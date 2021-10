La nueva victoria del uruguayo Javier Zaruski

Javier Zaruski no se detiene. Este ex -alumno de la Escuela Integral Hebreo-Uruguaya aborda su pasión por el jiu jitsu brasilero con gran seriedad y tiene claro que para ser victorioso hay que trabajar duro. Lo viene haciendo desde hace aproximadamente una década. Y la reciente copa en el Mundial de su deporte llevado a cabo en Dallas, Texas, Estados Unidos, es su nuevo logro.

A los 30 años de edad, Javier pelea profesionalmente en categoría super pesado (hasta 100 kilos). Comenzó a entrenarse hace cerca de 10 años. Y sigue adelante.

Cronistas deportivos conocedores del tema han escrito sobre su “talento innato” en el jiu jitsu brasilero.

Apretando aquí puedes leer la primera entrevista que le realizamos, a comienzos del 2019.

Conversamos con Javier a raíz de su nueva victoria, esta vez internacional.

P: Javier, felicitaciones ante todo. ¿Cómo te sentís con el nuevo logro? ¿Qué importancia tiene en tu trayectoria?

R: Me siento muy feliz y agradecido con Dios y la gente que me apoya. Me siento privilegiado de hacer lo que amo y cuando digo privilegiado me refiero a tener la salud, el deseo y la convicción necesarias que creo son bendiciones de Dios.

P: ¿Este logro es el más notorio de tu carrera deportiva?

R: Si, es el más destacado por lejos. Fui campeón mundial de la CBJJE (en español, Confederación Brasilera de Jiu Jitsu Deportivo) en 2017 lo cual fue un logro muy grande en su momento pero hoy soy Campeón mundial de la IBJJF (Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasilero), que es como decirte la FIFA en el fútbol. Es lo que cualquier atleta de mi deporte sueña y hoy es realidad.

P .¿Cuál es tu aspiración como deportista más allá de seguir acumulando logros? ¿Hay una dimensión que va más allá de seguir ganando?

R: Ganar es algo muy lindo. Uno siempre quiere seguir. Por ejemplo: cuando volvía del estadio al hotel, uno de mis pensamientos era cómo voy a ganar el próximo mundial. ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿A quién le voy a tener que ganar? Y cosas así. Pero la lección que me dejó el mundial de 2017 es que acumular logros es solo parte de mi carrera, así como un doctor ayuda a curar a sus pacientes o un bombero apaga incendios. Mi trabajo es entrenar y dar mi 100%. Pero eso no me define como persona, yo sigo siendo el mismo independientemente de mis títulos. Lo que sí importa a fin de cuentas es lo que vos haces con ese título, con ese logro.

P: Es un lindo concepto.

R: Es que creo que el verdadero valor de la victoria es que te da una "voz", la gente te escucha más y eso me da la chance de inspirar y ayudar a otros. Ese es el verdadero regalo. Por eso voy a hacer todo lo humanamente posible para seguir por este camino si Dios me lo permite y con eso poder inspirar y ayudar a otros, especialmente jóvenes.

P: O sea que esto tiene también una dimensión social. Es excelente tu visión.

R: El logro es solo la herramienta, no el objetivo final. Vos sabés que estoy viviendo en Estados Unidos desde el 2019. Pero quiero volver a Uruguay algún día y comenzar un proyecto social con el jiu jitsu brasilero para niños en situaciones críticas que son más vulnerables a terminar en situaciones como las drogas, delincuencia o peor aún, muertos. Es algo que en Brasil se ve muchísimo. Hoy en día algunos de mis compañeros brasileros son justamente producto de ese tipo de proyectos sociales. El jiu jitsu salva vidas, ciertamente a mi me la cambió y quizás me salvó….quién sabe.

P: Dedicarse al deporte te proporciona un marco y además, es hacer algo sano. Sin duda una hermosa alternativa a sendas negativas en la vida.

R: Así es. Pero sin duda la dimensión más importante es la de ayudar al prójimo, y desde mi posición sé que puedo motivar a otros chicos a lograr sus sueños dentro de las artes marciales o simplemente ayudarlos a que vayan por un camino más sano, más alegre, que sean buenos ciudadanos del mundo el día de mañana.

P: Hermoso. Javier, ya que hablamos de la parte no exclusivamente deportiva, te preguntaría cuáles son los elementos que determinan que un deportista pueda resultar exitoso, además de su perseverancia por cierto.

R: Esta es una difícil, son muchas cosas. Alguien que pretende triunfar al más alto nivel mundial necesita ciertos elementos creo yo. Y en mi experiencia se aplica al deporte que sea.

Lo más importante para mi es el deseo de ser el mejor, lo cual puede ser o no innato. Gente como yo, que no viene de una familia de atletas digamos creo ya nació con ese deseo que en mi opinión te lo da Dios.

También conozco gente como la hija de mi coach Andre Galvao, que no compite profesionalmente aun pero podés ver lo buena que es y la seriedad con que se lo toma. Ahora, es hija de uno de los mejores peleadores de la historia. Qué tanto hay ahí en situaciones así de deseo innato y qué tanto hay de la influencia de los padres, pienso que no se puede determinar en forma exacta. En su caso, creo que "viene de la casa" en el sentido literal, que viene de los padres. En casos como el mío decir que "viene de la casa" es decir que viene de Dios porque siento que fue el que me dio el deseo de triunfar. Quizás también hay algo de las experiencias que vas teniendo de chico más a un nivel subconsciente que te genera eso.

P: ¿Dirías que estás concretando el sueño de ser campeón, el mejor?

R: Desde que tengo memoria yo quería ser jugador de la selección, el mejor quería ser. Como es Suárez hoy en día. Ese deseo no diría que me lo inculcaron mis padres, vino de arriba. Al final a mi se me terminó dando en otro deporte pero el concepto es el mismo. Un campeón está hecho de ese deseo que viene desde lo más profundo del alma, una rebeldía y voluntad que te hacen superar lo que sea.

Todo esto está ligado a lo psicológico también. Un campeón es alguien que jamás desistió.

P: ¿Vos nunca te quebraste?

R: Pues te cuento que yo tuve muchos altibajos. En 2019 pierdo la semifinal del mundial, en 2020 perdí la final del panamericano, sumado a casi un año sin competir por la pandemia, sumado a vivir en un país al que vine sin familia ni nadie. Tuve muchas razones para rendirme especialmente en la pandemia. Imaginate no saber si a lo que dedicas tu vida va a volver algun día. Eso fue durísimo para mi pero la cosa es que no me rendí, incluso en la final del mundial cometí un error y mi rival me lastimó el tobillo pero no me iba a rendir jamás, me podía arrancar un pie si él quería pero ese dia me iba a casa con el título.

P: Muy fuerte tu mensaje.

R: Luego hay una parte de involucramiento muy alto con tu trabajo, con tu deporte en este caso, eso que algunos le llaman "obsesión" pero no es más que el querer dominar su campo al máximo de tus posibilidades. Y por último diría que un campeón debe tener la capacidad de tomar riesgos calculados. En mi caso dejé mi trabajo en de administrativo en Uruguay, vendí todo lo que tenía y me vine a Estados Unidos sin saber qué iba a pasar, sin siquiera saber si me iba a poder quedar.

P: Te tiraste de cabeza…

R: Simplemente lo hice porque era la única manera de cumplir mi objetivo y todos los campeones que conozco son tomadores de riesgo y hacen las cosas sabiendo que nadie te garantiza absolutamente nada, más en un deporte individual tan competitivo como el Jiu Jitsu Brasilero.

P: Resumiendo, hay varios elementos claves en la actitud, no sólo talento y entrenamiento.

R: Yo creo que estos cuatro aspectos son lo fundamental, después la habilidad y las condiciones físicas por supuesto. Todo eso se crea con lo que dije antes, si vos queres de verdad llegar, vas a entrenar como mucha dedicación, vas a irte a donde tengas que ir para rodearte de la gente correcta y vas a llegar al nivel eventualmente. Quizás a unos le lleva más tiempo que a otros pero el "talento" no es lo fundamental. No digo que no ayude, obviamente, pero el trabajo y la constancia son "Rey" en el suceso de un atleta.

P: ¿Qué rol te parece que juega el hogar, la familia, en el éxito de un deportista?. ¿ Qué deberían tener en cuenta los padres para alentar a sus hijos si quieren dedicarse al Brazilian Jiu Jitsu?

R: Diría a los padres: ¡Pongan a sus hijos a hacer Brazilian Jiu Jitsu!! Van a hacerles un favor gigante a ellos, van a ayudarlos a crecer más sanos y fuertes mentalmente, van a tener un hijo que puede defenderse por sí mismo y no va a sufrir los traumas del bullying por ejemplo, que es algo a mi me tocó experimentarlo personalmente en mi infancia/adolescencia antes de conocer el Jiu Jitsu. ¡Pongan a sus hijos a hacer Jiu Jitsu! no se van a arrepentir!!

Y si un padre quiere alentar a un joven que ya tiene el deseo de hacerlo como una profesión, tiene que apoyarlo en el sentido de facilitarle entrenar, dejarlo que entrene lo más que se pueda sin descuidar que al menos terminen el liceo y hagan algo más como marketing o administración porque el dia de mañana van a querer abrir sus propias academias. Pero es fundamental que les permita entrenar y competir sin que el estudio les quite el día entero.Y luego llegado el momento alentar a que sigan su sueño y vayan a los Estados Unidos o Brasil ya que en Uruguay el Brazilian Jiu Jitsu es un deporte amateur.

P: ¿Algo más que quieras agregar?

R: Simplemente que estoy muy feliz por todo el cariño y el apoyo de la gente, he recibido miles de mensajes y me pone super feliz poder representar a Uruguay y quiero devolver esa buena energía de alguna manera.

Yo amo a Uruguay y quiero volver en algún momento y tener mi propio proyecto social, como te hablaba ayudar a niños en situación crítica mediante mi deporte, mostrarles que hay otro camino mejor. También quiero liderar una campaña Anti-Bullying a través del Jiu Jitsu y lo interesante de esto es que este deporte no solo sirve para que un niño se defienda en situaciones de Bullying sino que previene que exista el Bullying naturalmente, ya que los niños que lo hacen, muchas veces es por falta de autoestima y respeto con las demás personas; elementos que el Jiu Jitsu desarrolla enormemente.

Lo único a veces me pone un poco triste es que el Jiu jitsu Brasilero no es un deporte olímpico aún, por lo que no tengo apoyo del comité, eso hace las cosas un poco más difíciles y me encantaría tener más alcance y recursos para poder ayudar. Si cualquier empresa está interesada se puede poner en contacto conmigo por mis redes sociales @zaruskibjj.

P: Te deseo éxito entonces también en este aspecto Javier. Muchas gracias.

R: A vos Ana.