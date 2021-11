Israel y América Latina: un resumen diplomático desde la Cancillería israelí

Modi Ephraim cambia de rumbo. Tras años de estar identificado, con razón, con el trabajo diplomático ante América Latina, el hasta ahora Director General Adjunto para Latinoamérica y el Caribe parte como embajador de Israel a Holanda. Si bien ya se ha desempeñado en cargos en otros sitios, su vasta trayectoria latinoamericana le ha marcado. Ahora, haber sido designado para encabezar una embajada en Europa, es sin duda una buena señal sobre su impronta profesional.

Modi nos concedió días atrás una entrevista especial en la que comenzamos preguntándole sobre estos largos 26 años de vínculos con América Latina.

Destaca los vínculos claves para Israel con los países más grandes en el mapa latinoamericano, pero deja en claro que no sólo a ellos Israel da importancia en sus relaciones diplomáticas. Y lo que cuenta no es solamente la balanza comercial.

Modi Ephraim asegura que el interés de Israel es tener buenas relaciones con contenido de nivel con todos los países de la región. Comenta que bajo su jurisdicción tuvo también la división del Caribe, aunque no se trate de América Latina propiamente dicha.

Más allá de las relaciones con los gobiernos en el continente, Modi Ephraim comenta que también la situación de las comunidades judías en todo el continente es importante para Israel. “Son un puente entre Israel y América Latina”, sostiene.

El esfuerzo diplomático en el continente logró en el 2017 la reanudación de relaciones con Nicaragua y en el 2019 con Bolivia.Como es sabido, se mantiene el corte con Cuba y Venezuela. Fue Fidel Castro quien en 1973 rompió relaciones diplomáticas con Israel, y Hugo Chávez quien tomó la misma medida en el 2009. Diez años más tarde, ya con Nicolás Maduro al frente, el entonces gobierno israelí encabezado por Biniamin Netanyahu reconocidó a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como Presidente interino.

Tratamos de entrar en detalles al respecto

Hoy en día son 15 los embajadores latinoamericanos en Israel. Hay sin duda distintos matices en las relaciones diplomáticas y también cuando se habla de buenos vínculos, hay diferencias en ciertos puntos más que nada en temas políticos en la arena internacional. Modi Ephraim, como buen diplomático, destaca que lo más importante es mantener el diálogo, también en discrepancias.

Le planteamos el caso de Uruguay y el cambio que ha habido en votaciones internacionales entre los gobiernos anteriores (del Frente Amplio) y la coalición actual, encabezada por el Presidente Luis Lacalle Pou.

Mencionamos a Modi Ephraim que de por medio ha habido una actitud principista de Uruguay, que optó recientemente por no entrar a la reunión de la ONU que celebraba el 20° aniversario de la conferencia de Durban, ya que esta se había convertido en una tribuna de odio antisemita. Lo hemos visto reflejado también en varios tuits del Embajador de Israel en Uruguay Yoed Magen.

Nuestro entrevistado recuerda también a otros países latinoamericanos que tuvieron esa actitud y da ejemplos de buenos vínculos también con otros países, los más pequeños del continente.

Después de la entrevista nos recalcó lo obvio: que la expresión "países chicos" se refiere evidentemente al tamaño geográfico en comparación con otros países del continente.

Las relaciones diplomáticas no pasan solamente por la política. Tienen también una dimensión humana y social, de aporte y cooperación con países amigos, que se enmarcan en el concepto judío de Tikun Olam, de acciones en pro del prójimo para ayudar a arreglar el mundo. Modi Ephraim lo destaca en especial.

Hablar de tecnología y desarrollo en Israel lleva a ejemplos concretos, como la reciente participación israelí en la Expo Prado en Montevideo, donde el pabellón de Israel fue ampliamente elogiado. La información al respecto llegó por cierto también a Jerusalem.

Check out @IsraelinUruguay at @ExpoPrado this month! Focusing on agricultural tech and innovation, tens of thousands had the opportunity to meet Israeli experts and get to know our country #SDGs #FoodSystems pic.twitter.com/auKQXvB4ZE