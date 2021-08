Historias comunitarias judeo-uruguayas: Alejandro Weisz

En el acto de reinauguración del Memorial del Holocausto en la Rambla

Alejandro Weisz Elbert (50), hijo de Pedro Tomás Weisz Gelber y Vera Elbert Kaplan, hermano de Guillermo y Elianne, es un hombre multifacético. Lo conocimos hace unos años cuando asumió como Presidente del Keren Kayemet LeIsrael en Uruguay, sucediendo a Nadin Hakas.

Y claro está que desde entonces, en gran medida gracias a la profunda amistad que hemos desarrollado, he descubierto facetas variadas en este judío uruguayo abocado a la actividad institucional, enamorado de Israel, de su familia y con energía para hacer Tae Kwan Do, correr autos y mucho más.

Ale estudió en la Escuela Integral en la opción Arquitectura, pero después, siguió otros rumbos. Estudió en la ORT y 2 años en la Facultad de Ciencias Económicas. Tuvo diversos trabajos y desde hace muchos años se desempeña en la parte comercial Automotriz.

Cuando le preguntamos, a modo de introducción, qué le gustaría contar sobre sí mismo, destaca:

“Ante todo, decir que vengo de una familia muy unida en mi infancia y adolescencia, que me marcó con un profundo sentimiento de unión. Mis familiares y amistades tienen un lugar muy importante en mi vida y hoy por hoy tengo la gran suerte de mantener lazos muy fuertes con la familia cercana y con amigos y con alguno desde los primeros meses de mi vida, otros también desde la escuela, liceo, el movimiento juveniel Betar y otros marcos.

Nunca me olvido de que tuve el gran privilegio de haber tenido mucho tiempo a mis 4 Abuelos, Juan Weisz (z”l), Bárbara Gelber (z”l), Gregorio Elbert (z”l) y hasta enero de este año a mi abuela Aida Kaplan (z”) que falleció a los 97 años de edad.Hoy por hoy, voy llevando la vida diaria, entre la parte comercial, la parte del trabajo, el trabajo comunitario, la familia, los amigos, los deportes y demás”.

Ale y sus hermanos con su abuela Aída Kaplan

Con sus padres, su hermana y su pareja

El trabajo del KKL

P: Ale, te pedí esta entrevista por tu papel como Presidente del Keren Kayemet LeIsrael, que me consta abordaste desde un principio con gran convicción y por tu profundo sentimiento sionista. ¿Cómo resumirías lo que va de tu presidencia? Y recordemos hace cuánto asumiste.

R: Me inicié en el KKL, en el 2015 con la Presidencia de Nadin Hakas, por quien siento un profundo respeto, y desde el 2016 como Presidente del KKL en Uruguay. Continúo en esa posición, al frente, también hoy en día. Como tu bien decís mi sentimiento Sionista estuvo desde siempre, por supuesto, con mucha influencia por el lado de mi madre, mi padre y familiares, más cercanos, en el colegio y en la Tnuá (el movimiento juvenil) sin dudas. Y lo tomé como otro RETO en mi vida. Superar retos y ser competitivo es parte de mi ser.

Es muy difícil resumir la Presidencia del KKL, ya que tiene mucho aspectos y me ha abierto a innumerables experiencias de todo tipo. Casi podría decir que no sabía lo que me esperaba. Sin duda es un trabajo, cómo manejar una empresa, por un lado, pero en el cual, las satisfacciones que retornan, son más fuertes, sobre todo en la parte emocional, tanto en los objetivos que se logran por parte del KKL en Uruguay para con nuestro querido Israel.

Seminario del KKL en Montevideo. Ale, segundo a la izquierda. En la punta derecha Dani Attar, ex Presidente del KKL

P: Contame un poco sobre el trabajo en sí.

R: Tenemos un equipo de funcionarias, una Directiva muy consolidada y voluntarios. La Directiva se pone realmente la causa del KKL con mucha fuerza en sus hombros. Y si no fuera por nuestras funcionarias junto con nuestra directiva, jamás se podría haber logrado todo lo que hacemos. Los objetivos son importantes.

P: ¿Me podés dar algunos ejemplos?

R: Por ejemplo en el último conflicto con el grupo terrorista Hamas, estuvimos y seguimos estando en la primera línea. Hemos aportado a la lucha contra los globos incendiarios aumentando la capacidad en camiones especiales para apagar el fuego, lo cual lo hacen cientos de personas en un esfuerzo conjunto.

Hoy en día el KKL está permanentemente luchando contra los incendios, además de otras numerosas actvidades, y me refiero también a los incendios provocados por otras causas. También hemos hecho posible la instalación de refugios móviles que son claves para la protección de la población cuando está fuera de su casa. El del KKL Uruguay en esto ha sido muy destacado.

Durante un viaje a Israel, Alejandro llegó al monolito ubicado junto al kibutz Ein Hashlosha, cerca de la frontera con Gaza, en el que se reconoce el aporte de las comunidades judías de Uruguay y Chile para la construcción de un parque en el lugar. Aquí. con su mamá y su hermano.

Entre la historia y la vida hoy

P: ¿Qué considerás debe explicarse sobre la importancia del Keren Kayemet LeIsrael? Y me refiero, por un lado, a su labor en Israel. Por otro, por separado, a lo que hace en Uruguay.

R: Agradezco la pregunta, ya que si bien, hoy la gente está más informada, siempre es bueno repasar.

Históricamente hablando, el KKL se creó el 28 de diciembre de 1901 en el 5to congreso Sionista Mundial en Basilea. La idea se basaba en la necesidad de que el pueblo judío tenga su propio Estado en su tierra ancestral. Esto tenía su base en el vínculo histórico del pueblo judío con la tierra de sus antepasados, de la que había sido exiliado siglos antes por la fuerza. Por otro lado, las persecuciones que se habían sufrido y la falta de igualdad de derechos suficientemente reconocidos en muchos lados, agregó otra dimensión de urgencia a la búsqueda del reconocimiento para que se cree el Estado judío.

Es así que en ese momento se crea la famosa Kupá, nuestra querida cajita Celeste, que Herzl, mismo poseía en su propio escritorio, en donde judíos de todas partes del mundo depositaban ahorros para que el KKL pueda aportar al objetivo de crear el Estado propio del pueblo judío.

P: La Kupa, de la que se cumplen justamente 120 años, ha sido siempre un símbolo.

(Aquí puedes leer una nota sobre este aniversario y el significado de la "cajita" del KKL)

R: Así es. Con lo allí juntado se hace Tzedaká-ayuda solidaria- y se empezó a comprar terrenos en lo que hoy es Israel.

P: Es que recordemos que tras la expulsión, hubo siglos de dominios extranjeros.

R: Exacto. Y está claro que aunque el Estado se creó en 1948, luego de la Shoá, el Keren Kayemet empezó a actuar mucho antes. Te cuento que en el 2018 estuve recorriendo algunos sitios en Polonia donde había habido campos de concentración. Y sé que inclusive allí la gente juntaba monedas para el KKL. Vi con mis propios ojos algunas de esas cajas, las kupot, que sobrevivieron a los incendios, y demás acciones que hubo en los guetos. Eso en lo personal me influyó mucho empujándome a pelear por esta causa.

Otro papel que desempeña el KKL en Israel y que probablemente sea el más conocido en general, es la plantación de más de 240 millones de árboles en Israel. Eso es un record sin precedentes ya que hay que recordar que fueron plantados en tierra árida y semiárida, con riego por goteo y con distintas metodologías. Algunas de ellas están hoy en la lupa de países muy avanzados, ya que realmente el KKL ha hecho florecer el desierto, lo ha sembrado.

P: Es que para entender la dimensión de este hecho es imperioso recordar las condiciones en el lugar.

R: Exacto. Tuve la suerte de ir y ver el trabajo que se hace in Situ. Vi las variedades de especies que se plantan, la mano de obra especializada, una gran labor. Hay gente que piensa que la consigna es sencilla, plantar un árbol pero el Keren Kayemet LeIsrael es mucho más que eso . Contribuye a la construcción de caminos alternativos que cubren a la población israelí en casos de ataques de sus vecinos. En resumen, está presente en muchos ámbitos.

Ha participado en la fundación de pueblos enteros en la Galilea y el Neguev, ha construido reservorios de agua que proporcionan el 70% del agua para uso agrícola, y por supuesto ha apoyado el desarrollo de métodos novedosos para mejorar los cultivos de la zonas áridas. También se beca a gente de distintas partes del mundo para que aprenda todo esto. He estado presente en clases dictadas por profesores pagos por el KKL, a gente de los lugares más recónditos, del mundo, Miles de parques a lo largo y ancho de Israel, caminos para la práctica de deportes, Caminos para el uso de Bicicletas.

También actuamos en la cooperación de numerosos países para promover la iniciativa innovadora, relacionada con el agua, la agricultura, la alimentación y la energía verde. En Julio de año 2004, la Organización de las Naciones Unidas, reconoció al KKL, cómo la primera ONG verde, por su invaluable apoyo a la humanidad.

Trabajando en Uruguay, dentro y fuera de la colectividad

P: ¿En el marco de la colectividad judía uruguaya, en qué consiste vuestro trabajo?

R: Primero que nada, somos la organización que más colabora desde el punto de vista económico con las Tnuot (los movimientos juveniles), con los Majanot (campamentos de verano) . Las tnuot son claves en la vida comunitaria, en su pasado, presente y futuro.

Con chicos de Betar

También estamos en permanente intercambio con los colegios de nuestra comunidad, enseñando, trabajando en la educación de los niños y desde hace unos años, también lo hacemos con la red de Escuelas Vinculadas. O sea que más allá de las fronteras comunitarias hemos salido con grupos de nuestra directiva a trabajar más por afuera, también en el tema de Hasbará, de esclarecimiento sobre los desafíos con los que lidia Israel.

Próximamente estaremos en la Rural del Prado, acompañando al Pabellón de Israel, y conectando con la sociedad uruguaya toda, desde el punto de vista, Ambientalismo que tanto impulsa el KKL.

Sin actividad institucional previa

P: ¿Tenés claro cómo llegaste a esto? No había tenido antes actividad institucional comunitaria ¿verdad?

R: Es así, cómo decís, iba a todos los movimientos o marchas, no me perdía un acto, siempre presente en lo que se refiere a la defensa de la vida judía y la causa de Israel, pero sin actividad institucional en el sentido formal del término. Pero estaba siempre allí, desde niño, en la escuela, y después de adolescente. Siempre recuerdo con gran admiración, a mi Madrij (líder) en Betar, Sergio Oberlander ( a veces se lo recuerdo), cuando íbamos con cadenas a la embajada de la entonces URSS al venir a Uruguay el entonces Canciller soviético Eduard Shevardnadze.

P: Fue impresionante, en Bulevar España.

R: Así es. Siempre lo llevé en la piel, estaba donde tenía que estar en todo lo que se relaciona a defender nuestras ideas, nuestros valores, nuestro Pueblo, el derecho de Israel de vivir en paz y seguridad. Y muchos años después, cuando Nadine me ofreció el cargo, una vez que ví lo que hacían, quedé muy impactado y acepté previa ida a Israel, a entrevistarme directamente con Hernán Felman, Vicepresidente Mundial del Keren Kayemet LeIsrael . Realmente ya sentía que era mi lugar, desde donde tenía que dar lo mejor de mí para lograr los objetivos que hoy veo que se van cumpliendo. Tengo creo yo mi árbol, o bastantes granitos de arena en Israel.

P: Yo decía que no tuviste actividad institucional formal, pero sí mucho activismo de juventud . Fuiste, como ya mencionaste, a Betar, muchos años. ¿Qué te dejó esa etapa de tu vida, niñez y juventud?

R: La verdad es que fui a Betar, después de haber pasado por otras Tnuot , otros movimientos juveniles, y fue donde me sentí en casa ya de niño adolescente. Ahí tenía mi grupo de amigos, con algunos de los cuales continúo en contacto permanente, casi a diario. Allí conocí a personas que admiré y sigo admirando hoy por más que no los vea tan seguido, como el inolvidable Eli Cohen, y varios Madrijim (líderes). Algunos están hoy en actividad en otras instituciones, y otros no , pero siempre tienen algún comentario del cual aprender.

La colectividad judía hoy

P: ¿Cómo ves hoy a la colectividad judía uruguaya? Sus fortalezas y debilidades.

R: Cómo toda colectividad del mundo, pienso que tiene muchas instituciones, muchos pensamientos, muchas fortalezas, y a veces sí también algunas debilidades. Esta pregunta es muy personal, pero pienso que como comunidad, contamos con todo lo que se necesita y a veces hasta más. Creo que hoy en día podríamos permitirnos achicar la cantidad de instituciones.

Hemos visto por ejemplo, cómo en la Comunidad Húngara, encabezada por Juan Kerekes- de la cual también provengo – se unió con la Kehilá. Pienso que debería ser así en otras áreas también. Es mi opinión personal.

La colectividad está construida sobre muy buenos pilares y no me cabe duda que los que nos vienen transmitiendo desde las anteriores generaciones, ha sido muy bueno, nos ha preparado para enfrentar, por ejemplo, el agravamiento del antisemitismo que se ve en todo el mundo y lamentablemente eso ocurre también en Uruguay.

P: ¿Cuál considerás es el principal desafío?

R: Uno de los principales desafíos es transmitirle a los menores de 35 años la importancia de que asuman responsabilidades dentro de la colectividad, ya que juntos somos fuertes pero si cada uno tira para su chacra personal y no en comunidad, nos iremos debilitando indefectiblemente.

P: ¿Qué aspectos de la vida comunitaria uruguaya conociste a raíz de la presidencia del KKL?

R: Al estar casi 6 años en el KKL, podría decirse que conozco muchos, por supuesto, algunos, más que otros, me apasiona la política comunitaria, y realmente trato de estar muy informado continuamente, y como ya dije antes, aprender de los que saben. Es todo un reto. Anhelo que tengamos siempre una vida en armonía como colectividad y como ciudadanos uruguayos.

Anecdotario

P: En estos años al frente del KKL habrás atesorado lindas vivencias comunitarias. ¿Podrías compartir alguna con nuestros lectores?

R: Hay muchas de esas, desde organizar junto con mi equipo un Congreso mundial, en donde estuvieron los más altos Jerarcas del KKL de todo Latinoamerica, incluyendo al Presidente del KKL, mundial en ese entonces y los Vice Presidentes Mundiales, Hernán Felman y Nissan Cialik, entre otros, que aún continúan en sus cargos y realmente son ejemplo, en su trabajo Voluntario.

Recuerdo que tuve que pronunciar un discurso ante personalidades cuando la reconstrucción del Memorial del Holocausto en la Rambla. Nos ayudó un donante al que aprecio mucho. No puedo olvidar cómo me temblaban las piernas sabiendo que iba a hablar frente al ex Presidente Sanguinetti, , Luis Alberto Heber, el Intendente Martínez y la entonces Embajadora Nina Ben Ami. También el cantante israelí David Dór, entre otras personalidades. Encima, al salir de la carpa estaba la televisión, no me lo esperaba.

El acto mencionado, en presencia de autoridades comunitarias y nacionales (Foto: Ernesto Monkas, Foto SALO)

Recuerdo también cuando junto con la ORT , presidida y dirigida por la familia Grunberg, y con y Cipemu, trajimos al Premio Nobel israelí en Química Profesor Dan Shectman. Las s piernas temblaban de la misma forma, y estimo que ni habrán entendido lo que quise decir en ese discurso en Punta del Este por mi emoción.

P: Esos fueron los comienzos…ahora ya tenés años.

R: ES cierto. Ahora estoy más curtido. Realmente hay muchas vivencias y encuentros que me significaron mucho.

Otros intereses

P: Sos un presidente muy especial….apasionado por las carreras de autos. Pero no estoy hablando de apuestas, sino de correr. Aparte de los nervios que me da a mi tu hobby-por suerte no te puedo ver directamente correr- debo destacar que hasta allí llevaste al Keren Kayemet ¿no? ¿Cómo fue aquello del símbolo del keren, si no me equivoco, hace unos meses, en el coche en el que corrías?

R: Sí, es así. Más que hobby diría que era un sueño que logro cumplir esto de correr en autos. No lo pude hacer de más chico y lo llevo a cabo hoy día, en Karting, una categoría muy competitiva, y si bien en tiempos ando bien, todavía no plasme en la pista todo lo que puedo dar. La categoría es Praga DD2. Motor Rotax de 36hp.

P: Chino total para mí. ¿Alguien te preguntó qué significaba el logo del KKL que tenías en el auto?

R: Sí, preguntaron, ya todo el que ve mi Kart, sabe que es algo que tiene que ver con Israel, por más que la explicación a fondo de la trompa de mi kart, se la expliqué a los más allegados dentro de ese mundo.

P: ¿Cuán desarrollado está ese mundo en Uruguay?

R: Hoy por hoy, hay muchas categorías. Antes del Covid nos aprontábamos para un año increíble. La pista iba a ser circuito callejero en el Estadio y realmente fue increíble ver la cantidad de carpas y pilotos del exterior. Todo esto ha crecido mucho en Uruguay, venían y vienen varios pilotos de otros países cercanos. En mi categoría corre Eduardo Viglietti, campeón en Argentina varias veces, quien ganó el año pasado. Iba a correr el Mundial de la categoría a Portugal, Andrés de Araujo y este año, que seguimos corriendo, una chica de tan solo 18 años, se va a correr a la Fórmula 4 De Estados Unidos, Maite Cáceres. Espero estar peleando con los que quedamos, este año.

Con su padre, su hermano y sus sobrinos junto a la pista

P: También hacés artes marciales….¿seguís entrenándote?

R: Concretamente, hacía Tae Kwon do, Segundo Dan, pero no sigo entrenándome. Por ahora, son pendientes. Sí trato de conservarme físicamente, ya que justamente el karting demanda buen estado físico.

P: ¿Tus planes para los próximos tiempos?

R: Pregunta difícil, pero en general, por supuesto seguir con todo lo que hago, y hay planes siempre, pero prefiero concretarlos y después decirlos.

Mirando a Israel

P:Para terminar…Israel. Vos amás a Israel, sos un gran defensor…¿Cómo lo ves?

R: Dificil resumir, pero a nivel político, la veo muy difícil con el nuevo gobierno. Pero ganaron al lograr formar coalición. Veremos qué hacen. La pandemia, sin duda, por mucho tiempo los tuvo contra las cuerdas, pero Israel fue el primer país en el mundo en salir, como no podía ser de otra manera. Después se complicó un poco, pero se logrará salir. Israel siempre nos demuestra que se puede contra todo.

Es impresionante cómo Israel crece, aún con tantos enemigos que lo acechan por distintos ángulos. Pero Israel está preparado, para salir adelante frente a cualquier obstáculo.

Yo considero que los judíos de la diáspora debemos apoyar. Por un lado el antisemitismo levanta cabeza más que nunca en el mundo pero por otro lado existe un Estado judío ejemplar, y eso es importante también para los judíos del mundo que saben que mucho de lo que se dice de Israel son burdas mentiras.

Para recordar, lecciones de vida

P: ¿Hay algo que desees agregar?

R: Una opinión personal mía, no institucional. Mi madre siempre dice que hay que ser un agradecido a Uruguay, ya que recibió a nuestros abuelos. Con mucho trabajo, con esfuerzo de inmigrantes que nada tenían más que la fuerza de quienes llegan a un país sin nada, solamente la ropa puesta, algunos, lograron salir adelante, otros no lo lograron, otros volvieron, u otros se fueron a otros países, hay muchas historias, y algunas para nada, agradables.

En mi familia en particular, mi abuelo Juan, se dejaba el bigote, para parecer de más edad a sus jóvenes 18 años, ya que por supuesto era un trabajador de sol a sol, y su jefe al verlo trabajar en una carpintería, lo nombró capataz. No estaba tan bien visto que un joven pase a tener ese cargo. Mi abuelo Gregorio, que vino de Rusia con 6 años y se crió en aquel Uruguay de los años, 30 y 40, con mucho esfuerzo y con trabajo, tenía un reparto de almacén, y si bien al principio, trabajó con sus hermanas, después siguió solo. Por último mi abuela Aída, a quien pude disfrutar hasta hace poco, todos ellos, me enseñaron que hay que luchar por los ideales de vida que uno tiene. Ni hablar mis padres, mi familia toda. No creo que haya familias perfectas pero tengo claro que en nombre de ellos, mis abuelos, de toda mi familia y mío propio, voy a seguir peleando, contra lo que venga, para mantener los ideales de valores que nos han legado. Cuando nos enfrentamos a mentiras, traataremos de dar nuestro punto.

Yo estoy convencido que Uruguay tiene muchas virtudes pero que aquí hay muchas carencias en información, lo que a veces lleva a estigmatizaciones y conceptos que lejos están de la realidad respecto a Israel. A veces uno lo ve también en figuras políticas que incurren en errores gravísimos de información respecto por ejemplo a temas como los conflictos de Israel con los terroristas de Hamas, Hizbala y otros.

Al respecto, esta es la oportunidad de felicitar a tu Semanario Hebreo, por mostrar la cara de verdadera de Israel y no la cara que quieren mostrar, determinados grupos u organizaciones.

Desde ya te mando un fuerte abrazo y todo lo mejor para vos, cómo siempre mi querida amiga Anita.

P: Gracias Ale, realmente amigo querido, siempre tan apasionado por tu actividad. Que sea así por mucho tiempo.

R: Muchas gracias