en un jasid gordo con una larga barba para hacer el papel todas las mañanas? A muchos israelíes no les gustan los ortodoxos". “Sabes”, dijo, “una vez yo estaba parado en el semáforo para peatones en el Boulevard Rothschild. A mi izquierda estaba un anciano ortodoxo, a mi derecha una hermosa joven de Tel Aviv que de repente me dijo: ' Usted seguramente no aguanta a esta gente como me sucede a mí Por supuesto que puedes Los chicos tampoco sufren como yo. A lo que dije: 'Señora, yo solo odio y amo a la gente que he conocido. A él no lo conozco al pero ahora te conozco a vos ¡y no me gustas! ¿Y qué hizo ella entonces? Un sonido como el de una llanta de coche que se desinfla, creo ". Nos reímos. Conoces la serie " Unorthodox " , Dije. "¿La serie?" "Sí", dije con una sonrisa maligna, "ya sabes, se trata de esta joven que se escapó de los judíos satmar malvados, fascistas y parecidos al Estado Islámico de de Brooklyn, hacia el Berlín cosmopolita y justo allí encuentra la felicidad , entre los nietos de los nazis ". Permaneció diplomático, y solo sus pequeños y brillantes ojos se volvieron apagados y fríos por un momento." Suena como un neumático que está a punto de estallar, ¿no? ¿Verdad? ", y luego nos reímos aún más fuerte y pedimos postre.

Dov se encuentra actualmente en Berlín durante algunas semanas porque interpreta a un israelí en una llamada de la policía de ARD .Hace dos años tuvo un papel en una obra judía en el teatro de Stuttgart, también como israelí. Y en septiembre regresará a Berlín desde Tel Aviv, la gran serie, Sky, y estoy seguro de que no interpretará a Wernher von Braun o Andreas Baader. En la llamada de la policía , el cineasta quiere recuperar una casa que los nazis le robaron a sus padres, y los agentes de policía de Cottbus creen que mató a alguien. "Esta casa fue construida por mi padre", me dijo de repente Dov en alemán, con ese agradable y ligero acento yiddish, por supuesto, era su llamada de la policía. "Crecí aquí. En 1939 pude escapar, pero todos los demás fueron deportados a Bergen-Belsen". "¿Y recuperará la casa?", Dije. Dov se encogió de hombros. "La gente que llama a la policía todavía no ha decidido eso", dijo entonces. Finalmente, compartimos un parfait de chocolate y una crème brûlée. "¿Es Shtisel un éxito tan grande en Alemania como en Beirut y Nueva York?", Dijo Dov en algún momento. "No", dije, "lamentablemente no". "¿Por qué no?" " Judíos que sean personas reales","la mayoría de los alemanes prefieren ni siquiera imaginarse".