Nueva información importante sobre Coronavirus en Israel

Mientras continúa aumentando en Israel la cantidad de nuevos contagios diarios de Coronavirus , que incluye también- aunque es una minoría- a ciudadanos vacunados, el Ministerio de Salud publicó un comunicado con un dato preocupante y otro alentador.

Por un lado, señaló que a raíz del análisis epidemiológico realizado en el último mes, desde el 6 de junio, se confirma que al propagarse la variante Delta, la efectividad de la vacuna de Pfizer para evitar enfermarse gravemente de Covid-19 o de llegar a hospitalizarse, continúa siendo alta: 93%.

Sin embargo, se ha reducido al 64% la efectividad de su protección para el contagio leve y para el contagio con síntomas.

Y es precisamente esta última parte del comunicado lo que se está destacando en la opinión pública israelí. ya que deja la sensación de un riesgo mucho mayor que el pensado de contagiarse del virus, aunque no de gravedad, inclusive si uno está vacunado.

Por otra parte, algunos periodistas se preguntan si acaso el comunicado en cuestión no puede haber sido publicado por decisión de los profesionales en el Ministerio de Salud, sin informar previamente al Primer Ministro y al Ministro de Salud, para presionar a los políticos a adoptar restricciones en el espacio público .De fondo está el constante aumento en la cantidad de nuevos contagios cada 24 horas que publica diariamente el Ministerio de Salud.

Tras días con tan solo 3 ó 4 nuevos enfermos a comienzos de junio y nuevamente el 13 de junio, y algunos días con unas pocas decenas, el 21 de junio se disparó la situación a raíz de dos familias –en Biniamin y Modiin-que habían vuelto del exterior y no respetaron la cuarentena, contagiando a varias decenas de personas. A partir de esa fecha la cantidad de nuevos casos cada 24 horas superó el centenar , siguió aumentando y el último domingo 4 de julio ya fueron más de 340.

Este martes se reúne el gabinete Coronavirus , cuando de fondo se oyen voces de expertos que exhortan a imponer restricciones ya ahora, sin esperar a que se llegue a mil casos nuevos de Covid por día.

La gran pregunta aún no confirmada es si la variante Delta que se ha impuesto en Israel provocará un aumento de los enfermos graves.

Y en cuanto al alcance de la pandemia en este momento-no todos consideran que ya se la debe considerar “cuarta ola”- no hay en realidad un dato exacto. Es que está claro que la variante Delta es mucho más contagiosa que las anteriores, contagia también a muchos vacunados, y dado que en general los contagios son leves, no es de descartar que haya no pocos positivos que no se conocen ya que no se han ido a hisopar. Y esto, claro está, no significa sólo que no saben que se contagiaron sino que al no saberlo, no se aislan y así contagian a más gente.

Por eso, el Ministerio de Salud exhorta explícitamente a todo aquel que se siente mal aunque sea levemente, que se haga un test de Coronavirus aunque ya tenga dos dosis de la vacuna.