Los buenos resúmenes del Embajador de Israel en Uruguay Yoed Magen

“Uruguay tomó algunas decisiones muy importantes para nosotros”

Estos son tiempos alentadores para el Embajador de Israel en Uruguay Yoed Magen. Las relaciones con Uruguay se hallan en un excelente momento, sintiéndose un claro cambio en las votaciones internacionales que en diversas ocasiones habían sido muy hostiles a Israel, y hasta el gran éxito del pabellón de Israel en la Expo-Prado parece simbolizarlo.

Conversamos con el Embajador a quien cabe augurar mucho éxito, por el bien de la amistad entre Uruguay e Israel.

P: Yoed, es un gusto tener la oportunidad de conversar contigo cuando hay sobre el tapete varios temas positivos a destacar. Y quisiera comenzar por algo lleno de color, que irradió alegría y presentó una hermosa y multifacética imagen de Israel ante la sociedad civil uruguaya: el pabellón Israel en la Expo Prado que terminó días atrás. ¿Cuál es tu resumen?

R: Mi resumen es sumamente positivo. Trabajamos muy duro y me alegra mucho saber que todo resultó tan exitoso. Era muy importante para nosotros volver a participar en esta feria y que el pueblo uruguayo vea el verdadero Israel. Hemos recibido comentarios y reaccionas extraordinarias y eso es por supuesto muy alentador, tomando en cuenta el gran esfuerzo que hicimos. Es también muy importante de cara a la Expo del año próximo.

P: Tú dijiste allí en uno de los discursos allí que Israel no podía estar ausente de una feria en la que el tema es agricultura de avanzada, tecnologías de riego y aprovechamiento de agua, entre otras cosas. ¿Cuáles dirías que fueron los principales avances israelíes presentados en la expo?

R: Israel realmente no podía quedar fuera de una exposición cuyo punto central son temas en los que Israel va a la vanguardia mundial como por ejemplo la agricultura en general y la tecnología agrícola en particular. La mayor parte de las compañías que se presentaron en el pabellón israelí exhibieron tecnologías que se usan en la práctica en agricultura y eso ayudó a presentar cabalmente lo innovador de Israel en este campo.

El pabellón israelí despertó gran interés, también entre las autoridades nacionales. Aquí, el Ministro de Desarrollo Social Martín Lema, con el Embajador de Israel

P: ¿Te parece que una presentación y exposición como la que tuvo Israel es algo que arroja resultados concretos que se traduzcan luego en mayor intercambio comercial o en otros aspectos, o es simplemente mostrar buena imagen, que la gente conozca en términos generales?

R: Creo que es una combinación de ambas cosas . Por un lado, claro que deseamos intensificar el comercio entre ambos países y si aumentan las ventas de las empresas que participaron en la Expo, eso ayuda. Por otra parte, la exposición es una buena plataforma para mostrar los distintos aspectos de Israel como país, incluyendo la parte cultural y artística.

P: Todo país quiere que se conozca sus cosas buenas. ¿Dirías que en el caso de Israel, que es víctima de tantas mentiras y demonización de parte de sus enemigos, esto es especialmente importante?

R: Por supuesto. Es muy importante mostrar el rostro verdadero, hermoso, de Israel. Mucha gente quería saber quiénes somos , conocer sobre nosotros. Algunas personas nos comentaron que no sabían que Israel es un país tan adelantado.

Vivenciando tecnología israelí, interesante también para los niños

P: Recordemos que aquí hubo un trabajo conjunto muy importante entre la Embajada de Israel y la Cámara de Comercio Uruguayo-Israelí, contando además el pabellón de Israel con un stand muy destacado del Keren Keyemet LeIsrael Uruguay. Esta cooperación volvió a dejar en claro, lo que estoy segura tú conoces de primera mano desde hace tiempo, que la Embajada no está sola. ¿Cuán importante es el vínculo con la colectividad judía y su apoyo?

R: El vínculo con la colectividad judía es sumamente importante. La colaboración con la Kehila en la parte cultural del pabellón fue maravillosa. Y la presencia de la gente de la comunidad en el pabellón se sentía claramente. El apoyo que recibimos de la colectividad fue de gran importancia para nosotros.En cuanto a la Cámara de Comercio, se rearmó el año pasado y la Expo era para sus miembros una gran prueba. Nuestra cooperación fue excelente y realmente disfrutamos mucho de trabajar juntos. Sin el apoyo y la cooperación de la Cámara de Comercio Uruguayo-Israelí, todo esto no se habría podido concretar.

El Embajador con socios claves en este emprendimiento, la Cámara de Comercio Uruguayo-Israelí. De izquierda a derecha: Alessandra Oliva, Secretaria de la Cámara, el Presidente Simón Waisrub, Daniel Iszakovits y Sharon Kamerman

P: Pero creo que otro tema no menos importante es preguntarte qué captaste de los visitantes no judíos al pabellón israelí. ¿Qué te preguntaban, de qué se sorprendían? En fin…¿qué reacciones has y comentarios has podido recabar?

R: Para nuestra alegría, el público en general se entusiasmó mucho con el pabellón israelí. Oí mucha gente diciendo que era el más exitoso. Se comentaba muy positivamente varias de las iniciativas que tuvimos, como escribir el nombre del visitante en hebreo en una tarjeta de la embajada, o poder escribir un mensaje en el coche del Keren Kayemet LeIsrael. Y por supuesto, los espectáculos israelíes. Mucha gente pidió recibir publicaciones y folletos sobre Israel, más que nada turísticos y relacionados al tema de la innovación.

Shila Szyman, Directora de Prensa de la Embajada, organizando folletos y materiales que interesaban al público visitante en el pabellón

P: Fue muy original esa práctica de darle a los visitantes un papelito con su nombre escrito en hebreo.

R: Realmente eso fue algo distinto y la gente se entusiasmó mucho. Como imaginarás, les sorprendía más que nada ver que escribimos de derecha a izquierda. Adi , mi esposa, tuvo a su cargo esa actividad. Cuando nos visitó el Presidente ella misma le preguntó los nombres de todos los miembros de su familia, para poder darles una tarjeta con el nombre a cada uno. Para que pueda saber qué decía cada uno, le escribió atrás el nombre en español.

El Presidente con el papel con su nombre en hebreo,junto al Embajador Magen y su esposa Adi

Entre cercanía y la arena internacional

P: Varios ministros del gobierno fueron a visitar el pabellón de Israel. Como bien sabemos, más allá de afinidades personales y simpatías que pueda haber, a la Embajada le importan mucho aspectos concretos como las votaciones de Uruguay en las Naciones Unidas y sus distintos organismos. Y me refiero aún antes de la decisión digna del Presidente de la República de no entrar a la reunión de la ONU sobre el vigésimo aniversario de Durban, por el hecho que aquella conferencia contra el racismo se llegó a convertir en una tribuna terrible de antisemitismo. ¿Cómo evalúas la línea que ha tomado Uruguay en el último año? Ha habido momentos de tensión y discrepancia pero también de buenas sorpresas.

R: En efecto no pocas autoridades destacadas visitaron nuestro pabellón. A algunas las había invitado personalmente y les hice una recorrida por el pabellón. Creo que en cierta medida podemos decir sí que eso refleja las excelentes relaciones que hemos desarrollado con el actual gobierno. En el transcurso del último año las relaciones se estrecharon significativamente. Uruguay tomó algunas decisiones muy importantes para nosotros. Es necesario continuar fortaleciendo las relaciones en todas las áreas, con énfasis en la profundización del comercio y la cooperación en distintos campos.

Con el Canciller Francisco Bustillo en el pabellón

P: Mencioné lo de Durban. Uruguay fue el primer país latinoamericano que decidió no asistir. Entiendo que tú explicaste al Presidente con tiempo qué había ocurrido realmente en Durban, y es muy importante que también lo hizo una delegación del Comité Central Israelita cuyo Presidente el Cr. Marcos Israel podía hablar como testigo, ya que hace 20 años él mismo participó en aquella conferencia y vio el horror antisemita.

R: Creo que el gobierno comprendía bien qué había sido la conferencia de Durban y por qué Israel pedía a sus amigos en el mundo no cooperar con ese evento y no dar legitimidad a algo que se había convertido en un festival de odio a los judíos y a Israel.

La cooperación bilateral

P: El año de la pandemia ha frenado mucha cosa en el mundo en general. ¿Qué se ha podido hacer, a pesar de ello, en el plano bilateral israelo uruguayo?

R: A lo largo del último año hemos trabajado mucho para ayudar a distintos sectores de la sociedad uruguaya que se habían visto perjudicados de una forma u otra por la pandemia. Lo primero fue una donación de aparatos tecnológicos desarrollados en Israel en el área de la telemdicina. Luego donamos decenas de computadoras y otros equipos de informática a las escuelas públicas y jardines de infantes cuyos nombres los vinculan con Israel.

En el marco de esa cooperación realizamos un curso sobre el tema “Innovación en la Educación” en el que participaron 27 docentes de esas escuelas y jardines. Además, donamos 10 aparatos de “Orcam” para gente con problemas de visión a la que la epidemia no hizo menos que agregar nuevas dificultades.

El acto de entrega de una donación al MSP, en la persona del Ministro Dr. Daniel Salinas

P: ¿Y qué planes hay para los próximos tiempos?

R: En estos momentos estamos planeando otro evento económico para fin de año, junto con la Cámara de Comercio.

A nivel personal

P: ¿Cómo es tu vida en Uruguay? Recuerdo ya de la primera entrevista que hicimos en tu residencia en octubre del 2019, que tú y tu esposa Adi se habían hecho un grupo de amigos. Les gusta caminar, creo que Adi también corre, o sea que hay vida fuera de la oficina. ¿Qué me puedes contar al respecto?

R: Más allá de la parte profesional, te puedo decir que disfrutamos mucho también desde el punto de vista social. Si bien la pandemia alteró la vida de todos, también la nuestra, afortunadamente en Uruguay la situación es hoy mucho mejorque en otros países, lo cual nos permitió seguir desarrollando nuestra vida social.

P: ¿Dónde ubicarías a tu misión en Uruguay en la escala de tu carrera diplomática que te ha llevado a diversos destinos?

R: Es difícil comparar entre países ya que en cada misión hay algo especial. A Uruguay llegamos sin dos de nuestros hijos y a veces la distancia dificulta mucho. Por otra parte, tenemos más tiempo para la vida social. Nos sentimos muy cómodos en Uruguay en ese sentido y en muchos otros.

La familia en pleno, en ocasión de una visita de los hijos mayores a Uruguay

Recorriendo

El desafío profesional

P: Un Embajador presenta credenciales ante el Presidente. ¿Pero se mantiene contactos también con la oposición?

R: El trabajo del Embajador se lleva a cabo más que nada ante el gobierno en funciones. Pero por otro lado debe desarrollar vínculos también con la oposición y eso es precisamente lo que hago.

P: Como Embajador, por un lado quieres impulsar proyectos y cooperación bilateral con el país en el que te encuentras, Uruguay en este caso. Y por otro, tienes que explicar las posturas del gobierno actual en Israel, aún si cuando empezaste tu misión era otro el gobierno. Eres diplomático de carrera, por lo cual este desafío lo conoces bien. ¿Cómo resumirías cómo va desarrollándose el trabajo del gobierno israelí encabezado por el Primer Ministro Naftali Bennett?

R: Como diplomático debo promover los intereses del Estado de Israel ante el país en el cual me encuentro. Si cambia el gobierno en Israel, puede que haya algún cambio en ciertos matices en algunas áreas. Pero los intereses con otros países son relativamente fijos. Y sobre tu pregunta concreta, un diplomático no debe dar puntaje a su gobierno sino promover su agenda en el país ante el cual está destacado.

P: Tú eres Embajador también ante el gobierno de Paraguay, aunque tu residencia fija es Montevideo, no Asunción. ¿Es muy complicado ser concurrente ante dos gobiernos?

R: Se puede hacer un buen trabajo, efectivo también en el país ante el que uno es Embajador concurrente-Paraguay en mi caso-, lo cual depende de los vínculos que uno logra desarrollar allí. Yo tengo buenas relaciones con el Presidente y diversos ministros del gobierno, así como también con distintos sectores de la sociedad. Debido a la epidemoa. En el último año y medio he ido a Paraguay menos veces que las que hubiera querido, lo cual complicó un poco el adelante en ciertos proyectos de cooperación que había planeado.

Amenazas y desafíos

P: ¿Cuáles dirías que son los desafíos principales a los que se enfrenta hoy Israel? El Primer Ministro, hablando este lunes en la Asamblea General de la ONU, puso hincapié en Irán. Y claro está que el problema no es sólo lo nuclear.

P: Los desafíos externos son ante todo la carrera nuclear iraní y el rol negativo que desempeña Irán en Oriente Medio, su apoyo al terrorismo, el desarrollo de sus capacidades balísticas y sus intentos de desestabilizar la región. Todo eso es un desafío de carácter internacional, o sea no solamente para Israel. Además están Hizbala y Hamas, que constituyen también serios desafíos.

P: ¿Te parece que América Latina entiende el peligro de Irán? No es secreto que hay presencia iraní directa en el continente. ¿Es una bomba de tiempo?

R: En América Latina hay quien comprende el peligro iraní para la seguridad y la paz mundial. Pero por la gran distancia geográfica, eso no siempre se capta en forma suficientemente concreta . Lamentablemente hay también en América Latina países que ayudan al régimen asesino de Irán y eso socava el esfuerzo internacional por frenar a ese peligroso régimen.

A modo de resumen

P: Yoed, para terminar…¿hay algo de Israel que te parece le vendría bien a Uruguay? ¿Y algo de Uruguay que te gustaría que tenga también Israel?

R: Creo que todo país tiene sus características especiales. No se puede , creo yo, sacar conclusiones para Israel en base a lo que hay en Uruguay y viceversa. El objetivo es encontrar las conexiones posibles y potenciar las características de cada país para promoverlas lo más posible.

P: Que sigas pues encontrando y desarrollando muchas, siempre con éxito para las relaciones de amistad entre Uruguay e Israel, en bien de ambas sociedades

R: Que así sea.

P: Muchas gracias Yoed.

R: A ti.