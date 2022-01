Sydney Poitier y el mozo judío que lo ayudó a mejorar la lectura

Sidney Poitier, quien murió la semana pasada a la edad de 94 años, fue una presencia imponente durante gran parte de su vida. La primera estrella de cine negra de Hollywood, Poitier fue el primer actor negro en ganar un Premio de la Academia al Mejor Actor por su papel protagónico en la película de 1963 Lilies of the Field. Apareció en más de 39 películas y trabajó como director, novelista y se desempeñó como embajador de las Bahamas (donde vivía su familia) en Japón y la ONU.

“Caminé con reyes”, dijo Poitier sobre su vida aparentemente encantada. Sin embargo, en una entrevista de 2013, reveló el secreto de su éxito inicial: un anciano judío que le enseñó a leer, lo que le permitió a Poitier escapar de la pobreza y el analfabetismo para alcanzar su potencial.

Nacidos en 1927, los padres de Poitier, Reginald y Evelyn Poitier, eran productores de tomates empobrecidos. “Está la frase que dice que trabajó con los dedos hasta el hueso”, recordó Poitier más tarde. "Bueno, ese es mi papá. Y era un muy buen hombre".

Poitier nació en Miami, tres meses antes de tiempo, mientras sus padres estaban en Estados Unidos en un viaje para vender tomates. Sus padres ya tenían seis hijos y no estaban seguros de si Sidney sobreviviría. Su padre incluso compró un ataúd, pensando que no había forma de que su bebé prematuro lo lograría.



Contra todo pronóstico, Sidney sobrevivió, pero su infancia fue difícil.

Contra todo pronóstico, Sidney sobrevivió, pero su infancia fue difícil. Llevaba sacos de harina, vivía en una serie de pueblos empobrecidos en Florida y el Caribe, y asistió a la escuela solo dos años; se fue a la edad de 12 para tomar un trabajo de baja categoría.



Para cuando Poitier tenía 14 años, estaba con una multitud desagradable. Su hermano mayor, Cyril, estaba casado y vivía en Miami, y sus padres enviaron a Sidney para que se quedara con él para alejarlo de las influencias negativas. Una vez que estuvo viviendo en Estados Unidos, Poitier decidió que quería ser actor y se dirigió a la ciudad de Nueva York en 1943, a la edad de 16 años.



Allí, audicionó con el prestigioso American Negro Theatre en Harlem, pero cuando le entregaron un guión para que lo leyera, Poitier no pudo distinguir las palabras. Con tan poca escolaridad, era efectivamente analfabeto. No apto para ningún otro trabajo, se fue a trabajar como lavaplatos en un restaurante de Nueva York donde conoció al anciano mesero judío que cambiaría su vida.



“Había uno de los camareros, un judío, anciano, y me miró, y me estuvo mirando durante bastante tiempo”, recuerda Poitier. “Tenía un periódico, se llamaba Journal American. Y se acercó a mí y me dijo: "¿Qué hay de nuevo en el periódico?". Y miré a este hombre. Le dije: 'No puedo decirte lo que hay en el periódico, porque no puedo leer muy bien'. Él dijo: 'Déjame preguntarte algo, ¿quieres que lea contigo?'. él, 'Sí, si quieres' ".



Estudiaron a altas horas de la noche en el restaurante, mucho después de la hora de cierre. El anciano camarero judío (Poitier lo describió más tarde como paciente y con gafas) le enseñó minuciosamente a Poitier el significado de los signos de puntuación y cómo pronunciar las palabras. Poitier describió más tarde: "Se sentó allí conmigo semana tras semana tras semana". Usaban periódicos para pronunciar las palabras. Durante el día, Poitier escuchó la radio para ampliar su vocabulario y dicción; por la noche leía con el camarero judío. Finalmente, después de unos seis meses, Poitier finalmente fue un lector fluido.



Probó de nuevo para el American Negro Theatre y fue aceptado como aprendiz. Aún un completo desconocido, Poitier también tuvo que trabajar en el teatro como conserje. Un día, otro de los actores del teatro, nada menos que la futura superestrella Harry Belafonte, no se presentó a los ensayos en un día en que un productor de Broadway estaba entre la audiencia. Poitier sustituyó a Belafonte y fue elegido para la obra de Broadway: una producción totalmente negra de Lysistrata en 1946.



Poitier continuó trabajando en el teatro y en la televisión, y todavía tuvo que recurrir a trabajos en la gastronomia para llegar a fin de mes. En 1950, finalmente obtuvo un amplio reconocimiento como actor serio por su papel de médico perseguido por un paciente racista en la película No Way Out. Pronto siguieron otras películas exitosas, como Cry, the Beloved Country en 1952 y Blackboard Jungle en 1955, en la que interpreta a un estudiante talentoso y con problemas.



Siempre insistió en asumir papeles dignos, interpretando personajes honrados con una fuerte fibra moral.



Poitier escribió tres autobiografías y una novela, un misterio con tintes de ciencia ficción llamado Montaro Caine, publicado en 2013. El personaje principal, llamado Montaro, es un estudiante graduado judío cuyos padres eran inmigrantes judíos de Austria. El libro fue criticado críticamente y nunca vendió muchas copias, pero podría haber sido el tributo de Poitier de alguna forma al anciano judío que años antes le enseñó a escribir.