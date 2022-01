Yigal Dilmoni, la voz de la población judía en Judea y Samaria

La población judía en Judea y Samaria, residente en aproximadamente 150 comunidades comúnmente conocidas como asentamientos, asciende ya a cerca de medio millón de personas. La entidad que formalmente la representa es el Consejo YESHA, un acrónimo que significa, en hebreo, Judea Samaria y Gaza, este último término referente en su momento a los asentamientos que existían en Gush Katif, de los que Israel se retiró, desmantelándolos, en agosto y setiembre del 2005. Hoy en día, al frente del Consejo YESHA, se encuentra el Director General Yigal Dilmoni, a quien hemos tenido recientemente oportunidad de entrevistar.

En términos generales

Se trata de ciudadanos israelíes que por cuestiones ideológicas u otras consideraciones prácticas-como ser el precio de las viviendas- decidieron instalarse en el lugar a pesar de tratarse de territorios en disputa que no se hallan bajo soberanía israelí. En realidad, fueron sus mayores quienes tomaron la decisión ya que ya hay más de dos generaciones nacidas en el lugar.

Cabe recordar que Israel controla dichos territorios –que en la terminología mundial suelen conocerse como Cisjordania o la Margen Occidental del Jordán-desde que tuvo que repeler el ataque de Jordania en la guerra de los Seis Días en junio de 1967.

Los palestinos exigen una retirada total de Israel de dicha zona, afirmando que esos territorios deben ser parte de un Estado palestino independiente. Israel, en distintos momentos, presentó propuestas que incluían la creación de un Estado palestino en gran parte del territorio en cuestión, pero todas fueron rechazadas por la Autoridad Palestina. Por ahora, la mayor parte del gobierno de Israel se opone de todos modos a la creación de un Estado palestino independiente, aunque la ciudadanía israelí está dividida al respecto. Dentro de la actual coalición, el ala de la izquierda sionista considera que una retirada de parte de los territorios y la creación de un Estado palestino independiente es impresincidlbe para preservar a Israel como Estado judío y democrático.

La población judía de la zona y quienes apoyan ideológicamente su presencia en el lugar, sostienen que Judea y Samaria son parte integral de la tierra de Israel y deben ser territorio soberano del Estado judío.

Es interesante que hasta ahora, desde 1967, inclusive gobiernos conservadores se abstuvieron de declarar la soberanía israelí en Judea y Samaria, que sería el término más exacto, en lugar del más popularmente conocido, “anexar” los territorios.

La entrevista

(Primera parte)

Hace varias semanas, por iniciativa de la organización Media Central, se llevó acabo un zoom con Yigal Dilmoni en su calidad de Director General del Consejo Yesha, en medio de una oleada de constantes atentados e intentos de ataques por parte de palestinos contra blancos israelíes. En la rueda de prensa, junto a Dilmoni, participó Natalie Sopinsky de la organización Rescatistas Sin Fronteras, que contó sobre la dinámica diaria de atentados y situaciones de emergencia.

Poco después del zoom, entrevistamos a ambos por separado. La nota con Natalie ya fue publicada y la puedes leer aquí.

Aquí compartimos los conceptos principales de Dilmoni, combinando sus declaraciones en la rueda de prensa por zoom con las que formuló por separado en nuestra entrevista. En esta primera entrega, nos concentramos en el tema de la violencia.

Comenzó refiriéndose al aumento en la cantidad de atentados e intentos de ataques especialmente por las carreteras de Judea y Samaria, relatando una serie de incidentes violentos que por milagro no terminaron en varias muertas.

“Le pedimos a Tzahal que traiga más tropas a la zona para frenar toda esta violencia, porque es necesario capturar a los terroristas”, recalca Dilmoni, afirmando que “lo que no sale lo suficiente en los medios es la cantidad de ataques de los que los judíos en Judea y Samaria somos objeto”.

De fondo hay otro tema relacionado a la violencia, que Dilmoni no omite pero sostiene está presentado en forma , según él, absolutamente desporporcionada: la creciente cantidad de casos en los que jóvenes radicales judíos atacan violentamente a palestinos, pero no por haber estado involucrados en atentados sino sin previa provocación de su parte. Hablamos con él en un momento en el que hacía poco se habían registrado algunos ataques de ese tipo. En el interin, días antes de esta publicación, fueron documentados otros dos incidentes serios , condenados ampliamente, también por el hecho que no hubo una reacción debida de soldados de Tzahal que se hallaban en la zona y presenciaron en parte lo ocurrido.

Dilmoni condena estos hechos violentos, nos dice terminantemente que “estos no nos representan y los rechazamos en forma absoluta”, y al mismo tiempo, insiste en lo injusto de presentarlos como “obra de todos nosotros, de los habitantes de las comunidades judías en Judea y Samaria”.

“En los últimos años ha habido muchas campañas de mentiras contra la población judía en Judea y Samaria”, nos dice. “La enorme mayoría de la gente simplemente va todos los días a trabajar, a estudiar en las escuelas, vuelven a sus casas a vivir con normalidad. Y esa enorme mayoría jamás en la vida atacó a un palestino. Pero cuando hay incidentes minoritarios, que nosotros condenamos, pero que son eso, minoritarios, contra palestinos, y se los publica como si esa fuera la norma, y esa misma gente que los publica no dice nada o casi nada de cómo los palestinos nos atacan a nosotros continuamente, hay un problema serio”.

Insistimos en el punto y preguntamos si acaso el liderazgo de la población judía en Judea y Samaria es suficientemente terminante contra los extremistas que protagonizan esos ataques, opinando que deberían acompañarse las condenas de algunas acciones que vomiten a esos radicales de la comunidad. Los manchan a todos, le comentamos.

“Yo le puedo asegurar que todos los líderes y rabinos en Judea y Samaria están en contra de esos ataques, los condenan absolutamente siempre, pero se miente mucho sobre nosotros, hacen campañas negativas ante lo único que podemos es protestar y recalcar que se está distorsionando la realidad”, nos responde.

Yigal Dilmoni analiza otras derivaciones de esta situación, en su opinión muy peligrosas.

“Esa campaña mentirosa como nosotros, como si apoyáramos esos ataques o como si fueran obra de muchos, termina dando más fuerza a los terroristas. Yo creo que es la peor mentira que se ha lanzado contra nosotros”, recalca.

Y aquí trae a colación un ejemplo de desequilibrio que considera señal de peligrosa tendenciosidad contra el público al que representa:

“Yo me considero líder de la zona y como tal siento que también tengo responsabilidad respecto a todos los que viven en Judea y Samaria, no sólo sobre los judíos. Y como líder, todos los alcaldes y líderes comunitarios hablamos continuamente contra los ataques violentos a gente que no está involucrada en terrosimo, contra ataques a inocentes. Pero es un hecho que del otro lado, no oímos ese tipo de discursos sino que por el contrario, glorifican el terrorismo y celebran cuando hay judíos muertos en atentados. Todos conocemos las escenas de palestinos repartiendo caramelos en Gaza, Nablus y Hebron cuando mueren judíos en atentados palestinos”.

En eso no podemos menos que concordar. Lamentablemente, su descripción es exacta.

“También vemos lo que les dicen a los niños”, agrega Dilmoni. “Si los árabes matan judíos y sus líderes no están en contra sino todo lo contrario, pues eso hace que el próximo terrorista salga a atacar judíos. Por eso yo quisiera que ustedes, los periodistas, pregunten a los líderes palestinos por qué no condenan los atentados sino que los elogian”.