Una escritora de origen ucraniano: Clarice Linspector

Hace dos años se conmemoró el centenario de Clarice Lispector, una de las escritoras más originales de la literatura latinoamericana contemporánea y, probablemente, la más destacada de su generación en Brasil. Una de las voces más importantes de la literatura de ese país durante el siglo XX. Ahora son 102 años. Si no la leíste, estás a tiempo de hacerlo.

Mi cuento preferido es "La felicidad clandestina" pero su obra es vastísima.

“Esa rara persona que se parecía a Marlene Dietrich y escribía como Virginia Woolf”. Clarice Lispector nació el 10 de diciembre de 1920 en Tchetchelnik, Ucrania (Rusia), hija de emigrantes judíos, se mudó a Brasil a los dos meses de edad. Es una de las escritoras brasileñas en portugués más importantes del siglo XX; y su obra sigue recibiendo atención crítica. Poseía una inteligencia dura como el diamante; un instinto visionario y un sentido del humor que iba de la maravilla ingenua a la comedia perversa; lo que la llevó a escribir novelas fracturadas y cerebrales, fundamentalmente no narrativas.

En diversas entrevistas manifestó que, al momento de escribir, era consciente de lo que hacía. Se destaca en sus obras un estilo y una estructura muy líricos, con una interioridad profunda y siempre relacionada con complejos procesos emocionales y mentales. En su día, las obras de Clarice Lispector recibieron mucho análisis y, por lo tanto, su estilo narrativo llegó a ser comparado con el de Virginia Woolf y James Joyce.

Se hizo bastante famosa, un ícono nacional de Brasil. Su rostro adorna sellos postales y su figura fue inmortalizada en una estatua, que ahora reposa en la playa de Leme, en Rio de Janeiro.

Sus padres decidieron tener otro bebé porque creían que así una mujer podía curarse de la enfermedad venérea. «Fui creada adrede: con amor y esperanza. Pero resulta que no curé a mi madre. Y hasta el día de hoy me pesa esa culpa: me crearon con una misión específica, y les fallé» pic.twitter.com/a5TdxzMma3 — Irene Vallejo (@irenevalmore) February 26, 2022

Su primera novela, Near to the Wild Heart, apareció en 1943 y fue una sensación inmensa e inmediata, celebrada como el mejor logro en lengua portuguesa hasta ahora; tal y como dijo un crítico, penetrando “las profundidades de la complejidad psicológica del alma moderna». Así mismo, luchó para que se publicara su novela posterior, después de casarse con un diplomático y mudarse primero a Italia, luego a Suiza y luego a Washington, DC. A su regreso a Brasil en 1959; después de divorciarse para entregarse por completo a su pasión por la escritura; comenzó una década en la que se encontró en la cima absoluta de la sociedad literaria brasileña. Es considerada una de las más grandes novelistas de la nación y contribuyó con una columna semanal (crónica) para el principal periódico de Río.

Escritora inclasificable -ella misma definía su estilo como un “no estilo”-, el vasto legado de Clarice Lispector está formado por relatos, novelas, libros infantiles, poemas, fotografía y pintura. En todo su trabajo, parece no escribir ni al servicio de la tradición ni al del vanguardismo. Su prosa parece algo más cercano a la filosofía, pero no es filosofía. En las 85 historias que escribió, Clarice Lispector evocó siempre, en primer lugar, a la propia escritora, a ella misma. Desde su primera historia, publicada cuando tenía 19 años, hasta la última, encontrada después de su muerte (1977), hay una vida de experimentación a través de diferentes estilos y experiencias que no todos entienden: incluso algunos brasileños cultos se han visto desconcertados por el fervor que inspira sin ser capaces de comprender lo que escribe.

Un incendio fortuito por una colilla mal apagada en su dormitorio en 1966 le provocó quemaduras y graves secuelas y la sumió en profundas depresiones. En esta época realizaba una crónica semanal para el Jornal do Brasil y colaboró con la revista Manchete realizando entrevistas con artistas e intelectuales. Murió en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977 a los 56 años, víctima de un cáncer de ovarios, algunos meses después de publicarse su última novela La hora de la estrella.

Los invito a leer este cuento maravilloso: Felicidad clandestina