Una puesta a punto sobre el tema nuclear iraní, al reiniciarse las conversaciones en Viena

El lunes 29 de noviembre comenzó la quinta ronda de conversaciones entre las potencias occidentales, Rusia, China y la República Islámica de Irán sobre el tema nuclear , siendo estas las primeras conversaciones desde que el extremista Ebrahim Raisi se convirtió en Presidente de Irán y desde que Estados Unidos está presidido por el Demócrata Joe Biden.

Cabe recordar que el polémico acuerdo nuclear fue suscripto en julio del 2015 por la administración del entonces Presidente norteamericano Barack Obama y las potencias participantes, junto con el Irán de Hasan Rohani. En el 2018, el Presidente Donald Trump se retiró del acuerdo . Irán fue socavando gradual pero continuamente su respeto del acuerdo y aunque no lo abandonó formalmente , lo ha violado y sigue violando abiertamente a gran escala.

Ahora, llega a las conversaciones con una actitud desafiante, dejando en claro que no hará nada sin que se levanten las sanciones económicas y nucleares que le fueron impuestas. No está dispuesto por cierto a considerar la mejoría del acuerdo inicial, pero ahora tampoco volverá al de julio del 2015 mientras rijan las sanciones. De fondo está su percepción de Estados unidos como un país hoy débil que quiere llegar a un acuerdo casi a cualquier precio.

Para conversar sobre el peligro nuclear, las violaciones iraníes y lo que deparan los contactos en este campo, nos dirigimos al Dr. Ephraim Asculai, experto en el tema en el Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional , conocido como INSS en su sigla inglesa.

Conversamos con él hace unos días, poco antes de la reanudación de las conversaciones nucleares en Viena.

P: Dr. Asculai , como bien sabemos, la amenaza iraní no se limita al tema nuclear, aunque allí es especialmente grave. Pero concentrándonos sí en el aspecto nuclear ¿qué es lo más preocupante?

R : Que Irán sigue enriqueciendo uranio a altos niveles, y sigue acumulando grandes cantidades. Ahora ya enriquecen a un nivel del 60%, algo que no tiene ninguna razón de ser, aunque claro que ellos tienen pretexto para cada cosa.

Esto va en contra de todo lo pactado.

P: ¿Cuánto tienen ya?

R: A fin de agosto tenían cerca de 15 kilos de uranio enriquecido al nivel de 60%. Eso ya es significativo,aunque no sea suficiente. Si deciden llegar a 60 kilos, lo cual no es problemático en absoluto, el camino es muy corto hasta que puedan llegar a enriquecimiento del 90%, que es considerado militar. Aumentar la cantidad de kilos que tienen de uranio enriquecido lleva más tiempo que elevar el nivel de enriquecimiento, que es cuestión sólo de algunas semanas, quizás días. Esto está claro en un informe del Instituto Internacional de Ciencia y Seguridad Internacional , conocido en su sigla inglesa ISIS, que tradujo informes de la Agencia internacional de Energía Atómica a un idioma más sencillo y comprensible también para quien no entiende la parte técnica profesional.

P: Pero el problema no se reduce a todo lo que lograron enriquecer ¿verdad?

R: Así es. Interfieren todo el tiempo en el control que la AIEA inteta hacer, molestan a los inspectores. El Director General ya dijo que no puede confirmar nada porque su gente no llega a todos los lugares relevantes.

P: Usted dijo antes que Irán tiene pretexto para todo.¿A qué se refiere?

R: Cada paso que dan violando el acuerdo, ellos lo explican con argumentos que está claro que son excusas. También para el enriquecimiento a nivel del 90% pueden inventar algún pretexto, pero nadie lo toma en serio. Cuando pasaron al 20% dijeron que estaba destinado al reactor de investigación en Teherán, donde también tienen isótopos para medicina. El 60% no tiene absolutamente ninguna excusa válida.

P: ¿No hay fines civiles que precisan ese nivel de enriquecimiento?

R: Hay algunos temas civiles que requieren más del 20%, para algunos remedios, pero cuando lo hace Irán, que desarrolla centrifugas avanzadas y enriquece en las cantidades que lo hace, está claro que es una mera excusa.

P: Uno de los puntos claves en el camino del acuerdo nuclear, fue la retirada de Estados Unidos del mismo en mayo del 2018 por decisión del entonces Presidente Donald Trump. Hasta entonces ¿Irán respetaba el acuerdo?

R: En general sí aunque en lugar de enriquecer uranio a nivel de 3% lo hacían a unpoco más de 3.5%. Pero el problema central era que el acuerdo no era bueno porque no abordaba todos los temas que debían ser tratados.

P: Recordemos qué determinaba el acuerdo en cuanto a la cantidad de uranio que Irán podía tener.

R: Podía tener 300 kilos de uranio enriquecido a un 3.67%. Empezaron a aumentar gradualmente, cada vez hacían algo más. Agregaron centrifugas avanzadas, cortaron las inspecciones, y claro está que no respondieron a preguntas planteadas por la AIEA en base a hallazgos de inspectores en el terreno, tras experimentos con pruebas de uranio. No explicaron nada. Fueron violando el acuerdo gradualmente. Hoy en día, creo que ya violaron la enorme mayoría de los incisos del acuerdo.

P: Desde su punto de vista maniobraron con inteligencia ¿verdad?

R: Sin duda. Lo hicieron con mucha inteligencia. Cada vez un poco, gradualmente, tanto en el tema de las cantidades de uranio, como en las centrifugas y en el tema del control de los inspectores.

Los tiempos

P: No siempre está claro el tema de los tiempos, de qué estamos hablando cuando analizamos el proceso en camino a la bomba , y qué es lo que cabe esperar. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de un Irán nuclear?

R: Yo creo que hoy en día, si reciben la orden, en 2 ó 4 meses pueden armar no una bomba nuclear que es otra historia sino un dispositivo explosivo nuclear, que puede estallar en un laboratorio, sobre una mesa o en el campo. De eso a un arma nuclear hay aún un largo camino,pero eso ya es peligroso.

Es que construir un cabezal nuclear que se pueda colocar en un misil y que funcione, no es sencillo. No creo que eso se pueda lograr en pocos meses. Pero sí pueden lograr en unos meses una detonación nuclear, que fue lo que pasó con Corea del Norte, India, Pakistán. Y como Irán es un Estado que fomenta y practica el terrorismo, puede usar otros medios, como enviar el dispositivo nuclear en avión a algún lado. Para mí, si puede hacer una detonación nuclear, ya debe ser considerado un país con poderío nuclear, aunque aún no tenga la bomba propiamente dicha.

Asculai trabajó durante más de 40 años en la Coisión de Energía Atómica de Israel, más que nada en temas relacionados a seguridad nuclear y de medio ambiente.En 1986 fue a trabajar en la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena, en temas de protección del público ante riesgos de radiación. En los años 1990-1991 fue el Secretario Científico del proyecto Internacional Chernobyl.

Al retornar a Israel en 1992, se dedicó intensamente a las conversaciones que condujeron al Comprehensive Test-Ban Treaty destinado a prohibir experimentos nucleares.

También fue investigador en el Institute for Science and International Security en Washington D.C..

Se retiró del servicio público en el 2001 y al año siguiente se incorporó al equipo del Jaffe Center for Strategic Studies, que hoy es parte del INSS.

Ha publicado diversos trabajos sobre el tema de la no proliferación nuclear en general y en Medio Oriente en particular.