Una historia de convivencia judeo-árabe

Siempre tenemos alguna anécdota para compartir sobre vivencias relacionadas al trabajo o derivadas del mismo, sobre entrevistas interesantes y gente que nos entró al corazón. Pues uno de ellos es Ahmed. Para ser más exacta, el Dr. Ahmed Mahajne.

Pero debo contarlo desde el principio. Ahí está la gracia.

Antes de la pandemia hice una nota sobre el equipo de fútbol israelí Hapoel Umm el-Fahem, que había subido por primera vez a un muy buen lugar en una liga nacional. Entrevistamos a jugadores judíos y árabes, al capitán, a los dueños, de todo un poco. Confirmamos la singular dinámica de convivencia pacífica en el equipo, identificado con la ciudad árabe de Umm el-Fahem , hogar de varios jugadores judíos que tienen la camiseta bien puesta. Como suelo hacer, al publicarla también en el portal Semanariohebreojai, mandé el link de la nota a todos los entrevistados.

Pocos días después, mi cuñada Claudia, que trabaja en el hospital Hadassah de Jerusalem, me llama: “Se me acercó uno de los médicos que se está especializando en nuestro departamento, me dijo que una periodista hizo una nota sobre su equipo, del que él es el médico, pero no entiende nada porque está en español. Me pidió que lo ayude. Y casi me desmayo cuando vi que la nota es tuya”.

Aquí puedes leer la nota sobre Hapoel Umm el-Fahem.

A los pocos días, yo estaba sentada con el Dr. Ahmed Mahajne en Hadassah tomando un café y entrevistándolo. La suya es una historia de convicción sobre lo importa de la convivencia, de su buena vida como ciudadano israelí y de la importancia de vivir en paz.

Desde entonces conversamos varias veces y fue él inclusive quien me recibió en el hospital antes de ingresar yo a una operación.

Aquí puedes leer una entrevista que le realizamos hace pocos meses.

Hace pocos días me mandó la foto que aquí reproducimos, él junto a un judío religiosoo. Sin ninguna explicación. Me sonreí sola. “Cuánto me conoce”, pensé. “Sabe que me importan las historias de convivencia en paz”.

Me contó que fuera de Hadassah, hace visitas domiciliarias en el marco de la policlínica Meuhedet y que el otro día le tocó ir a la casa de un rabino del barrio ultraortodoxo Mea Shearim.

“Pensé que te gustaría ver a un árabe de Umm el-Fahem con el hijo de un rabino de Mea Shearim”, me dijo.

Cuánta razón tenía…