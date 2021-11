Al estar Israel por comenzar la vacunación de los niños entre 5 y 11 años, entusiasta apoyo de experta en infectología infantil

Este martes Israel comenzará a vacunar a los niños entre 5 y 11 años contra Coronavirus. La decisión al respecto la tomó un gran equipo de expertos en la materia que debatió el tema a fondo, y fue aprobada definitivamente por el Director General del Ministerio de Salud de Israel Profesor Nahman Ash. Miles de turnos ya han sido reservados por padres convencidos de que eso es lo mejor para sus hijos.

Como todo lo relativo a la vacuna contra el Covid-19, la decisión sobre la inoculación de una nueva capa etaria, fue precedida por fuertes discusiones en la opinión pública israelí. En resumen, los críticos alegaban que los niños “se enferman menos y más livianamente” y por ende no tiene sentido exponerlos a eventuales riesgos de la vacunación. Los defensores de la vacuna-entre ellos nuestra entrevistada- recalcan que la vacuna es segura y que cualesquiera sean los efectos secundarios, son menores que los serios problemas que causa la enfermedad.

La Profesora Galia Grisaro, pediatra especializada en enfermedades infecciosas que encabeza la unidad correspondiente en el Hospital de niños Dana en Tel Aviv, pone los puntos sobre las íes.

Prof. Galia Grisaro. Foto: Hospital de niños Dana, en el Centro Médico Sourasky (Ichilov) Tel Aviv

P: Profesora Grisaro ¿cómo se siente al haberse aprobado la vacunación de niños entre 5 y 11 años, que comenzará próximamente?

R: Estoy muy feliz , me siento aliviada porque sé que esto significa que otro grupo etario de niños podrá disfrutar de la protección, que eso podrá reducir la presión sobre muchos padres que ahora sabrán que también para sus hijos la vacuna es accesible.

P: ¿Hubo momentos en el proceso en los cuales usted tuvo alguna duda respecto a lo necesario o sabio de la vacunación de los niños de las edades mencionadas?

R: Lo único de lo que yo quería cerciorarme era de la seguridad de la vacuna. Desde el momento que se experimentó-aunque no en una cantidad muy grande de niños, sino en 3.000-y se vio que la vacuna es efectiva desde el punto de vista inmunológico y que no había efectos secundarios serios, por extrapolación quedó claro que el riesgo por la vacuna es mucho menor que por la enfermedad. Esto, aún si en la cantidad señalada puede que no aparezcan los efectos secundarios menos comunes. Pero está claro que no hubo reacciones graves de ningún tipo.

P: ¿Diría entonces que la conclusión central es que sea como sea los eventuales riesgos de la vacuna son ampliamente superados por los riesgos de la enfermedad?

R: Eso es indudable. La vacuna se experimentó en dos grupos de niños. Primero en 1500 y un mes después en otros 1500. De los primeros, pasaron más de 2 meses y del segundo grupo, algo más de un mes. Y en general vieron que desde el punto de vista de la efectividad de la vacuna , comparado con niños no vacunados, era excelente, casi no hubo contagios. Y desde el punto de vista de anticuerpos neutralizantes, la mayoría los desarrolló.

P: En una entrevista anterior que usted me concedió, cuando se acababa de aprobar la vacunación a niños entre 12 y 17 años, me dijo que en los niños, la reacción del sistema inmunológica suele ser mucho mejor aún que entre los mayores.

R: Así es. Es un fenómeno general muy conocido.

Magen David Adom vacunando un niño mayor de 12 años, en la etapa que comenzó meses atrás

Efectos secundarios, entre vacuna y Covid

P: Y volviendo a los experimentos…¿qué mostraron en el tema de los efectos secundarios?

R: En todos los examinados, los efectos secundarios fueron livianos, inflamación de glándulas, cosas banales totalmente. Y hay otro elemento que refuerza nuestra decisión. La FDA (sigla en inglés de la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos) aprobó antes de fin de octubre la vacuna para niños entre 5 y 11 años y comenzó enseguida a vacunar. En EEUU hay más de 20 millones de niños en esas edades. No me consta que se haya reportado ningún problema.

P: Sabemos que los efectos secundarios, si aparecen, son en las primeras semanas después de la vacuna. ¿Cómo compararlo con los efectos del Covid-19, aún si no se llega a mortalidad o estado muy grave?

R: La mayoría de los efectos secundarios se desarrolla en la primera semana después de la vacuna . Como es sabido, las dos primeras dosis se dan con 3 semanas de diferencia entre ellas, o sea que la enorme mayoría de los efectos secundarios se dan hasta aproximadamente un mes después de la primera. Y no se puede decir nada similar sobre el Covid, porque ya tenemos claro que causa daños a largo plazo. Está el fenómeno de “long covid”, que queda por mucho tiempo, con todo tipo de manifestaciones.

P: Entiendo que inclusive en niños que pasaron la enfermedad en forma liviana y que ha habido casos que después de un Covid “fácil”, ya “curados” tuvieron que ir al hospital por los problemas que estaban teniendo.

R: ¡Exacto! Eso es muy propio de niños.

P: ¿Puede pasar que aparezcan más adelante efectos secundarios de la vacuna mucho tiempo después, que aún no se conocen?

R: Hay que recordar que la vacuna no está hecha con el virus debilitado o muerto, sino con el así llamado ARN (ácido ribonucleico) mensajero, que enseña a las células fabricar una proteína que es la que produce la respuesta del sistema inmunológico cuando entra el virus. O sea que después de este proceso, el ARN se desintegra y desaparece. Cualquier tipo de inflamación que puede provocar se da cerca de la vacunación misma. Esto, se contrapone en forma muy evidente a los daños a largo plazo de la enfermedad.

P: ¿Cuáles son los ejemplos más claros de esos daños?

R: Está el síndrome llamado PIMS , en su sigla inglesa Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome , que se da en 1 de cada 3.000 niños. Más de la mitad de los niños que lo sufren llegan a Cuidados intensivos y también ha habido mortalidad.

P: Busco en la literatura de qué se trata exactamente y encuentro la explicación que indica que hay niños en los que el Covid provoca una inflamación en vasos sanguíneos, especialmente alrededor del corazón. Y esas inflamaciones pueden causar daños a los tejidos, mal funcionamiento de órganos vitales e inclusive la muerte.

R: Así es . Está también el tema que ya mencioné de long-covid, o sea efectos secundarios prolongados en el tiempo, que duran mucho más que la propia enfermedad. Aproximadamente el 5% de los niños sufrirán de ello. Es más común en adolescentes.

P: Pero también ha habido mucha preocupación por un efecto conocido de la vacuna, o al menos que se estima que es por la vacuna : miocarditis.

R: Así es. El grupo de mayor riesgo, según lo que se ha dado en la práctica hasta ahora, es el de varones de entre 16 y 19 años. Uno de cada 6.050 lo puede sufrir. Pero aún así, el riesgo es mucho menor que el de sufrir miocarditis por el Covid y no por la vacuna. Sea como sea, en la enorme mayoría de los casos, los jóvenes que sufrieron miocarditis, la tuvieron muy leve y en unos pocos días desapareció y fueron dados de alta. No ha habido ningún caso de miorcaditis que haya durado por largo plazo.

P: Entiendo que usted mencionó ese grupo de riesgo por lo que se ha visto concretamente en la realidad ¿verdad?

R: Claro. Hemos visto incidencia de la miocarditis más que nada en varones entre 16 y 19. Otras edades y en chicas, se ha dado mucho menos. En este sentido, cada efecto secundario se reporta, este tema está muy ordenado.

Foto: Magen David Adom

Mitos y verdades

P:Creo que está claro que en todo lo relacionado al Covid, no sólo por la vacuna, hay mucha desinformación. ¿Hay mitos que usted quisiera aclarar?

R:Sí. A menudo oigo que “los niños no contagian” y que “los niños se enferman de modo muy liviano”. Es cierto que suelen enfermarse más liviano que los mayores, pero no hay duda que sí contagian.Y en la cuarta ola, con la cepa Delta, quedó claro que muchos niños contagiaron a otras personas. Además, la enfermedad en niños fue más dura con el Delta. Además es importante recordar que los niños también sufren complejidades a raíz de la enfermedad, y claramente el tema de long- covid que se manifiesta en gran medida en la dificultad para hacer esfuerzo, náuseas …y quién sabe qué más puede aún aparecer.

¿Y después?

P: Entiendo que una gran cosa en la aprobación de la vacuna para una nueva capa etaria es que así se “quita” al virus un reservorio en el que instalarse cuando la mayoría de la población está vacunada.

R: Exacto. El virus busca a quien no está vacunado, a quién puede atacar. Ya vimos en la cuarta ola que la enorme mayoría de los contagiados eran los no vacunados o los que tenían dos dosis cuyo efecto fue bajando, y no alcanzaron a recibir el refuerzo.

P: ¿Pero esto significa que entonces pasan a estar en un riesgo muy grande los niños menores de 5 años que no están incluidos en la vacunación?

R: Ese será el próximo grupo al que se vacunará. No sé si ocurrirá en 3 ó 4 meses, pero llegará. Lo que se puede hacer es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, pensar en forma realista, que todo aquel que puede recibir la vacuna, la reciba. Si en una casa hay un bebé y los mayores están vacunados, la chance de que el bebé se contagie es muy bajo. Pero claro que esperamos que cuando terminen la investigación, también los niños más pequeños puedan recibir la vacuna.Y claro que recibirán una cantidad menor. También ahora, los niños recibirán la tercera parte, en cantidad, de la vacuna que reciben los mayores.

Amenazas de los anti vacunas

P: ¿Qué opinión le merece el hecho que circulan tantas amenazas en las redes sociales a figuras del sistema médico identificadas públicamente con el apoyo a las vacunas? Recordemos que la Dra. Sharon Elroi –Price, Directora de Salud Pública en el Ministerio de Salud, está con guardaespaldas. Y no es la única amenazada. Y esto se acentúa con la vacunación de los niños.

A raíz de las serias amenazas de extremistas anti vacunas a la Dra. Sharon Elroi-Price, Directora de los Servicios de Salud Pública en el Ministerio de Salud de Israel, la Asociación Médica de Israel colocó un enorme cartel con su foto y el texto "No estás sola", en la carretera más concurrida de Israel, Ayalon, en Tel Aviv

R: Creo que la gente perdió proporciones. Realmente me cuesta mucho entenderlo. Hay algunos fanáticos en contra y provocan esto. No creo que aquí nadie piensa imponer la vacuna, a diferencia de lo que ocurre en algunos otros lados. Ningún funcionario público en el ámbito de la medicina, donde la gente quiere hacer el bien y curar, merece que lo amenacen. Yo considero que todo aquel que amenaza, no importa por qué, debe ser considerado una persona que usa la violencia. Siempre hay mitos contra las vacunas y hay extremistas que se oponen. No lo puedo entender, pero no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno sicológico que existe desde que se hizo la vacuna contra la Peste Negra.

P: Muchas gracias por esta ilustrativa entrevista.

R: Gracias a ti por el interés.