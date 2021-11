Primer Congreso Mundial de Educación No formal y Liderazgo Sionista en Israel

Este jueves tiene lugar en Jerusalem un evento que despierta gran interés no sólo en las distintas instancias de la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía que lo organizan, sino en marcos de trabajo juvenil y educación informal en general, un área muy desarrollada en Israel: el primer congreso mundial de Educación No formal y Liderazgo Sionista.

El propio Presidente de Israel Itzjak Herzog estará presente y se dirigirá a los participantes, una muestra de la importancia que se da al evento.

Para conocer a fondo de qué se trata, conversamos con Sergio Edelstein, quien encabeza un importante departamento de la Organización Sionista Mundial, Noar Jalutz y Dor emshej -Juventud, Acción Pionera y futuras generaciones, que se ha encargado de la organización del evento en cuestión.

Sergio nació en Uruguay y está radicado en Israel desde 1985.

Apretando aquí puedes leer la primera entrevista que le hicimos, para la serie “Vidas Uruguayas en Israel”.

P: ¿Qué incluimos en el marco de educación no formal? ¿Es todo lo que se brinda en clases extracurriculares fuera de los horarios de estudio en la escuela y liceo?

R: Creo que el concepto más adecuado es educación no formal. La educación no formal tiene un horizonte claro, planificado basado en procesos educativos con una concepción educativa característica. Y de aquí su lugar tan central en la formación de una persona. En la época del covid, se demostró este tan singular significado.

P: ¿Qué lugar tiene hoy en Israe la educación no formal?

R: La educación no formal en Israel tiene varios marcos metodológicos, siendo los movimientos juveniles centrales y de los más significativos. Pero también las organizaciones juveniles, lo que en hebreo llamamos “matnasim” , Magen David Adom o Jevra lehaganat hateva, son marcos educativos planificados sustentados en visiones claras.

P: Aclaremos. Matnasim , y matnas en singular, es una sigla que hace referencia a centros de actividad comunitaria social, en general barrial, para diferentes capas de la población. Magen David Adom es por cierto el equivalente israelí de la Cruz Roja y la Jevra le Haganat Hateva es la Sociedad Protectora de la Naturaleza.

R: Exacto. Las características conceptuales, sus visiones y misiones son los que hacen de los Movimientos Juveniles, marcos educativos formativos, basados en acción educativa, vivencias entre pares y aprendizaje por medio de la experimentación, el ejemplo personal y la responsabilidad mutua de autoformarse.

P: ¿Qué rol cumple la juventud en todo esto?

R: Los jóvenes, estoy convencido, son los protagonistas de la acción educativa, no simples espectadores. ¡Y esto es el cimiento central de la concepción educativa de los movimientos juveniles! No solo son el centro de atención, referencia de todos los procesos educativos, son ellos mimos los que los crean, se enriquecen en el camino y lo ponen en puesta con sus educandos.

P: ¿Educación no formal es algo que viene a suplir carencias por cosas que el Estado debería proporcionar y no lo hace, o es simplemente una forma de que la sociedad civil se enriquezca a sí misma y no porque el Estado no le da lo suficiente?

R: Creo que no suple carencias, sino y en especial complementa la formación de una persona, en especial en lo que se refiere a la consolidación de su identidad y su concepción de vida futura. Los valores que ella permite hacer suyos al joven por un medio didáctico diferente, solo enriquecen la educación formal, y le permiten a la persona ser critica a lo que muchas veces la educación informal pretende inculcarnos.

P: En Sudamérica, y seguro nosotros en Uruguay, conocemos bien el impresionante aporte de los movimientos juveniles, las tnuot noar, a la formación de la persona. Creo que todos los que pasamos por alguna tnuá llevamos con nosotros para siempre vivencias que nos formaron. ¿Tienen esos movimientos alguna presencia en el congreso que ustedes están realizando?

R: Este I er. Congreso Mundial de Educación No formal, tiene como esencia y principal publico objetivo, a los más de 700 jóvenes que se encuentran actualmente en Israel, pasado intensivos marcos de capacitación y conocimiento de nuestras fuentes milenarias, el legado del pueblo judío en su lugar de origen y la visión sionista de Herzl.

Todo el programa fue diseñado por el excelente equipo de nuestro departamento, con el apoyo de la Agencia Judía, el Keren Hayesod y otros 4 departamentos de la Organización Sionista Mundial, en base al diagnóstico de bogrim de los movimientos juveniles- o sea los de la capa mayor de los miembros- la mitad de los cuales serán Latinoamericanos.

P: Quizás sea reiteración de una pregunta anterior sobre el rol de la juventud, pero en realidad, me refiero aquí a un punto muy específico: ¿Qué podemos contar sobre los movimientos juveniles en Israel? ¿Hay similitudes con la realidad que conocemos en América Latina? ¿Y también diferencias?

R: Siguiendo lo que señalé antes, es importante agregar. Los Movimientos juveniles en Israel, tienen en la actualidad un rol central en la visión del Ministerio de Educación de lo que debe incluir la formación total de una persona. Hace 15 años, el gobierno del momento, tomo una decisión histórica, de aumentar drásticamente el numero de niños y jóvenes que participan semanalmente en actividades educativas de movimientos juveniles, con la creencia y conciencia de que los mismos brindan un marco educativo sano, contenedor y esencial en la formación de ciudadanos responsables, críticos y que toman responsabilidad por su destino. Para eso destinaron el presupuesto necesario, y el número de participantes subió de ciento veinte mil a mas de cuatrocientos cincuenta mil en la actualidad. Esto alejó de las calles a cientos de miles de niños, dándoles la oportunidad de crecer sanamente.

P: Qué interesante ese dato. Y es una confirmación de que las buenas intenciones tienen que ir respaldadas por apoyo concreto.

R:Sin duda.Esto nos demuestra y nos guía del potencial inmerso en los movimientos juveniles y la imperiosa necesidad de apoyarlos y fortalecerlos.Por ejemplo, la decisión de la comunidad judía de México con la creación de Bitui y la Moetzet Tnuot Hanoar, su incondicional apoyo, son una muestra cercana a las realidades latinoamericanas.

En primera persona

P: Sergio, sabés que me gusta siempre abordar la dimensión personal porque a través de la vivencia de cada uno, poniendo emoción de por medio, se puede transmitir mucho. Vos sos sinónimo de uno de los movimientos juveniles, el querido Hanoar Hatzioni de Uruguay. ¿Qué te significó, qué fue para vos?

R: Ante todo, me dio una familia… Me casé con Dorita Rostkier, janija en Hanoar Hatzioni, mi comadrijá. Juntos hicimos aliá. Juntos formamos nuestro hogar. La tnuá , el movimiento juvenil, me dio la oportunidad de crecer, pensar, auto educarme, tomar responsabilidades por el otro (educandos), realizar sueños, vivir haciendo lo que creo y -por qué no decirlo- lo que me apasiona.

P: Y se nota. Gracias mil Sergio. Éxito en el congreso y en toda tu actividad.

R: Muchas gracias!