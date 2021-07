Hit & Run: la serie israelí de suspenso del creador de Fauda en Netflix

Hit & Run es el nuevo proyecto del creador de Fauda, una de las mejores series extranjeras que encuentras en el catálogo de Netflix, que comienza con un accidente trágico que lleva a un hombre al límite para intentar encontrar respuestas, y a los culpables.

La nueva serie es un thriller de misterio, fue creada en Israel y tiene como protagonista a Lior Raz, el actor que dio vida a Doron Kavillo en Fauda que, por si no la has visto todavía (y debes hacerlo), es una de las favoritas de Stephen King y cuenta distintas historias de personas que viven entre la frontera de Israel y Palestina, donde tienen que lidiar con los conflictos sociales y políticos que marcan la zona. La historia se centra en el personaje de Doron, quien es un comandante de la unidad israelí encubierta y se encarga de perseguir a un terrorista de Hamas llamado Abu-Ahmed, quien está detrás del asesinato de 143 personas.

En el caso de Hit & Run, Raz es nuevamente el protagonista, pero su historia es muy diferente y no tiene nada que ver, o al menos no al principio, con el terrorismo y los conflictos políticos (¿o si?).

Este proyecto tiene detrás a una parte del equipo de Fauda, pero también de The Killing, que es otra de las mejores series de asesinos en Netflix, y ya presentó un primer trailer que deja ver que todo comienza con un accidente que tiene más implicaciones de las que aparenta.

El trailer:



El video comienza con una pareja discutiendo su futuro, ella es una bailarina y él está dispuesto a apoyarla en su camino a la cima, pero todo termina con un accidente de coche que resulta ser la punta del iceberg en un caso muy complicado, conectado con el pasado Segev Azulay (esposo de la víctima).



¿Qué es ese pasado? No lo sabemos realmente, pero parece tener algo que ver con una operación militar y con un secreto que se ha mantenido oculto durante demasiado tiempo, y ahora hay que pagar las consecuencias y de finalmente enfrentar los secretos más oscuros.

¿De qué se trata la serie?

Todo comienza con un Hit & Run en las calles de Tel Aviv, que se refiere a un accidente de coche en el que el culpable se da a la fuga sin ayudar a la víctima.

La sinopsis oficial dice que: “En este nuevo thriller de acción, la vida de un hombre felizmente casado (Lior Raz) se pone patas arriba cuando su esposa muere en un misterioso accidente de atropello y fuga en Tel Aviv. Apesadumbrado y confundido, busca a los asesinos de su esposa. Con la ayuda de una ex amante (Sanaa Lathan), descubre verdades inquietantes sobre su amada esposa y los secretos que ella le ocultó”.

El reparto:



Hit & Run de Netflix creada por Lior Raz, quien además es el protagonista, y Avi Issacharoff, quienes también trabajaron juntos en Fauda. El equipo cuenta también con Dawn Prestwich (The Killing, Battlestar Galactica), Nicole Yorkin (The Killing, Z: The Beginning of Everything) y Ali Selim (The Looming Tower).

Sanaa Lathan (Alien vs. Predator, The Affair) interpreta a Naomi Hicks, una periodista de Nueva York que es contactada por un viejo conocido que busca ayuda para investigar un asesinato con implicaciones globales.

Kaelen Ohm (Reina de espadas) interpreta a Danielle Wexler, una bailarina estadounidense que vive en Tel Aviv con su esposo (Raz) y que sufre un accidente que acaba con su vida. Su muerte es lo que comienza a revelar una gran cantidad de secretos y mentiras sobre su vida en Israel.

Moran Rosenblatt (Fauda, ​​Lipstikka) interpreta a Tali Shapira, una detective de policía que usa su posición para ayudar a su primo, Segev, a resolver el misterio de la muerte de su esposa.

Gregg Henry (Scandal, Hell on Wheels) interpreta a Martin Wexler, el padre de Danielle, que se opone al matrimonio de su hija por sus propias razones peligrosas.

¿Cuándo se estrena?



Hit & Run llegará a Netflix el 6 de agosto de este año.