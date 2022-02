Judío no es una palabra discriminatoria: líder judío critica entrada de diccionario alemán

Josef Schuster, presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania, comentó sobre una nota de referencia especial agregada a la definición de la palabra judío, que se puede encontrar en la edición en línea de “Duden”, el libro de referencia estándar del idioma alemán.



Una nota complementaria agregada a la definición advierte: “Ocasionalmente, el término judío se percibe como discriminatorio debido al recuerdo de su uso durante la era nazi. En estos casos, generalmente se eligen formulaciones como pueblo judío, conciudadanos judíos o personas de fe judía”.



"Para mí, la palabra 'judío' no es una mala palabra ni discriminatoria", dijo Schuster a Deutsche Presse-Agentur, señalando que la asociación que dirige se llama deliberadamente Consejo Central de Judíos, no de los "conciudadanos judíos".



En reacción a la controversia, los editores de "Duden" anunciaron que están sopesando una revisión. La editora en jefe del diccionario, Kathrin Kunkel-Razum, dijo que su equipo está tomando muy en serio las críticas y el debate en torno a la referencia a la discriminación, y su capacidad de ser vista como discriminatoria en sí misma, que "no es nuestra intención".



El equipo editorial revisará cuidadosamente la nota complementaria para reflejar la complejidad del debate, dijo, y agregó que hay judíos que evitan el término.



La nota en cuestión se encuentra en la entrada "Duden" desde 2007 y en línea desde 2011.