Nueva puesta a punto sobre la pandemia en Israel

Lejos han quedado los días del último tercio del mes de junio cuando aún se dudaba si al aumento constante de los casos de nuevos contagios de Covid-19 en Israel ameritaba llamarlo “cuarta ola”. El regreso del Coronavirus cuando parecía haber terminado, es desde hace ya casi dos meses un hecho indiscutible, confirmado diariamente por la gran-y creciente-cantidad de nuevos casos . Según los últimos datos publicados este lunes a la mañana de Israel, en las 24 horas anteriores fueron más de 3.600. Ha habido días con algo menos y otros con bastante más.

La gran pregunta es, evidentemente, cómo frenar la propagación del virus, especialmente con una variante tan contagiosa como la Delta, preservando la economía nacional lo más abierta posible.

Los máximos expertos en la materia, no sólo autoridades del Ministerio de Salud, recalcan que la única solución pasa por la vacunación y destacan el serio problema que constituye el hecho que aproximadamente un millón de ciudadanos israelíes mayores de 12 años, o sea en edad de vacunarse, aún no lo han hecho. Con ello, no sólo se arriesgan a sí mismos y sus seres queridos, sino que no ayudan a que la sociedad toda salga de la crisis.Y con una variante del poder de contagio de la dominante actual, es necesario un porcentaje de vacunados mucho mayor que antes, para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Los números

- Israel ha cruzado el umbral de los 900.000 contagiados (exactamente, hasta el lunes de tarde, 904.874) desde el comienzo de la pandemia. La enorme mayoría se ha recuperado. Por otro lado, 6.555 han fallecido. De estos últimos, más de cien murieron en la cuarta ola que empezó a aparecer el 21 de junio con el aumento de los casos, aunque fue notorio varios días después.

- Según los datos publicados este lunes 9 de agosto de mañana, 5.814.159 ciudadanos han recibido la primera dosis de la vacuna, 5.398.963 han recibido la segunda y 549.085 han sido vacunados con la tercera de Pfizer.

- Ya se está considerando dar la tercera dosis a mayores de 40. Probablemente sea primero a quienes tienen enfermedades previas, pero aún no hay detalles exactos.

- El dato que más preocupa no es la gran cantidad de nuevos contagios-aunque sí suena alarmante saber que el porcentaje de positivos ya casi alcanza el 4% de los hisopados- sino la duplicación cada 10 días o dos semanas de los enfermos graves hospitalizados.

- Hasta este lunes de mañana eran más de 370 de los cuales 82 se consideraban en estado crítico y 57 estaban ventilados. Cabe recordar que hace algo más de un mes, había sólo 21 enfermos graves.

- La Dra. Sharn Alroi Price Directora de los Servicios de Salud Pública en el Ministerio de Salud de Israel, dijo que el 1.5% de los contagiados pasan a ser enfermos graves. Antes de la vacunación, el porcentaje era el 3%.

- En estos momentos, hay casi 33.000 enfermos activos en Israel.

Vacunas y enfermos

Como es sabido, numerosos vacunados, inclusive con dos dosis, se han contagiado con la variante Delta. Pero es notoria la diferencia en el diagrama del aumento de casos-que incluye vacunados- y el que muestra el aumento de enfermos graves, en el que el lugar de los vacunados es mucho menor.

La tabla que publicamos a continuación es muy ilustrativa al respecto.

Ha sido difundida por el Ministerio de Salud de Israel.

Arriba a la derecha dice: Enfermos graves-Vacunación.

La tabla analiza los números desde el 11 de julio hasta este 8 de agosto.

A la izquierda, es la cantidad de enfermos graves.

La línea celeste muestra los no vacunados.

La verde clara los vacunados parcialmente, o sea con solamente una dosis.

Y la verde oscura muestra los vacunados con las dos dosis.

Como es posible ver aquí, es notoria la diferencia entre el aumento en cantidad de enfermos graves que no estaban vacunados y quienes sí lo estaban.

Otro elemento importante en cuanto a la vacunación, es que según informó el Ministerio de Salud de Israel, los vacunados que se infectan, casi no contagian a otros en su entorno, mientras que los no vacunados sí.

Vacunas y seguridad

Hasta ahora han sido reportados en Israel 5 casos de inflamación en el músculo cardíaco en niños de entre 12 y 15 años que se vacunaron, de un total de más de 200.000 vacunados. Todos fueron dados de alta en buen estado pocos días después, para seguir tratamiento en sus domicilios.

Y según informó este lunes el Ministerio de Salud , de los cerca de 600.000 personas vacunadas con la tercera dosis de Pfizer, se han recibido informes sobre menos de 50 casos de efectos secundarios cerca del día de la inoculación. Se trataba de reacciones livianas que desaparecieron rápidamente: dolor en el lugar de la vacuna, fiebre y náuseas.