El eclipse del poder de la cultura judía

Cultura, verdadera cultura, da vida a las sociedades: lanza ideas, inicia conversaciones, cambia mentes, expande horizontes, calma corazones.

Esa respiración se siente cada vez más superficial en los Estados Unidos en estos días. Vivimos una crisis cultural. El impulso estético y la vida de la mente están subordinados a una rígida ortodoxia progresiva que se especializa en ofenderse. Hemos permitido, incluso habilitado, que la política de la identidad y sus primas, la “inclusión” y la “equidad”, dicten y acoten lo que nuestra cultura es y debe ser.

El nuevo imperativo moral de permanecer siempre despierto está dejando su huella en cada rincón de la cultura estadounidense. La historia estadounidense se está reescribiendo. Se burlan abiertamente de las libertades y tradiciones estadounidenses. Los Padres Fundadores son vistos como irremediablemente delincuentes. A los escolares blancos se les enseña a vivir en un estado de contrición, sin importar su identidad étnica, creencias individuales o antecedentes familiares. A los niños no blancos se les enseña que viven en una nación en la que todo tiene un componente racial y hay huellas dactilares racistas en todas partes. Compañías de medios, editoriales, estudios de Hollywood, museos de arte, suites corporativas, todos han sido tomados como rehenes por una insurgencia intolerante, amarga y sin humor que es iliberal en sus objetivos e hipócrita, incluso orwelliana, en sus pretensiones de inclusión.

En este clima de sospecha y acusación, los riesgos son grandes. Todas las contribuciones a la cultura son escrutadas meticulosamente en busca de impurezas ideológicas. Los viejos tweets resucitan para demostrar indignidad moral. Citar inocentemente una palabra ofensiva puede terminar rápidamente con una carrera distinguida. El discurso en cualquier forma puede conducir a la ruina profesional o de reputación si simplemente suena ofensivo o expresa un punto de vista heterodoxo. El precio de la membresía, de la aceptación, se ha vuelto costoso. Se debe seguir un guión que implique una superación sin fin al alegar el mal y confesar la culpa. La autoedición es fundamental. Las acusaciones de "microagresiones" o, peor aún, de racismo absoluto, se invocan casualmente. Twitter y otras redes sociales actúan como una versión de fuente colectiva de un estado policial, siempre listos para denunciar un pensamiento herético y obtener una disculpa autodestructiva.



Las entidades culturales que deberían conocer mejor (editores, productores y profesores que deben su sustento a la Primera Enmienda) de repente se encuentran en el negocio de la censura. Las ofertas de libros son retiradas por editoriales como Simon & Schuster y Hachette porque los editores junior se sienten autorizados para iniciar una petición, acusar racismo o afirmar que están "en peligro" por un punto de vista que rechazan. En cualquier otra era periodística, serían despedidos. Hoy, curiosamente, son los empleadores los que temen la ira de los empleados que apenas terminan sus estudios universitarios. The New York Times se disculpa por publicar un artículo de opinión de un senador de los Estados Unidos, y luego despide y degrada a los responsables de hacer su trabajo. El periodismo televisivo reemplaza la recopilación objetiva de noticias con relatos de moral partidista. Los museos prescinden de la estética en aras de la justicia social. Los estudiantes que no aprecian el significado de la libertad de expresión gritan a los oradores invitados en las universidades. Los miembros de la facultad son intimidados en el campus y expulsados ​​del campus. Los artistas son castigados por algo tan inocuo como condenar un incendio provocado. Incluso la Marina de los Estados Unidos está leyendo a Ibram X. Kendi, el sumo sacerdote del antiliberalismo "antirracista". Las guerras culturales ahora están alterando las mentes de aquellos que luchan en nuestras guerras reales.



¿Qué tipo de cultura puede sobrevivir a tanta culpa, tanta intimidación, tanta autocensura, tanto lavado de cerebro? Y, para llegar al tema que nos ocupa, ¿qué significa para los judíos?



Dondequiera que los judíos fueran en casi 2000 años de vagabundeo, siempre hicieron que sus hogares adoptivos fueran más interesantes cultural, espiritual e intelectualmente. Cuán exitosamente se llevaron a los países que los tendrían. Cuánto los enriquecieron, de innumerables formas.



Es especialmente cierto en el caso de los judíos de Estados Unidos Llegaron como inmigrantes. Pero son indígenas de la cultura estadounidense, que, al menos antes de este momento de empobrecimiento, no habría existido en sus formas más completas sin la imaginación creativa y la energía intelectual de los judíos.



Desde principios del siglo XX, ningún área de la vida cultural estadounidense ha permanecido intacta, si no totalmente transformada, por los judíos. Canción, cine, teatro, literatura, comedia, periodismo y estilo; Filosofía, activismo social, erudición, comentario y crítica: a medida que Estados Unidos se abría cada vez más a aceptar las diferencias, a medida que caían las barreras de entrada, a medida que surgían nuevas formas culturales (dondequiera que se debatieran, jugaran o produjeran ideas), se podían encontrar judíos resucitando los fantasmas de los talmudistas



Parte de esta producción cultural comenzó extrayendo la riqueza de las ideas y tradiciones, idiomas y modismos judíos. Luego se movió hacia afuera, encontrando nuevas audiencias para una sensibilidad judía: creativa, irónica, obscena, honesta sobre las debilidades humanas y los recursos internos requeridos para perseverar. Las sensibilidades afiladas durante siglos de permanecer fuera de las culturas dominantes, mirando hacia adentro, de repente se convirtieron en la cultura dominante, mirando hacia afuera.



El teatro yiddish hizo mucho para engendrar tanto Broadway como Hollywood. El cancionero estadounidense fue casi escrito por Irving Berlin, los hermanos Gershwin, Stephen Sondheim, Carole King, Bob Dylan y Paul Simon. Un judío de Tennessee llamado Adolph Ochs compró, a un precio muy rebajado de 75.000 dólares, un periódico en quiebra llamado "The New York Times" y lo convirtió en la institución periodística más importante del mundo. El premio más prestigioso en letras estadounidenses lleva el nombre de un judío húngaro, Joseph Pulitzer, quien también fundó la escuela de periodismo más importante del país, en la Universidad de Columbia. Escritores judíos de la posguerra como Philip Roth, Norman Mailer, Joseph Heller, Bernard Malamud, Cynthia Ozick y Saul Bellow reinventaron la novela estadounidense. Walter Lippmann, Irving Kristol, Irving Howe, Barbara y Jason Epstein, William Shawn y Norman Podhoretz crearon revistas y diarios que establecieron los términos del discurso estadounidense durante décadas. Los comediantes judíos prescindieron de las bromas y las bromas, y fueron pioneros en el humor político y de observación.



Un mayorista de San Francisco llamado Levi Strauss es responsable de los pantalones que definen la vestimenta informal estadounidense, mientras que un hombre llamado Ralph Lifshitz, un producto de Manhattan Talmudical Academy y Baruch College, cambió su nombre a Ralph Lauren e inventó el estilo preppy de Nueva Inglaterra. The Hollywood Western fue creado por ex pilluelos de la calle como Louis B. Mayer de MGM, los cuatro hermanos Warner y cuatro de los otros seis principales jefes de estudios judíos originales, que crecieron durmiendo en las escaleras de incendios en el verano y que probablemente nunca habían sido a caballo. Los escritores de cómics tomaron las experiencias judías de vulnerabilidad, inteligencia, irreverencia y fantasías sobre rescatar judíos y las transformaron en superhéroes estadounidenses. La abrumadora popularidad de esta cultura demostró que las ideas judías no tenían que expresarse en caracteres judíos para ser universalmente entendidas y universalmente populares.



La cultura judía era la cultura liberal en el sentido más amplio de la palabra: creía en sí mismo lo suficiente como para no creer en nada por completo.



Esta fue una cultura generosa, acogedora, abierta a todos y a todo. Ninguna idea le era ajena; nada estaba más allá de la discusión; nadie fue bienvenido. Las primeras historias publicadas de James Baldwin aparecieron en las páginas de Commentary, un órgano del Comité Judío Estadounidense. Los productores de música y cine judíos mostraron talento de todo tipo, dondequiera que pudieran encontrarlo. El gran poema de Allen Ginsburg "Howl" trajo el amor gay a la conciencia general. La cultura judía era la cultura liberal en el sentido más amplio de la palabra: creía en sí misma lo suficiente como para no creer en nada por completo.



También creía en Estados Unidos, al menos en lo mejor de él: su incomparable libertad, su justicia, su celebración del mérito individual, su habitual disposición a cambiar cuando se le llamaba por sus (muchos) defectos, su tolerancia para dejar que las personas fueran personas ... y dejar que los judíos sean judíos. Esta era una cultura en la que los judíos se sentaban orgullosos a la mesa con todos los demás grupos étnicos y raciales, pero nunca exigieron sentarse a la cabeza.



Ahora todo esto se está perdiendo, deliberadamente. Se podría decir que toda una cultura está en proceso de ser cancelada. Las reglas básicas del liberalismo han desaparecido y, con ellas, las cualidades que hicieron a los judíos tan vitales para la cultura estadounidense también se están desvaneciendo.



No es que los judíos ya no ocupen posiciones importantes en la cultura estadounidense, por no hablar de otros campos. Lo que está desapareciendo de la escena cultural es la sensibilidad judía: su esencial amplitud de miras, traviesa irreverencia, apertura a las diferencias y su habilidad en el arte del desacuerdo.



Hoy en día, los creadores de cultura temen ser acusados ​​de saquear las historias de otros, en lugar de sentirse inspirados para contarlas. Las nuevas reglas básicas para despertar son “Manténgase en su carril. No ficcionalices las experiencias de personas que no eres tú. No escribas (ni hables) diálogos con sus voces. Deja de imaginar la vida de los demás ". Uno se pregunta cómo una cultura que demoniza la empatía y la imaginación puede sobrevivir como cualquier tipo de cultura. Demuestra un malentendido fundamental de cómo las ideas cobran vida y se hace el arte: la imaginación debe ser libre para observar ampliamente, habitar otros mundos y reensamblar sus piezas fracturadas.



Ya no hablamos de dar a todos las mismas oportunidades. Ahora se pide "equidad", resultados iguales. Tampoco hablamos más de excelencia, al menos no como la consideración primordial en los esfuerzos culturales. En cambio, el factor dominante es la inclusión, no de ideas, perspectivas o experiencias, solo de raza, etnia, sexualidad y género. El supuesto mérito de un artista en estos días rara vez tiene mucho que ver con el alcance de su imaginación o el poder de su prosa; es si ella está "representando" su identidad. Pero el arte cuyo principal negocio es "representar" en lugar de crear (o, Dios no lo quiera, desafiar) es inherentemente derivado, y el arte derivado es inherentemente mediocre. ¿Es de extrañar por qué la cultura del despertar es tan insoportablemente tediosa?



¿Dónde deja esto a los judíos?



Las historias judías reconocibles están ahora fuera de moda, al igual que muchas historias que parecen ser sobre personas "blancas". El Holocausto es despectivamente descartado, en algunos círculos, como "crimen de blanco sobre blanco"; el daño que sufren quienes parecen beneficiarse de un privilegio no es un delito en absoluto o es merecido. Y el daño dirigido específicamente a los judíos, como hemos visto últimamente en Nueva York y Los Ángeles y, por supuesto, en toda Europa, provoca poca protesta pública. El antisemitismo todavía representa, con mucho, el mayor porcentaje de crímenes de odio de base étnica o religiosa, pero es una estadística que apenas se registra con una audiencia atenta fuera del mundo parroquial de las organizaciones judías.



Irónicamente, en una era de políticas de identidad, la identidad judía no significa casi nada, excepto en la medida en que los judíos están condenados a aceptar su estatus de "blancura condicional", para usar la nueva jerga del despertar. Tampoco se ha "incluido" con entusiasmo a los judíos en una Marcha de diques que expulsó a manifestantes que enarbolaban una bandera del Orgullo adornada con una Estrella de David, o en una Marcha de Mujeres liderada por admiradores de Louis Farrakhan, o en un movimiento Black Lives Matter que encuentra su principal actividad extranjera. -preocupación política de ser oposición al estado judío, o en los campus universitarios que son hipersensibles a cada presunta microagresión y silbido de perro racista, excepto los que tienen como objetivo a los judíos.



Algunos judíos, que deambulan por los pasillos de los estudios de cine y televisión, las editoriales y las empresas de medios, quizás preocupados por su sustento, piensan que la mejor manera de lidiar con esta nueva cultura es restar importancia a su judaísmo y hacer una demostración de su justicia social de buena fe. Escribirán cheques a organizaciones de justicia social y con mucho gusto marcharán en una manifestación Black Lives Matter, pero no cruzarían una calle para unirse a marchas mucho más pequeñas contra el nuevo ataque del antisemitismo, y especialmente para no unirse a una manifestación pro-Israel. Un actor judío, Seth Rogen, ha hecho todo lo posible para criticar a Israel y burlarse de una mujer judía que está siendo abusada en línea por sus puntos de vista sionistas. Ese es su derecho, aunque tal vez debería intentar tuitear humillaciones similares a un miembro de algún otro grupo étnico que experimente odio en línea. Entonces podrá contar los nanosegundos hasta que su carrera implosione.



La política de la identidad no es un sustituto adecuado de la cultura estadounidense. El arte y las ideas no surgen fácilmente del agravio y la reprimenda.



Lo que estos compañeros judíos de viaje no parecen entender es que ninguna cantidad de apoyo público o muestras de solidaridad con los demás, por más sinceras que sean, los salvará de las furias que despiertan cuando cometen el más mínimo paso en falso. Basta pensar en la actriz Mayim Bialik, obligada a ofrecer una disculpa vergonzosa por hacer públicamente el caso de los judíos ortodoxos por vestirse con modestia.



Los judíos estadounidenses, especialmente los que se dedican a las artes, deberían defender la cultura a la que las generaciones anteriores de judíos habían contribuido tanto, y que los incluía. No encontrarán hogar e incluso menos amigos en esta cultura distópica que ahora se está construyendo. Cuanto más fuertes sean las demandas de "lecturas sensibles", menos espacio habrá para el pensamiento original y la creatividad. Cuanto más fuerte sea el llamado a la “equidad”, más excluirá a los genuinamente talentosos de todos los orígenes. Cuanto más agresivo sea el esfuerzo por demonizar a las personas que han expresado una "mala toma", más tímida y pálida se volverá la cultura en general. La cultura despierta es para la cultura judía lo que la kriptonita es para Superman: un personaje, vale recordar, creado por dos judíos llamados Jerry Siegel y Joe Shuster.



Que los judíos intenten hacer las paces con la cultura del despertar es una tontería. Se necesita algo más: un retorno a una sensibilidad judía más orgullosa.



Dada la enorme influencia que los judíos han tenido en la cultura estadounidense, debemos tomar una posición para defender las tradiciones liberales que nos han guiado a nosotros y a tantos otros, basadas en valores eternos. Los judíos tienen muchas décadas de equidad intelectual y creativa en la vida cultural de este país. No debe entregarse ni desperdiciarse.



Es hora de que los judíos dejen de disculparse: por ser “blancos”, nos consideremos eso o no; por amar a Israel y defender su derecho a la autodefensa; por ser "privilegiados", como si los judíos recibieran alguna vez cosas que ellos mismos no ganaban. El reflejo de disculpa es indigno, deshonesto, cobarde y un insulto al apoyo histórico e incansable que los judíos han mostrado por los derechos civiles y humanos.



También es hora de rechazar rotundamente las etiquetas y los libelos antisemitas antiguos, sin importar de dónde vengan. Condenar a Louis Farrakhan y "The Squad" por declaraciones antisemitas y silbidos de perros debe convertirse en una prueba de fuego para demostrar solidaridad con los judíos. Israel no es un estado de apartheid. No se está llevando a cabo ninguna limpieza étnica en Gaza o Cisjordania. Ningún judío con el Holocausto grabado en su memoria estaría involucrado en una matanza masiva. Los niños palestinos no son un objetivo deliberado de los israelíes; están siendo sacrificados, deliberadamente, por el culto a la muerte que los gobierna. Israel no está entrenando a la policía estadounidense para asfixiar a sospechosos varones negros. Y, finalmente, los judíos no han robado tierras; por el contrario, Israel ha cedido voluntariamente más tierras que cualquier otro estado para lograr la paz real.



Estas mentiras deben ser refutadas. Ya están muy difundidos y son demasiado fáciles de excusar. No defender la verdad en una época de mentiras más de moda es una traición, no solo a los compañeros judíos, sino al universo moral.



La política de la identidad no es un sustituto adecuado de la cultura estadounidense. El arte y las ideas no surgen fácilmente del agravio y la reprimenda. Lo que afirma la vida y lo sublime también son necesarios. Tener una identidad fija socava la promesa de la reinvención estadounidense. La amalgama de ajetreo y determinación que le dio a los Estados Unidos su riqueza cultural distintiva es lo que hizo grande a este país, no evidencia de una injusticia sistémica. Retener a algunas personas en lugar de levantar a todos es antiestadounidense. Es la antítesis de una cultura liberal. La equidad de Fiat diseñado es tan sofocante como suena.



Hasta que el verdadero liberalismo regrese a la vida cultural estadounidense, los judíos deben encontrar otras salidas para nuestros compromisos intelectuales y culturales. Hay lugares donde la auténtica cultura judía está prosperando, pero se encuentran fuera de la corriente principal. Es hora de reenfocar nuestras energías, redoblar nuestras inversiones, en particular la cultura judía: Jewish Journal, Algemeiner, Mosaic, Tablet, Commentary, The Jewish Week, JNS, The Forward, Jewish Insider; Editores de libros judíos como Schocken, Jewish Lights, Fig Tree Books y Mandel Vilar Press; el Consejo del Libro Judío, el Teatro Nacional Yiddish Folksbiene, los museos y archivos judíos. Los donantes y las federaciones judías deberían aumentar su apoyo a estas empresas, y juntos podemos reconstruir una cultura vibrante en otros lugares.



Algún día, idealmente pronto, el poder que la política progresista está ejerciendo sobre nuestra cultura desaparecerá. Los judíos tendrán que ayudar a recuperar y reponer lo que se ha perdido, siempre que todavía haya judíos dignos de la tarea, aquellos capaces de recuperar el espíritu liberal y el impulso estético. Será una empresa gigantesca: la guerra cultural al revés. El momento de empezar a luchar es ahora.