La ilógica separación entre el brazo político y armado de Hamas

En Israel se destaca lógicamente la bienvenida decisión de Londres de proclamar a todo Hamas como organización terrorista, o sea no solamente a su brazo armado Izz al-Din al –Qassam . Todo lo que aporte a ver la realidad tal cual es, dejando lo “políticamente correcto” de lado, bienvenido es.

Por otro lado, cabe preguntarse cómo es que se puede no considerar al liderazgo “político” de Hamas como terrorista. También nosotros solemos utilizar esa terminología- brazo “militar” y brazo “político”-simplemente porque así se los distingue. Y claro que hay características diferentes, más que nada en cuanto a lo aparición de uno y otro ante el público.

Sin embargo, los así llamados líderes “políticos”, son terroristas de traje, no diplomáticos. El que no sean ellos los que colocan las bombas y aprietan el botón que lanza los cohetes, no los convierte en políticos en el sentido normal de la palabra. Ellos determinan el compromiso a atacar a Israel y su población civil, apoyan absolutamente la realización de atentados, son los creadores del marco en el que operan quienes planean en forma concreta y detallada los ataques,son la base y al mismo tiempo la cúpula de Hamas, sin la cual el brazo armado no actuaría tal cual lo hace desde siempre.

Las figuras públicas más conocidas de Hamas, terroristas de traje, celebran los atentados, saben de ellos, organizan la red que permite financiarlos y llevarlos a cabo. Felicitan a quienes matan israelíes, incitan a la violencia y prometen seguir atacando. Ellos son la base y el marco.

En la selección de videos editada por las Fuerzas de Defensa de Israel, hay varios ejemplos, con figuras "políticas" de Hamas diciendo la verdad. Y tal cual dice la conclusión final, si ellos mismos lo dicen, Israel les tiene que creer.

Hamas todo es la organización que ha volado ómnibus repletos de civiles en Israel. No salieron miembros secretos de la organización con explosivos y los “políticos” intentaron frenarlos. Nunca.

Hamas todo atacó a civiles israelíes esperando para entrar a una discoteca, saliendo de una boda, sentados en restaurantes.

Hamas todo mató a un soldado durante un alto el fuego humanitario pedido por la ONU y aceptado por Israel, secuestró su cuerpo y rehusa desde entonces devolverlo.

Hamas todo retiene desde hace años a dos civiles israelíes con alteración mental, que entraron a Gaza sin entender lo que hacían, y rehusan devolverlos a Israel.

Y mucho más.

Sí es cierto que los dirigentes públicos de Hamas hacen también política.

Pero son terroristas aunque no anden encapuchados.

A veces el mundo puede olvidarse porque hace tiempo no vuelan ómnibus en Israel. Pero Hamas está allí, Israel lo sabe, conoce sus planes, y no puede olvidar que tiene terroristas de vecinos.