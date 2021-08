En la Semana Yiddish, un idioma querido es tan vital como siempre

La página de facebook de Yungrut nos brinda toda la info sobre esta institución.

Los asistentes incluyen a todos, desde no judíos hasta judíos seculares, así como a judíos reformistas, conservadores y ortodoxos de edades comprendidas entre bebés y casi 90 años.

Los terrenos del Berkshire Hills Eisenberg Camp en Copake, Nueva York, tendrán a mediados de agosto con un grupo de casi 100 campistas, jóvenes y mayores.



La razón es que estaban allí con un propósito singular: nadar, cantar, comer y simplemente vivir únicamente en yiddish, el idioma histórico de los judíos asquenazíes.





El yiddish-Vokh (semana yiddish) ha sido una celebración anual de la lengua desde 1975, cuando fue fundada por Yugntruf, una organización que promueve el uso del yiddish entre los jóvenes y las familias.



Una mezcla de alto alemán antiguo con componentes hebreo, arameo y eslavo, el yiddish tenía más de 11 millones de hablantes a fines de la década de 1930. La mayoría vivía en Europa del Este.



En su apogeo, el yiddish no era solo un idioma de religión, sino de todos los aspectos de la vida, incluida la ciencia, la agricultura, la literatura y, ciertamente, la política.



"Para la gran mayoría de los judíos de Europa del Este, el yiddish fue su lengua franca durante mil años", explicó Rukhl Schaechter, editor del Yiddish Forward. Fundado en 1897, es el periódico yiddish más antiguo de Estados Unidos. "De ahí surgió una rica literatura yiddish de novelas, poesía, canciones populares, parábolas jasídicas, obras de teatro, películas e innumerables aforismos ingeniosos y, a menudo, divertidos".



El Holocausto redujo a más de la mitad ese número de hablantes, mientras que la asimilación en Estados Unidos, el hebreo en Israel y la represión cultural en la Unión Soviética lo redujeron aún más entre los sobrevivientes.



Aunque en la actualidad no se considera una lengua en peligro de extinción, estimaciones generosas apuntan a apenas 500.000 hablantes en todo el mundo.



La abrumadora mayoría de hablantes son judíos ultraortodoxos, cuyas altas tasas de natalidad son en gran parte para agradecer por sacar al idioma del borde de la extinción.



Sin embargo, los sacos largos, los peyot y los sombreros de ala ancha estaban en gran parte ausentes del campamento. Esto se debe a que al programa asisten principalmente aquellos que no tienen una gran comunidad de habla yiddish con la que interactuar durante el resto del año.



Este año, en medio de la pandemia, el programa tuvo una participación relativamente baja de 90 participantes, pero en un año promedio atrae entre 120 y 160.



Sus razones para acercarse al idioma son amplias y variadas.



“No creo que haya una sola razón. Es diferente para cada miembro , dijo Jordan Kutzik, presidente de Yugntruf.



Para algunos, el yiddish proporciona una conexión con el mundo perdido de sus abuelos y otros antepasados. Para otros, es una vía para conectarse con la cultura judía de una manera que el hebreo moderno no lo hace. Otros todavía son simplemente políglotas, enamorados de la historia única del idioma y su rico cuerpo literario.



Para Schaechter, cuyo padre, el difunto profesor Mordkhe Schaechter, fundó el programa y que ha estado asistiendo desde 1977, el yiddish es también un acto de recuerdo de la cultura perdida de la abrumadora mayoría de las víctimas del Holocausto.



Para todos los campistas, la semana es un refugio de un mundo que con demasiada frecuencia no comprende su devoción por un idioma que incluso muchos judíos consideran arcaico.



"La gente realmente no aprecia lo que estamos haciendo, así que eso nos hace sentir un vínculo más fuerte entre nosotros", dijo Schaechter.



Anteriormente, había otra motivación para quienes asistían a Yiddish-Vokh. "Realmente comenzó como un evento de solteros", recordó Schaechter. "De hecho, primero fui a buscar a un chico que hablara yiddish".



"Es bueno tener un romance en yiddish", agregó.



Pero muchas de las parejas formadas en Yiddish-Vokh nunca dejaron de venir, sino que trajeron a sus familias, y el programa se convirtió en un lugar para que los niños que hablen Yiddish también se conozcan.



La tesorera de Yugntruf, Meena-Lifshe Viswanath, es una hija de Yiddish-Vokh.



La hija de una pareja que se conoció en el programa en 1985, Viswanath, de 32 años, ha estado asistiendo a Yiddish-Vokh toda su vida y ahora trae a sus hijos al evento. Son la cuarta generación de su familia que participa en el programa, ya que ella también es nieta de Mordkhe Schaechter (y sobrina de Rukhl).





Como en muchos campamentos en el norte del estado de Nueva York, practicaron deportes, navegaron en el lago, nadaron en la piscina y cantaron canciones alrededor de la fogata.



Sin embargo, para ellos no era un lago, era un ozere, las cabañas no eran cabañas, sino beydlekh, y la piscina, der shvimbaseyn.



Cuando era niña, recuerda Viswanath, el yiddish-Vokh fue el punto culminante de su año, pero solo como madre se dio cuenta de lo importante que es realmente para inculcar el amor por el idioma yiddish en sus hijos.



“Una cosa que es realmente difícil para los hablantes de una lengua minoritaria, especialmente una lengua minoritaria que no está concentrada geográficamente en un lugar en particular, es que si no tienes a nadie con quien hablar, es muy difícil seguir así ”, Explicó Viswanath, quien vive en Maryland.



El compañero de habla yiddish más cercano que tiene su hijo de 6 años está a más de una hora en automóvil.



“Es un problema bastante común para los niños que hablan idiomas minoritarios. Si no ven a nadie hablando su idioma a medida que crecen, se alejarán de él ", dijo.

Venir a Yiddish-Vokh, sin embargo, le da la oportunidad de conocer y hacer amigos con otros hablantes de Yiddish de su edad.



"Es muy importante para los niños ver que tienen compañeros que hablan yiddish", dijo. "Sé que personalmente, mientras crecía, el yiddish-Vokh fue muy formativo en mi decisión de seguir con el yiddish, porque tenía esta comunidad que se unía todos los años".



Además, su tía Rukhl agregó: "Para nosotros es como una reunión familiar". Unos 27 miembros del clan Schaechter asistieron al evento este año.



Y no son los únicos.



Paula Teitelbaum, maestra de yiddish del Círculo de Trabajadores, asistió al programa con otras dos generaciones de su familia. Allí también conoció al padre de sus hijos.



Sus hijos también se las han arreglado para hacer amigos para toda la vida en Yiddish-Vokh.



Según Viswanath, la presencia de familias extensas como la de Teitelbaum y los Schaechters también sirve para inspirar a los asistentes más jóvenes a que la vida familiar en yiddish fuera de un contexto ultraortodoxo es realmente posible.



“A veces, los estudiantes que aprenden (yiddish) en la universidad vendrán y verán familias con niños criados en yiddish, y eso realmente les da a las personas el refuerzo para seguir adelante”, dijo Viswanath. “Las personas aprenden todo tipo de idiomas en algún momento de su vida y no necesariamente se quedan con ellos. Pero para las personas que aprenden yiddish, es de gran ayuda ver que existe toda esta comunidad".



Entonces, aunque la demografía del mundo de habla yiddish cambia, el yiddish-Vokh no parece que vaya a ninguna parte en el corto plazo.



"Creo que está en un estado realmente estable", dijo Kutzik. “Tenemos menos sobrevivientes del Holocausto cada año, lo cual es triste. Pero, ya sabes, tenemos una generación más joven, la Generación Z, y ni siquiera sé cómo se llamará la Generación después de la Generación Z, pero son los niños de 1 y 2 años que ya están llegando. ahora."