La presidencia iraní de Hassan Rouhani ha sido un fracaso abyecto

Cuando el presidente iraní Hassan Rouhani deje el cargo hoy, jueves, lo hará sabiendo que su mandato de ocho años ha sido poco más que un fracaso abyecto, tanto en casa como en el extranjero.

En 2013, cuando Rouhani, de 72 años, se convirtió en el séptimo presidente posrevolucionario de Irán, su promesa de campaña central era mejorar el bienestar económico del país. Además, prometió adoptar un enfoque más liberal de la política interna mientras buscaba forjar un compromiso más constructivo con el mundo exterior.

Ocho años después, con la economía iraní de rodillas y el país enfrentando un mayor aislamiento internacional, Rouhani se encuentra dejando el cargo con su reputación hecha jirones y el régimen islámico gobernante enfrentando una batalla desesperada por sobrevivir.

Quizás la mayor acusación de los años de desgobierno catastrófico de Rouhani es que será reemplazado por Ebrahim Raisi, conocido universalmente por los iraníes como el "Carnicero de Teherán".

La victoria de Raisi en las elecciones indiscutiblemente manipuladas de Irán en junio no debería verse tanto como una victoria para los partidarios ultraconservadores del líder supremo Ali Khamenei como un intento desesperado por parte de la línea dura del régimen de proteger a la revolución islámica de los crecientes disturbios.



Fue por esta razón que el Consejo de Guardianes, el organismo controlado por el Sr. Khamenei que supervisa las elecciones de Irán, se cuidó mucho de asegurarse de que solo un número seleccionado de miembros de la línea dura del régimen pudieran participar en las elecciones, ni siquiera desde hace mucho tiempo. a los leales al régimen, como el ex presidente parlamentario Ali Larijani, se les permitió ponerse de pie.



El éxito de Raisi en las elecciones, en las que fue claramente retratado como el candidato preferido de Khamenei, se debió principalmente a su paso intransigente como ex presidente del Tribunal Supremo, así como a su notorio papel de supervisar la ejecución de miles de presos políticos en la década de 1980.



En consecuencia, bajo la presidencia de Raisi, es probable que Irán adopte un enfoque de línea mucho más dura hacia el mundo exterior, lo que no augura nada bueno para los intentos del presidente estadounidense Joe Biden de reactivar el controvertido acuerdo nuclear con Teherán.



En una indicación del enfoque más agresivo de Irán, Estados Unidos y Gran Bretaña acusaron esta semana a Irán de lanzar un ataque con drones contra un petrolero administrado por Israel en el Golfo de Omán la semana pasada, matando a un guardia de seguridad británico y a un miembro de la tripulación rumano. El primer ministro británico, Boris Johnson, denunció el incidente como un ataque "indignante" al transporte marítimo internacional.



El hecho de que Rouhani se retire en un momento de intensas tensiones entre Teherán y Occidente, junto con el colapso de la economía iraní, refleja el alcance de su incumplimiento de cualquiera de sus promesas electorales como presidente.



En primer lugar, el principal objetivo de Rouhani después de asumir la presidencia en agosto de 2013 era reconstruir las perspectivas económicas del país tras años de declive, provocado principalmente por las sanciones económicas impuestas por las controvertidas políticas aplicadas por su predecesor, Mahmoud Ahmadinejad, en relación con el programa nuclear de Irán.



Sin embargo, con mucho, el mayor fracaso de la era Rouhani ha sido su incapacidad para reactivar la economía iraní, una ambición que se ha visto socavada por la actitud de su gobierno hacia el controvertido acuerdo nuclear que Teherán acordó con la administración Obama en 2015 .



Según los términos del acuerdo, en el que se levantaron las sanciones punitivas a cambio de que Irán congelara sus actividades de enriquecimiento nuclear, se suponía que Irán adoptaría un enfoque más constructivo en sus relaciones con el mundo exterior y utilizaría los 150.000 millones de dólares estimados que recibió para reconstruir el país. economía.



En cambio, el régimen de Rouhani usó los fondos para financiar sus esfuerzos por expandir su influencia maligna en el Medio Oriente, lo que llevó al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a retirarse del acuerdo y volver a imponer sanciones punitivas contra Teherán . En consecuencia, Irán enfrenta ahora su peor crisis económica en décadas: el valor del rial se redujo a la mitad el año pasado y la inflación ronda el 20 por ciento, con el resultado de que el régimen se encuentra ahora bajo una presión fuerte.



Entonces, lejos de ser el presidente que transformó para mejor la suerte de Irán, Rouhani siempre será recordado como uno de los líderes más desastrosos de la historia del país.