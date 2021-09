La colo y Rosh Hashana

Soy Tamy Burgos, y el título que más me gusta es el de ser MAMA, llegue a mis hijos a través del camino de la infertilidad y nada me hizo mas feliz que verlos nacer. Vivo en Israel porque es el país de los judíos y me siento orgullosa de mis raíces. Soy psicóloga y paramédica. Todavía tengo muchos sueños por cumplir

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

La llegada de elul tiene mucho significado en mi vida. Es el mes donde paro la pelota y miro alrededor, quienes llegaron y quienes se fueron, cuáles de aquellos objetivos de hace un ano logre y cuales cambie en el camino. Elul es un mes que me llama a intimidar, quiero estar conmigo, hago mástefila que la habitual y mi espíritu es más optimista porque siento que vienen nuevas oportunidades

¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar Rosh Hashana, cuál sería?

Siento que los grandes acontecimientos, como RH, hay que vivirlos en la Keila donde uno pertenece, los judíos rezamos en plural, pedimos perdón en plural, entonces es allí,donde vivimos todo el ano, donde hay que renovar los votos. Este ano me toca estar lejos de mi comunidad y me siento rara

¿A quién invitarías a tu mesa de Rosh Hashana?

Tengo la costumbre de invitar a todo aquel que no tenga adonde ir sin importar la cercanía que tenga con el,mi casa es de puertas abiertas y en mi mesa siempre hay lugar para alguien mas, todo aquel que se acerca es importante para mi

¿Quién te gustaría que te invitara?

Golda Meir, me gustaría verla cocinando y preparando la mesa para RH para luego sentarnos y hablar de sionismo, Israel, hijos, amor. Creo que fue una gran mujer

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

La comida no es para mi un ingrediente de RH, a pesar de que cocino siempre demás, si tengo que elegir uno…son dos: manzana y miel No suelo tener miel durante el resto el ano, entonces, ese sabor siempre me recuerda a RH, así como el olor de la matza a Pesaj. Seguro en mi mesa no puede faltar armonía, esperanza y proyectos.

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

El año pasado fue el último RH en Argentina, luego emigré, fue el primer año que la puerta no pudo estar abierta y las noticias en argentina no eran alentadoras, tuve sentimientos encontrados entre mis proyectos y la gente amada que quedaba. En lo personal mi realidad hoy es maravillosa, soy feliz, mis hijos están bien, tenemos proyectos viables, mucho trabajo por delante con un final concreto. A nivel mundial creo que la pandemia abrió la grieta entre países pobres con gobiernos corruptos y países mejor posesionados con gobiernos más responsables, la humanidad quedo a merced de una pandemia y salieron a la luz las miserias e intereses creados, me imagino un ano difícil

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

El judaísmo es muy amplio, me siento como un pulpo porq estoy conectada desde varios lados. Sin ningún lugar a dudas Israel y el sionismo es un lazo muy fuerte para mi, también lo es la tefila y los jaguim. El dia que escuché a mi hijo decir: que rico q es ser judío, me di cuenta que les había transmitido, también, un judaísmo gastronómico

¿SosteamFauda o teamShtisel?

Amo a ambos, son dos caras de la misma moneda, Israel es Fauda y Shtisel,

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

Mucho. En mi cuenta de twitter muestro un Israel cotidiano, el colectivo, el supermercado, la calle, Ierushalaim con todo lo que eso implica y mucha gente judía o no me hace preguntas al respecto, disfruto mucho de compartir costumbres. Creo que lo más fuerte fue con Unorthodox porque mostraba un judaísmo muy cerrado, participe de varias charlas explicando las costumbres ortodoxas, las cuales conozco con bastante profundidad.

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

Si, muchas, no sé si voy a recordar a todas a semanario Hebreojai, Organización Sionista Argentina,Hatzad Hasheini, Basilea, Israel (en hebreo), Naftal iBennet, Aushwitz Memorial, muchos rabinos y maestros, jewitter, y por supuesto Boca Juniors!