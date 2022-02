Emisora alemana despide a periodistas luego de informe sobre escándalo de antisemitismo que involucra a socios de medios árabes

Una investigación independiente sobre el antisemitismo en Deutsche Welle (DW), la emisora ​​​​nacional financiada por el estado de Alemania, resultó en el despido de cinco empleados junto con más investigaciones de otros ocho miembros del personal.

La investigación se encargó a principios de diciembre, luego de que el medio de comunicación Suddeutsche Zeitung y la versión en alemán de Vice revelaran que varios empleados del departamento árabe de DW habían hecho comentarios antisemitas, tenían afiliaciones con organizaciones antisemitas o habían publicado crudamente antisemitas. Mensajes judíos en las redes sociales.

Inmediatamente después del escándalo, DW suspendió a cinco de sus periodistas y se vio obligada a romper acuerdos de asociación con emisoras del mundo árabe, entre ellas Roya TV en Jordania y Al Jadeed TV en Líbano.



El equipo de investigación, compuesto por Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, exministra de justicia federal, y Beatrice Mansour y Ahmad Mansour, psicólogos que han trabajado extensamente en el antisemitismo en la comunidad musulmana, afirmó que si bien no había "antisemitismo estructural" en el departamento árabe de DW , se habían notado varias omisiones y errores en el reclutamiento, en la investigación periodística y en la selección de invitados para los programas.



Por ejemplo, un colaborador turco del canal, Hamza Tekin, siguió siendo invitado al aire incluso después de que se negó a participar en una discusión en vivo con un periodista israelí, Shlomo Ganor. El informe también recomendó que DW termine los lazos con la agencia de noticias palestina Ma'an y la Corporación de Radiodifusión Palestina (PBC).



La suspensión de cinco empleados por comentarios antisemitas en las redes sociales había sido “justificada”, dijeron los investigadores. Entre las publicaciones que examinaron estaba una de Bassel Aridi, quien fue nombrado jefe de la oficina de DW en Beirut en 2019. “Cualquiera que tenga algo que ver con los israelíes es un colaborador y cada recluta en las filas de su ejército es un traidor y debe ser ejecutado”, tuiteó Aridi el 1 de junio de 2014, en una publicación que luego fue eliminada.



El lunes, la alta gerencia de DW anunció la publicación de un plan de acción de 10 puntos para combatir el antisemitismo internamente. Las medidas incluyen la adopción de una definición de antisemitismo que incorpora tanto la negación del derecho a existir de Israel como la trivialización del Holocausto, un código de conducta que identificará claramente las "líneas rojas" para los empleados y la creación de un "equipo de competencia" para garantizar que se respeten valores fundamentales como el derecho de Israel a existir como Estado soberano.



Peter Limbourg, director de DW, dijo a los periodistas el lunes que los cinco miembros del personal que fueron suspendidos ahora serían despedidos formalmente. Otros ocho empleados tenían las acusaciones en su contra “investigadas a fondo” para “evitar más daños a DW”.



Limbourg dijo que él y sus colegas de DW estaban “sinceramente apenados” por el escándalo. “La mera sospecha de que hay antisemitismo en una institución alemana financiada por los contribuyentes debe ser insoportable para los judíos en este país y en todo el mundo”, dijo Limbourg. “Tenemos que dejar nuestra posición mucho más clara en el futuro. La libertad de expresión nunca es una justificación para el antisemitismo, el odio a Israel y la negación del Holocausto”.



Sin embargo, el informe fue criticado por un destacado activista de los derechos humanos por escatimar en el grado de antisemitismo en DW.



Llamando a los cinco empleados despedidos "peones de sacrificio", Volker Beck, un ex miembro del parlamento del Partido Verde que ahora copreside el Instituto Tikvah de Alemania para combatir el antisemitismo, dijo que DW no reconoció que lo que ocurrió no fue "un accidente operativo , sino una falla sistémica”.



Mientras tanto, una de las periodistas despedidas se quejó en Twitter de que DW no le había proporcionado una justificación para su despido.



“Me acaban de notificar sin más explicaciones que recibiré un aviso de rescisión de Deutsche Welle con efecto inmediato”, tuiteó Farah Maraqa. “¡Todavía no me han informado los motivos, ni me han entregado el informe en el que se basarán estas denuncias!”.



Una de las publicaciones en las redes sociales de Maraqa examinadas por el equipo de investigación describía a Israel como un “cáncer que debe extirparse”.