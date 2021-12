Un Premio Jerusalem muy emotivo

El 9 de diciembre se entregó en la sala de la Kehilá de la calle Canelones el premio Jerusalem al Doctor Canessa. Fue la 32 entrega de este Premio

Entre los asistentes se encontraba el Embajador de Israel Yoed Magen,, autoridades nacionales, Premios Jerusalem como Gerardo Sotelo, Ruperto Long, Jorge Chediak, el Presidente del KKL Alejandro Weiss y el Presidente del Comité Central Israelita Marcos Israel. .

Alejandro Weiss, Ylan Archimowicz, Dr Canessa

Dr. Jorge Chediak,, Ing. Ruperto Long, Dr Canessa, Dr. Pedro Bordaberry, Gerardo Sotelo

El Doctor Canessa es referente de la "Fundación Corazoncitos" y coordinador de la llegada de médicos israelíes a Uruguay, como símbolo de la cooperación y fraternidad entre nuestros pueblos, la cara visible de una patriada con mucha gente que colaboró para que la Delegación israelí viniera a Uruguay a ayudar a ganar la batalla contra el coronavirus.

El carisma, la humildad que emanaba del homenajeado electrizaba a una sala repleta. Hizo especial hincapié que las cosas en la vida suceden por tener amigos y tender lazos. El Doctor Canessa ha dedicado su vida a salvar vidas, desde su periplo en los Andes con Fernando Parrado hasta su dedicación a salvar niños.

Además de ser un excelente médico, el Doctor Canessa es un hacedor, es un vencedor de obstáculos.

En una entrevista a este portal dijo: “es el paso a paso cuando no tenés un manual para hacer algo sin manuales, es el paso a paso cuando hay un paciente que hay que operarlo del corazón adentro del útero de la madre y tú sabés que en algún lugar del mundo lo están haciendo, es el paso a paso cuando surge una idea de pedirle a Israel que ayude a Uruguay, cómo, dónde y cuándo. Un paso es que el fracaso no esté porque yo dejé de hacer algo, que el fracaso me lo marque el destino. Ese paso a paso ir avanzando es el de la montaña, parecía imposible, cuando te desanimás mirás atrás y ya casi no se ve el fuselaje, y ves la cima más cerca”

Cuando esto se pone en práctica todos los días de la vida, uno escucha la charla del Doctor Canessa y siente que cada uno en su vida cotidiana puede vencer sus propios obstáculos y salir de su propia cordillera personal.

Todos los presentes salimos con el corazón colmado de energía y con la seguridad de que escuchamos a un fiel representante de la amistad entre Uruguay e Israel.