Günther Grass. Nazi Y Antiisraeli

Me decidí a escribir este artículo como historiador y analista internacional, pero también como judío que trata de entender como pueden convivir en una persona un talento literario importante, pero también la maldad. Quizás sea cierto que los hombres albergan el cielo y el infierno, pero uno elige en la vida cuál camino seguirá, el del cielo o el del infierno. Me refiero concretamente a Günther Grass, el famoso escritor que fuera galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias en el año 1999.

No pongo en este escrito ninguna crítica a su talento de escritor, pero no menos cierto es que este hombre que nació en Alemania el 16/10/1927 y falleció el 13/4/2015 , a la temprana edad de 15 años integró el ejército Alemán en la Segunda Guerra Mundial cuando fue convocado por el nazismo. No menos cierto es que cuando tenía 17 años de edad ingresó voluntariamente a las Waffen-SS (fuerzas especiales del régimen nazi) lo cual revela la profunda raíz de maldad que albergaba dentro suyo.

Muchas personas quieren justificarlo y él mismo también, manifestando que era una persona muy joven y que era un “pecado de juventud”. Pero, habiendo observado el horror de la muerte en la Segunda Guerra Mundial y sabiendo que el nazismo estaba arrasando con la vida de miles de judíos asesinándolos y deportándolos a campos de exterminio ¿puede acaso su juventud ser una excusa por su admiración hacia el nazismo? Quiero enfatizar que su ingreso a las SS fue por su propia voluntad y nadie puede justificar esa decisión como un hecho trivial. El admiraba el nazismo, y quiso integrar el grupo de élite de las Waffen- SS por propia voluntad y era totalmente conciente de su decisión, a punto tal que cuando termina la Segunda Guerra Mundial sigue ocultando su pertenencia a las SS alemanas. En realidad ocultó ese hecho hasta el año 2006 en el cual revela su pertenencia a las Waffen-SS, lo que revela su estado de conciencia de su culpabilidad y que no era un “pecado de juventud”. Grass revela dicha pertenencia en una entrevista que le realiza el periódico “Frankfurter Allgemeine Zeitung” el 12/8/2006 . Günther Grass manifiesta que ocultó el hecho de haber pertenecido voluntariamente a las Waffen-SS para no ser tildado de antisemita. Curiosa explicación para este personaje que incluso llega a decir que durante su participación en las Waffen-SS “no disparó ni un solo tiro” y que incluso no conocía nada de los “crímenes de guerra”. Es tan absurdo su planteo que nadie con un mínimo de racionalidad puede creer esas excusas, que no lo exculpan sino que lo “revelan”. Incluso el diario alemán “Die Welt” publicó una foto de Grass con la leyenda “el eterno antisemita”. Acaso en el año 1944 cuando se incorpora voluntariamente a las Waffen-SS ¿no había pruebas del régimen asesino nazi que imperaba en Alemania? ¿Por cuál Alemania quería luchar con su incorporación a las Waffen-SS? La respuesta es simple, con la Alemania del horror y de la muerte. Esa Alemania donde otros alemanes fueron víctimas también pero no se incorporaban a las Waffen-SS para asesinar sin contemplación. Quiero dejar claro que su padre también era partidario de Hitler.

En el año 2015 Grass publica el libro “Pelando la Cebolla” donde manifiesta que encontrarse con los recuerdos es como pelar una “cebolla”, por las lágrimas que ello ocasiona, pero que una vez que pasa ese dolor y pasan esas lágrimas se llega a la dulzura de la cebolla. Sr. Grass, la cebolla que Ud. pela en su libro son las lágrimas de dolor de “otros” que con su muerte Ud. contribuyó por su participación en las Waffen-SS. Sr. Grass Ud. fue un farsante y un antisemita y lucró con su talento literario y con su ocultamiento del nazismo porque esta revelación podría empañar sus ganancias que obtenía de sus obras literarias. En pocas palabras, Ud. Sr. Grass fue un ser despreciable y nazi merecedor de toda condena.

En el año 2012, Günter Grass publica el poema “Lo que hay que decir” ( “Was gesagt werden muss” en alemán) en el cual vomita directamente un odio al Estado de Israel por la posibilidad que este país ataque preventivamente a la República Islámica de Irán. Es curioso el título “Lo que hay que decir”, ya que lo que él tenìa que decir por su pasado en las Waffen-SS y ser admirador del nazismo NO LO DIJO.

Pero en el poema “Lo que hay que decir” que tiene 69 versos y 9 estrofas, escribe textualmente:

“¿Por qué sólo ahora lo digo, envejecido y con mi última tinta: Israel, potencia nuclear, pone en peligro una paz mundial ya de por sí quebradiza?».

«Porque hay que decir lo que mañana podría ser demasiado tarde, y porque -suficientemente incriminados como alemanes- podríamos ser cómplices de un crimen que es previsible, por lo que nuestra parte de culpa no podría extinguirse con ninguna de las excusas habituales».

Seleccioné estas dos partes porque es increíble que diga que Israel pone en peligro la paz mundial, sin hacerse la pregunta ¿Por qué Irán llama a destruír al Estado de Israel? ¿Por qué Irán manifiesta que Israel va a desaparecer? sin preguntarse que Israel no llama a la destrucción de Irán ni de ningún país del mundo?. Si la paz mundial puede ser quebradiza no es precisamente por Israel, sino por Irán que con su objetivo de alcanzar la construcción de armas nucleares amenza con utilizarlas contra Israel y pone en peligro la paz no solo de Medio Oriente sino la paz mundial. Tendría que preguntarse ¿Por que Irán asesina a cualquier persona que esté en contra de ese régimen dictatorial y asesino? ¿Por qué también muchos países árabes e islámicos están temerosos que Irán alcance el poder nuclear?. ¿Por qué Irán niega el Holocusto? Ud. partió de este mundo en el año 2015, pero las preguntas siguen siendo las mismas y la respuesta también:

“Irán es un régimen dictatorial teocrático asesino” y no es precisamente Israel el que pone en peligro la paz mundial, sino que es la última frontera que separa la civilización de la barbarie.

También Grass maniesta en el poema que” no quiere ser cómplice de un crimen que es previsible”. ¿ Se refiere al crimen de Israel de querer defenderse? No, seguramente Ud. ya tenía la respuesta en su mente cuando escribió el poema. Ud. odia a Israel por todo lo que representa y porque se erige como un faro de luz y esperanza en Medio Oriente y lucha contra enemigos que no solo quieren destruír a Israel, sino a una manera civilizada de vivir entre los pueblos más allá de cualquier diferencia étnica, religiosa, etc. En dicho poema también se pregunta ,¿Por qué callé hasta ahora? Y responde¨:” Porque tengo un estigma imborrable”, lo cual es verdad, el estigma es su antisemitismo. Este poema suyo, habla mas de Ud. y de Irán que de Israel. Ud. odia a Israel Sr. Günther Grass porque es ANTISEMITA. Y ANTIISRAELI. Su pasado nazi fue solo un eslabón más en su odio al judío y en el Poema “Lo que Hay que Decir” Ud. confirma que su incorporación a los escuadrones de las Waffen-SS en el año 1944 no fue un pecado de juventud, sino una decisión de una firme convicción que lo expone como lo que fué. Simplemente “UN NAZI”. Israel declaró a Günther Grass “persona non grata” y le prohibió la entrada al país. Sus premios literarios no me impresionan, lo que me causa repulsión son las mentiras que sostuvo a través de la historia. Quizás el mundo se incline ante los premios literarios, pero yo solo honro y respeto a los seres humanos que sin diferencia de nacionalidad, étnia o religión luchan para hacer de este mundo un lugar mucho mejor para vivir para toda la humanidad. Ud. decididamente no fue uno de ellos.