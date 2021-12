Las 10 peores acciones de la ONU de 2021

10. Revista de la ONU elogia el historial de derechos humanos de Mauritania esclavista

Cuando Mauritania propuso una revisión obligatoria del ACNUR de su historial de derechos humanos, UN Watch expuso la farsa de cómo el 85% de las declaraciones de los países en realidad elogiaban el historial del estado esclavista. Corea del Norte elogió a Mauritania por su “promoción y protección de los derechos humanos”; China acogió con satisfacción la "estrategia de Mauritania para acelerar el crecimiento y la prosperidad"; Cuba elogió los esfuerzos de Mauritania para "aumentar la calidad de vida de su población".



9. El Consejo de Derechos de la ONU pone fin a la investigación de Yemen después de la presión saudita

La guerra civil de Yemen ha matado a 100.000 personas y ha desplazado a 4 millones, y las atrocidades son generalizadas. Sin embargo, en octubre, el principal organismo de derechos humanos de la ONU votó a favor de poner fin a su investigación de los crímenes de guerra en Yemen. Los diplomáticos informaron sobre una intensa campaña saudita de incentivos y amenazas contra los miembros del consejo antes de la votación, incluida una oferta de apoyo financiero a Togo y una amenaza contra Indonesia de restringir las visitas de sus ciudadanos a La Meca. El ejército de Arabia Saudita es una figura clave en la guerra de Yemen, junto con Irán.



8. Belarús elegido miembro de la Comisión de Prevención del Delito de las Naciones Unidas



El dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, manipula las elecciones, deporta a los opositores políticos y tortura a los manifestantes. Sin embargo, en abril, el régimen fue elegido miembro de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas. Un mes después, Bielorrusia interceptó ilegalmente un avión comercial y lo obligó a aterrizar para capturar a un destacado periodista de la oposición.



7. Los dictadores constituyen ahora el 68% del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

A partir del 1 de enero de 2022, un asombroso 68,1% del Consejo de Derechos Humanos de la ONU serán dictadores y otros violadores en serie de los derechos humanos. A pesar del informe detallado de UN Watch sobre sus graves abusos, Qatar, Camerún, Eritrea, Kazajstán y Somalia fueron elegidos en octubre para el máximo organismo de derechos humanos de la ONU, uniéndose a China, Cuba, Rusia, Libia, Pakistán y Venezuela .



"Si nuestras propias demócratas continúan ignorando los criterios electorales votando por los abusadores", argumentó el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer en un artículo de opinión del Wall Street Journal, "entonces deberíamos simplemente descartar las elecciones y convertir a todos los países en miembros, como es el caso en el comité de derechos humanos de la Asamblea General. Las no democracia ya no pudo sostener su elección del CDH como un escudo de legitimidad internacional para encubrir los abusos de su régimen ”.



6. Monitor de la ONU culpa a Occidente del colapso de Venezuela y absuelve a Maduro



El dictador venezolano Nicolás Maduro elogió a Alena Douhan de Bielorrusia, relatora especial de la ONU sobre "el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales", después de su visita a Caracas en la que culpó de todos los problemas de Venezuela a las sanciones occidentales que apuntan al régimen.



5. ONU condena a Israel 14 veces, resto del mundo 5



En 2021, la Asamblea General de la ONU destacó a Israel en 14 resoluciones sesgadas, mientras que adoptó un total de cinco textos sobre el resto del mundo combinados.



Estados de la UE como Francia, Alemania y Suecia, junto con el Reino Unido, respaldaron más de dos tercios de las resoluciones dirigidas a Israel, incluso cuando no lograron presentar una resolución única de la AGNU este año sobre la situación de los derechos humanos en China, Venezuela y Arabia Saudita. , Bielorrusia, Cuba, Turquía, Pakistán, Vietnam, Argelia o en otros 175 países.



La nueva y completa base de datos de UN Watch rastrea y hace campañas contra las resoluciones politizadas y contraproducentes que solo buscan demonizar al estado judío.



4. El régimen sirio de Assad es elegido miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS



A pesar de bombardear a su propia gente en hospitales y matar a innumerables médicos y enfermeras, el régimen sirio de Assad fue elegido miembro de la junta ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud.



Hillel Neuer, de UN Watch, dijo que era "como nombrar a un pirómano para que sea el jefe de bomberos de la ciudad" y que el principal organismo de salud de la ONU entregó "un insulto desmedido a las millones de víctimas de Assad".



3. Sesión urgente del CDH sobre Afganistán ignora a los talibanes



Cuando el Consejo de Derechos Humanos finalmente convocó una sesión especial sobre la toma de Afganistán por los talibanes, la resolución final no condenó las atrocidades de los talibanes. El texto suavizado fue adoptado por consenso, después de que la UE, a pesar de expresar su decepción, se negó a convocar una votación.



En el debate, Hillel Neuer de UN Watch encabezó la oposición: “Señora Presidenta, las Naciones Unidas se fundaron para prevenir la guerra. Durante años hicimos un llamamiento a este Consejo para que celebrara una sesión urgente sobre la guerra en Afganistán. Sin embargo, incluso cuando murieron 241.000 personas, incluidos 71.000 civiles, este consejo se negó a celebrar una sola sesión para tratar de ayudar a las víctimas de Afganistán. Ni una sola comisión de investigación para hacer responsables a los terroristas y sus patrocinadores estatales ".



“La sesión de hoy es demasiado pequeña y demasiado tarde. En mis manos está el proyecto de resolución. ¿Por qué en ninguna parte se condena o incluso se menciona a los talibanes? ¿Por qué no se menciona que si el gobierno de los talibanes es reconocido por las Naciones Unidas, estos misóginos heredarán el puesto de Afganistán en la comisión de derechos de las mujeres de la ONU?



2. ONU despide a denunciante por revelar que entregaron nombres de disidentes a China



La denunciante Emma Reilly expuso cómo la oficina de derechos humanos de la ONU entregó en secreto los nombres de los disidentes al régimen chino, lo que permitió a Beijing saber de antemano qué uigures y otros activistas estaban registrados para asistir a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



Esto puso en peligro sus vidas, así como las de sus familiares que viven en China. El 9 de noviembre de 2021, Reilly contó su historia en Le Monde. Un día después, la ONU la despidió.



Debido a sus estrechos vínculos y las puertas giratorias de los empleados con la oficina de derechos de la ONU, grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch hicieron la vista gorda ante la lucha de Emma Reilly contra la traición de la ONU a los disidentes y sus derechos como denunciante.



En cambio, fue UN Watch quien dirigió la campaña en las Naciones Unidas con comunicados de prensa, cartas de quejas a la ONU y declaraciones, incluso en mayo de 2017, junio de 2017, septiembre de 2017, septiembre de 2018, enero de 2019, junio de 2019, marzo de 2021 y noviembre. 2021.





1. ONU elige a Irán como máximo órgano de derechos de la mujer



En una votación secreta de abril de 2021, el Consejo Económico y Social de la ONU eligió al régimen de apartheid de género de Irán para un mandato de 4 años en su Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el “principal organismo intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento De mujer."



UN Watch, que dio a conocer la historia, también reveló que al menos cuatro democracias votaron por el régimen iraní. Esto desató una tormenta de fuego cuando los legisladores de todo el mundo exigieron respuestas de sus gobiernos, como se informó en Le Figaro, Voice of America, Bild de Alemania y otros medios importantes.