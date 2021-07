Una puesta a punto alentadora sobre la pandemia en Uruguay, con el Profesor Eduardo Savio

El Prof. Eduardo Savio, especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, fue hasta hace pocos años el Director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Hizo su formación de Postgrado en "Enfermedades Virales Transmisibles por Sangre" en el Kumamoto National Hospital de Japón.

Es el Coordinador del Comité de Inmunizaciones de la Asociación Panamericana de Infectología. Y trabaja actualmente en la Unidad de Infectología del Hospital Evangélico de Montevideo, siendo además el referente institucional ante COVID-19.

P: Profesor, desde que lo entrevisté hace unos meses, la situación de la pandemia en Uruguay empeoró y afortunadamente ya está nuevamente mejorando. Antes de entrar en detalles ¿cuál es su evaluación general al día de hoy?

R: En la última semana y con todos los indicadores señalando que nos encaminamos hacia un relativo control de la pandemia en el país ,estamos pasando por un momento de distensión en lo que hace a la visión de los ciudadanos, asi como a la presión sostenida durante meses sobre el Sistema de Salud y todos sus trabajadores. Toda esta situación mejorando va ligada directamente a la vacunación. Comenzamos a vacunar el 1º de marzo 2021, y de acuerdo a los informes periódicos del “Estudio de efectividad de vacunación anti SARS-Cov-2 en Uruguay en 2021”emitido por el Ministerio de Salud, comenzó a disminuir la incidencia de casos en junio, coincidiendo con el momento en que se superó el 50% de cobertura vacunal de la población objetivo con al menos 1 dosis de vacuna.

De todas formas, estamos recién abandonando un nivel de transmisión comunitaria (TC) 4 y entrando en un TC 3,que implica mejor capacidad de respuesta del Sistema de Salud y la posibilidad de retomar una capacidad de testear y rastrear que estaba debilitada en los meses previos.

P: En el momento actual ¿Cuál es a su criterio el principal desafío, la principal preocupación?

R: Es importante que la población comprenda claramente que la pandemia está en curso, debe completarse y extenderse el proceso de vacunación, y simultaneamente mantener todas las medidas de protección no farmacológicas por todos ya conocidas: uso de tapabocas cubriendo correctamente nariz, lavado frecuente de manos, mantener distanciamiento físico en espacios tanto acerrados como abiertos, hacer uso de ambientes bien ventilados evitar aglomeraciones . El haber terminado con la primera ola no implica que se evitará completamente una segunda y debe hacerse uso simultáneo y mantenido en el tiempo de todas las medidas de prevención disponibles para que eso no suceda, o para que el impacto de esa potencial segunda ola sea menor.

P: ¿Cómo es la situación de la variante Delta en Uruguay?

R: Al momento de responder esta pregunta (12.7.21) aun no se identificó presencia de Delta en el Paìs, y se busca activamente en muestras de personas positivas procediendo desde el exterior. Hay un estrecho proceso de vigilancia ante la eventual aparición de variantes. Seguramente ingresará en breve.

P: He leído que había sospechas de una persona , creo que un niño o jovencito, en Durazno, que habría vuelto al país contagiado, y se estudiaba si era la Delta. Pero no me consta que se haya confirmado nada. Profesor Savio, hace pocos días leí en un rankinginternacional sobre el manejo de la pandemia que a Uruguay se le colocó en uno de los primeros mejores puestos del mundo, dicho sea de paso pegadito a Israel. ¿Está de acuerdo?

R: Si. El manejo globalmente considerado de la pandemia aquí entiendo es bueno y todo se fue construyendo desde cero en base a aprendizaje, aciertos y errores, con incertidumbres, pero con capacidades para rectificar de inmediato situaciones que pudiesen agravar la crisis sanitaria. La economía del país no quedó completamente paralizada, se tiende ahora a la recuperación de oportunidades laborales perdidas

P: ¿La mejora es sólo por la vacunación?

R: La vacunación es lo que explica claramente la tendencia en vías de consolidación .Tanto la movilidad como otros factores asociados a dispersión nunca estuvieron notoriamente disminuidos .

P: ¿Qué mensaje transmitiría a quienes siguen negándose a vacunarse?

R: Que deben reconsiderar su decisión y vacunarse. La vacunación no se trata de un gesto de protección individual, sino de un acto solidario dirigido a toda la comunidad en la que vivimos. A medida que la cobertura vacunal aumenta en todos los grupos etáreos , el virus continua circulando y por tanto los no vacunados serán los que más claramente infectarán, transmitirán y enfermarán.

P: Justamente le iba a comentar que vacunarse es un acto de solidaridad social.

R: Sin duda alguna.

P: En un mundo global como el actual, el movimiento de gente cruzando fronteras es muy grande, y moviliza también variantes. ¿Cómo cree que hay que actuar al respecto?

R: Localmente no están dadas las condiciones para una mayor apertura de fronteras ,y el crecimiento continuo en el número de infectados en Europa y Estados Unidos –por mencionar solo un ejemplo- a expensas de la predominancia de variante Delta, dificulta mucho el ampliar el acceso de personas al país.

P: ¿Ha cambiado en algo a la ciencia en Uruguay?

R: Uruguay siempre tuvo fortalezas en Ciencia. En esta oportunidad hubo una alta visualización de la Biología Molecular, desarrollo de técnicas a nivel local y un despliegue de capacidades que contribuyen sin dudas a que este evento sanitario grave pueda ser conducido de la mejor forma posible .Invalorable también el aporte desde las Matemáticas y el Manejo de Datos, que nos permitieron a todos ver y comprender mejor qué es lo que está sucediendo.

P: ¿Identifica elementos que muestran politización de la pandemia?

R: Desde el inicio estuvo politizada, y aún hoy lo está, tal como sucede en prácticamente todos los países. Lo rescatable es que más allá de la politización, se marcha hacia adelante en medio de obstáculos y objeciones y el resultado final es de momento bueno .

Mirando al mundo, no sólo a Uruguay

P: ¿Dónde ubica el Coronavirus en la historia de las pandemias en el mundo?

R: Hubo grandes eventos pandémicos durante siglos. Como éste es el que me toca vivir, diría que es el peor en lo que va del Siglo XXI .Es muy diferente a influenza pandémica 2009,menos desvastadora, más controlable y de duración corta comparativamente

P: ¿Qué lecciones le ha dejado a usted la pandemia?

R: Que todo es relativo, y que lo que antes considerábamos esencial y siempre urgente en realidad nunca lo fue. Hemos aprendido a priorizar valores y objetivos. En verdad no se necesita de demasiadas cosas para vivir bien y estar satisfechos con lo que se tiene y con el entorno que elegimos para rodearnos.

P: Esa es una lección importante para la humanidad, que aporta a todos indudablemente.

R: Así lo creo.

P: ¿Cree que este año y pico ha enseñado cosas importantes a la humanidad?

R: La humanidad debe repensarse en todo y desde ahora. La pandemia deja en evidencia las asimetrías en múltiples áreas, desde un acceso extremadamente precario a la Salud en muchas regiones, hasta la inequidad absoluta en posibilidades y acceso a la vacunación en el mundo. También puso muy en evidencia la pobreza extrema y vulnerabilidad de las personas en todas y cada una de las regiones del mundo en la que pensemos. Y puso indirectamente y en primera plana al racismo, la xenofobia, las democracias débiles y las dictaduras más feroces

P: ¿Está decepcionado o alentado con el comportamiento de la humanidad en esta pandemia?

R: Ni lo uno ni lo otro. La pandemia sirvió para evidenciar que algunos dejaron aflorar lo mejor de si mismos y otros lo peor. Sin pandemia ya era así desde siempre. Este evento solo permitió mostrar mejor esa faceta por momentos binaria.

P: Muchísimas gracias Profesor Savio por esta entrevista que me ha resultado sumamente interesante, combinando la ciencia con una visión humana del mundo. Muchísimas gracias.

R: A usted Ana.