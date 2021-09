Un testimonio uruguayo contra el antisemitismo que es importante recordar

Este miércoles 22 de setiembre tendrá lugar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas una reunión especial destinada a señalar el vigésimo aniversario de la primera Conferencia de Durban, Sudáfrica,que había sido convocada como encuentro mundial contra el racismo y la discriminación pero terminó identificada como escenario precisamente de valores totalmente contrarios a la convocatoria original.

Un récord de 31 países democráticos boicotearán el encuentro en cuestión, temiendo que vuelva a mancharse con expresiones antisemitas como aquella. Uruguay es el único país latinoamericano que decidió no participar.

Este momento es pues propicio para recordar una conceptuosa entrevista que nos concedió el otrora Ministro de Educación de Uruguay Dr. Antonio Mercader- lamentablemente fallecido en el 2019- que había encabezado la delegación uruguaya a Durban I y fue por ende testigo del odio.

Conversamos con él poco días después de llevarse a cabo en abril del 2009 en Ginebra la así llamada Conferencia de Examen de Durban en la que el entonces Presidente de Irán Mahmud Ahmadinejad pronunció un discurso de odio contra Israel, ante lo cual Europa se levantó de la sala, pero América Latina permaneció sentada.

Con pesar por el hecho que el Dr. Mercader ya no está físicamente entre nosotros, consideramos que recordar sus conceptuosas declaraciones es importante en este momento en que Uruguay adoptó una actitud tan principista respecto a la nueva reunión que recuerda a Durban.

Esta es pues la entrevista de abril del 2009.

Dr. Antonio Mercader (Foto: En Perspectiva)

P: Dr. Mercader, le agradezco ante todo haber aceptado esta entrevista de un momento para otro, sin previo aviso prácticamente. Se la solicité porque usted fue quien encabezó la delegación uruguaya a la primera conferencia de Durban, en el 2001 , en Sudáfrica.

R: Así es, la conferencia, que finalizó 48 horas antes de las torres gemelas. De alguna manera, todo el ambiente que allí se vivió-no en la conferencia misma sino en todo lo que desplegaron las ONGS alrededor de la conferencia- yo sentí que anticipaba lo que iba a pasar.

P: ¿A qué se refiere?

R: Es que realmente la impresión con la que yo salí de Sudáfrica fue realmente que uno vivía en un mundo de odio, de intolerancia, un mundo exactamente opuesto al que proponía contribuir a realizar esa conferencia. Era una conferencia contra el racismo, la xenofobia, por la paz, la concordia, por la paz entre los pueblos y la no discriminación. Pero en la parte lateral de la misma había -como en tantas conferencias internacionales- todo ese despliegue de seminarios, foros, debates ,con algunas ONGS totalmente infiltradas por personajes anti-israelíes, antijudíos, sobre todo muy vinculados a posturas muy radicales y fundamentalistas, en su mayoría procedentes del mundo árabe musulmán, aunque no todos. Y hubo conatos hasta de agresión física como yo pude presenciar en una de las presentaciones que hizo la B´nai B´rith en uno de los locales adjuntos a la conferencia, agresión por parte de gente que estaba absolutamente fuera de sí, gritando consignas radicales. Ese es el ambiente que yo recuerdo de allí, setiembre del 2001...

P: Y eso quedó como símbolo , increíble, justamente de la Conferencia contra el racismo...

R: Así es. Fue tan malo y tan desastroso ese clima que tiñó toda la conferencia, aunque en realidad la declaración final de la Durban, el documento que salió y que Uruguay suscribió, es un documento muy bueno que en ninguna manera se hizo eco de lo que pasó en la parte lateral. Tanto es así que esta vez, en el documento que se aprobó el martes condenando la actitud de Irán, recordando el Holocausto y general, se ratifican los documentos de Durban 2001. Creo que hay que tener cuidado de no confundirse, porque no todo Durban fue un festival anti-judío. Las declaraciones oficiales no reflejaron lo que pasó afuera. En el 2001, no lo fue en sala, en las sesiones de los países, aunque sí en lo que pasó afuera. Aunque en realidad, en Durban I también lo fue en las presentaciones que hicieron algunos jefes de Estado o figuras que se presentaron. Recordemos que tuvimos juntos sobre el escenario la presencia de Arafat y Fidel Castro. Era una suma de personajes siniestros...que hicieron su discurso el primer día, lo cual puede haber también dado el tono a la conferencia..eso es verdad. Pero la declaración oficial final que Uruguay firmó, no es objetable ni fue objetada en su momento.

P: ¿Qué le parece la decisión de Israel y otros países de boycotear la conferencia de ahora? Yo le comentaba al portavoz de la Cancillería israelí Yigal Palmor si acaso eso no es dejar la tribuna equivocadamente a los radicales y él me respondía que ese podría ser el argumento si uno no supiera qué iba a pasar, pero que aquí ya estaba todo dicho de antemano. Y me dio un ejemplo muy concreto, contando por ejemplo que durante los dos o tres años de preparativos de Durban II , o sea Ginebra, se intentaba siempre fijar encuentros en fechas de fiestas judías, para que ni Israel ni las organizaciones judías pudieran estar presentes.

R: No me extraña que eso haya ocurrido y que en los borradores ,además de propuestas de algunos grupos regionales, se haya incluido cosas así o se haya hecho trampas como las que tu me decís, de fijar la fecha a propósito de esa forma. Eso fue denunciado en su momento . Te quiero confesar algo. En estos últimos tiempos, cuando se hablaba de Durban II, de la reunión en Ginebra, me pareció mal que algunos países decidieran no participar. Cuando se retiró Israel, luego Estados Unidos y Canadá, yo lo explicaba en relación a todo ese clima que se había creado. Pero que acá decidan previamente anunciar que no irían, me pareció un exceso. Sin embargo, luego de haber visto lo ocurrido en la apertura, con el Presidente de Irán, me hace reflexionar sobre ese punto. Y ahora no me parece tan apresurado o negativo que esos países no hayan asistido.

Es que de no haber existido la reacción en bloque de los representantes de la Unión Europea y algunos otros que se retiraron de sala y que después sacaron un comunicado condenando lo de Irán, quizás la conferencia se hubiera despeñado precisamente para ese lado, para el lado que Israel temía y del cual había indicios. Es verdad, hubo indicios de que había intenciones de retorcer, de desviar. Yo no involucro en eso a Naciones Unidas. Supongo que sus funcionarios actuaron de buena fe, pero hay países que juegan en ésto y que me da la impresión de que lo que tu decís es cierto y que buscaron por todas las formas que fuera un mensaje anti-israelí el que saliera de la conferencia.

P: ¿Qué opinión le merece el hecho que América Latina en bloque-y tengo entendido que también Uruguay, lo cual digo con mucho dolor- permaneció en la sala cuando todos los diplomáticos de las democracias salían cuando hablaba Ahmadinejad?

R: Yo pensé exactamente en lo mismo. Pero creo que lo que pasó fue la típica descoordinación en la que estamos sumidos, una América Latina que tiene cinco grupos distintos. Hay tantas formaciones distintas, tantas fracciones, que ahora es muy difícil coordinar. En otros tiempos, cuando los países estaban nucleados exclusivamente en la OEA, era posible tener una reunión de lo que llamábamos el GRULA, el Grupo Latinoamericano, y se podía responder en bloque. Pero ahora es distinto. Creo que es muy difícil tener una reacción automático.

Yo me imagino que el otro día se habrán mirado los delegados entre ellos..

P: Justamente yo me imaginaba esa escena...

R: Así fue, supongo...Se habrán mirado unos a otros, a ver qué hace la gente de Venezuela con sus acólitos de Bolivia y cia, qué va a hacer la gente del Mercosur y en ese qué van a hacer los otros, se quedaron...

P: Dr. Mercader, en relación a eso mismo, le quiero hacer una pregunta que digo de antemano, sé que es injusta. Lo digo, porque soy consciente de que los diplomáticos, representantes a diferentes niveles en foros internacionales, no actúan ni pueden actuar sólo según lo que piensan por principios o lo que ellos quieran, sino según órdenes de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues mi pregunta es : ¿ si usted hubiese estado allí, se habría levantado?

R: Te voy a responder con una anécdota, que te va a gustar, con Enrique Rodríguez Fabregat...

P: Pensé mucho en él esta semana...

R: Justamente....no necesito decirte qué oportuno es citarlo en este momento..

P: Recordemos, por si algún lector se confunde y no recuerda su nombre, que estamos hablando del representante de Uruguay en las Naciones Unidas entre 1947 y 1961...

R: Justamente. Pues en una conferencia internacional en la que hubo un incidente, cierta novedad, tuvo que resolver la situación sin tener tiempo de consultar a la Cancillería, o sea una situación similar a la que me estás consultando. El tomó la decisión por si mismo, por lo cual recibió un telegrama de la Cancilleria uruguaya pidiéndole que aclare qué instrucciones siguió para tomar tal decisión. La respuesta de Rodríguez Fabregat es histórica. En un telegrama , contestó textualmente : “En las Instrucciones del año XIII”.

P: Impresionante...me puso la piel de gallina.

R: Notable ¿verdad? Son cosas que uno evalúa en el momento. Yo actué en algún momento en diplomacia, como un embajador político y muchas veces no es posible consultar a la Cancillería ni buscar acuerdos. Es imposible predecir lo que uno hace, estar en la situación, ver qué acuerdos hay con otros países. Pero creo que lo de Rodríguez Fabregat vale la pena recordarlo.

P: ¡ Y cómo! Lo único malo es que es una anécdota difícil de contar a no uruguayos...

R: Es más para uruguayos, es verdad...pero también a otros se les puede explicar, señalando que él hablaba de algo que estaba en la esencia de las tradiciones liberales y democráticas del Uruguay.Como te podés imaginar, la Cancillería no le contestó nada.

P: Muchas gracias Dr. Mercader. Me ha enriquecido.

R: Gracias a ti.