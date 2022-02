La Autoridad Palestina no quiere un Estado palestino independiente, afirma el analista palestino Bassem Id

El mundo está acostumbrado a las continuas condenas palestinas contra Israel. Pero hay voces entre los propios palestinos, que osan presentar un cuadro distinto del comúnmente conocido. Uno de ellos es el analista palestino Bassem Id , que dedicó casi tres décadas de su vida a la lucha por los derechos humanos y que en los últimos años se ha abocado a dictar conferencias sobre el conflicto israelo-palestino y lo que él conoce de primera mano como la verdadera situación de los palestinos.

La primera parte de esta entrevista fue publicada días atrás en este mismo portal. Con esto, completamos el diálogo, aunque con él, siempre daría para mucho más.

La entrevista original fue realizada tiempo atrás, y volvemos a publicarla con la explícita autorización de Bassem Id.

P: ¿Cuál es tu evaluación general sobre el comportamiento de Israel en los territorios bajo su control? Recordemos que en el 67 conquistó Cisjordania y la Franja de Gaza al repeler el ataque de Jordania. Pero de Gaza se retiró en el 2005.

R: Yo te puedo decir que si le preguntas hoy a un palestino promedio en Gaza o en la Margen Occidental cómo describiría su vida antes y después de los acuerdos de Oslo, te dirá que todo era mucho mejor antes de Oslo. Creo que quien deterioró la seguridad de Israel fue el liderazgo palestino, no la población palestina.

P: ¿Por qué lo dices?

R: Si hoy viene alguien de Cisjordania y acuchilla a un israelí, sea civil o soldado, le disparan y a veces eso lleva a su muerte. Viene entonces el Presidente Abbas , llama a su familia, la invita a la Muqataa , consuela a la familia, proclama al muerto como “shahid”, mártir, y le paga a la familia entre 3 mil y 4 mil dólares. En mi opinión, esta es una de las razones por las que los palestinos continúan cometiendo esos ataques. El liderazgo palestino quiere mantener al pueblo palestino como rehén del conflicto israelo palestino, porque de esa forma acumula fuerza y dinero.

P: ¿Crees que la Autoridad Palestina no quiere un Estado independiente?

R: Considero que la Autoridad Palestina no quiere un Estado palestino. ¿Quién dijo que Abbas quiere un Estado? Creo que el único que realmente quiso construir un Estado fue el Dr.Salaam Fayyad, que fue Primer Ministro durante cinco años. El quería construir el Estado antes de luchar por su reconocimiento internacional, desde abajo, construirlo en serio. Pero Abbas lo echó, en la práctica eso es lo que hizo, y trajo a Rami Hamdallah en su lugar.

P: Esa es tu interpretación.

R: Por supuesto. Es mi interpretación. Basada en el hecho que no veo que la ANP esté intentando hoy construir los fundamentos del Estado. Antes de luchar en todos lados para que reconozcan el Estado, hay que construirlo.

P: ¿Estás diciendo que cuando proclaman que quieren poner en práctica la fórmula de dos Estados, están mintiendo?

R: No creo que quieran dos Estados. Los palestinos parece que quieren tres Estados. Uno en Gaza, uno en Cisjordania y el tercero el Estado de Israel. Y esa es hoy la guerra, cómo conseguir para los palestinos un Estado en Cisjordania y otro en Gaza..

P: Hay analistas que afirman que si Israel se va del territorio que hoy controla, la Autoridad Palestina cae en Cisjordania de inmediato.

R: Por supuesto. Todo el mundo sabe que si Israel se va la ANP cae. Te cuento que estuve un día en el campamento de refugiados Jellazun, donde tengo varios amigos, y comentando con algunos dije “imagínense que se levantan un día y ven que Israel ya no está...¿qué harían?”. Todos contestaron “que Alá no lo permita”, o como se dice en hebreo, “oi va voi!”. Ninguno dijo “ojalá que así sea”.

P: ¿Y por qué no se oye nunca nada de esto en los medios?

R: No creo que a los medios les interesa publicar esto. Y sé que hay miles de palestinos dispuestos a gritar lo que yo estoy diciendo, en voz alta. Mira, yo hace tiempo organizo encuentros en Ramallah con 70-80 personas, con las que hablamos de la situación. No te imaginas cuánta gente piensa lo mismo que yo y lo dice en esos encuentros. No lo creerías.

DERECHOS HUMANOS

P: Vuelvo a mi pregunta anterior sobre el comportamiento de Israel. Más allá del tema del Estado, si el liderazgo palestino realmente lo quiere o no...¿acaso puedes alegar que todo lo que sí sale de boca de palestinos respecto a Israel es mentira?

R: ¿Como qué?

P: Acusaciones de comportamiento indebido de soldados israelíes, de violaciones de derechos humanos...

R: En realidad, la situación de los derechos humanos en Cisjordania y Gaza, bajo gobierno de la Autoridad Palestina y Hamas respectivamente, es mucho peor que en Israel. No tienes idea cuántos presos palestinos en cárceles de Hamas o de Abbas quisieran ser transferidos a prisiones israelíes.

P: ¿Es tu suposición o te lo han dicho?



R: Lo he oído yo directamente. “Llévenos de aquí, queremos pasar a cárceles israelíes”. Claro que sí. Las prisiones israelíes son consideradas hoteles de cinco estrellas en comparación con las de Gaza y Cisjordania.

P: ¿Pero esas son tus palabras o las de presos palestinos?

R: Claro que no mis palabras. Son palabras que yo he oído directamente. Se dirigió a mi una mujer de Ramallah cuyo esposo está en una prisión de la Autoridad Palestina en Jericó. Me preguntó “¿Puede ayudar a transferir a mi esposo a una cárcel israelí?”. Esta es la verdad.

P: Hablando de los presos, para Israel son “presos de seguridad”, o sea por crímenes cometidos, mientras que los palestinos sostienen que son “presos políticos”.¿Alguien está preso por lo que piensa o realmente, como sostiene Israel, solamente por lo que hizo?

R: Mira, hay un problema en el tema de los presos, eso sí, esa categoría de “presos administrativos”.Ese sí es un problema real, porque la persona está presa sin saber por qué.

P: Y más que nada sin haber sido enviado a juicio.

R: Exacto. Este sí es un problema.Dicho sea de paso, no solamente en Israel sino también en Gaza y Cisjordania. Yo sé de decenas de palestinos que están allí presos de esa forma, en ese marco.

P: Israel explica que recurre a ese procedimiento cuando alguien es un peligro para la seguridad, pero no se puede revelar todo el material referente a ello.

R: Es cierto. Pero claro está que desde un punto de vista del Derecho internacional, sería mejor sí revelar todo y enviarlo a juicio. Puede pasar que en un juicio sea sentenciado a 15 años en prisión, no a sólo seis meses, como se puede tener en detención administrativa. Hay que dejar que el juez, el sistema jurídico, considere el material y decida.

EL FUTURO

P: ¿Cómo se sale del laberinto actual?

R: No creo que salgamos próximamente. Yo siento que quizás los palestinos precisen una o dos generaciones más para solucionar el conflicto. Pero si la comunidad internacional no abre los ojos al tema de la educación palestina, no se logrará nada. Si esto sigue, es el final de todo.

P: Te refieres a la incitación al odio...

R: Por supuesto. Si un niño de 6 años te dice “quiero estallar” ¿a qué se va a llegar? Yo lo oí con mis propios oídos. Lo he visto. He hablado con niños así y lo he grabado. Es terrible. La verdad, eso sí que me da miedo. Si un maestro me dice “si no les enseñamos sobre la jihad, la guerra santa, la lucha armada ¿cómo van a liberarse de la ocupación judía?”, ¿adónde vamos a llegar? ¿En qué aporta a ningún tipo de liberación si ese niño muere? ¿Y si mata inocentes mientras él muere? Eso es ir para atrás, no avanzar hacia nada. ¡Basta ya!

P: ¿No quieres que Israel se retire de Cisjordania?

R: No, porque habrá hambre. La situación económica empeorará terriblemente. Yo no apoyaría un paso así bajo ningún concepto. No creo que eso ayude en nada al logro de la paz, ni a los israelíes ni a los palestinos.

P: ¿Eso no mejorará la situación de los palestinos?

R: En absoluto. Te cuento que cuando estuvo en Israel de visita el jefe de la oposición en el Parlamento de Sudáfrica. Fui invitado a sumarme a él en una visita a Ramallah, con una delegación de 14 personas. Creo que quien lo invitó fue una institución judía sudafricana. Cuando él volvió a su país luego de la visita aquí, había cambiado 180 grados su postura. Cuando le preguntaron antes de su viaje adónde iba, dijo “al apartheid”, que es lo que los palestinos dicen que hay acá. Pues al volver dijo “¿de qué estamos hablando, yo estuve allí, recorrí, escuché a palestinos y a israelíes, y eso no es apartheid”. Y es muy importante que gente así diga lo que ve en la realidad, porque creo que eso puede ayudar a tender puentes de confianza entre israelíes y palestinos. Atacar y condenar por todo a Israel, no ayudará a traer la paz.

P: Aunque las peores críticas que se oyen no sean ciertas ¿no te parece legítimo que haya aspiraciones nacionales, a un Estado propio?

R: Sí, pero este no es el momento. No con el liderazgo palestino actual. En 10, 20, 30 años...hay que ver cómo se desarrolla la situación, qué cambia. Si hay un liderazgo palestino dispuesto a tomar en cuenta el verdadero interés de los palestinos , diré que tenemos que separarnos. Pero hoy creo que no se debe hacer eso. Hoy no se puede.

P: Gracias Bassem por tu tiempo.

R: A ti por el interés.