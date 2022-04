El Ministro de RREE de Israel acusa a Rusia de crímenes de guerra

Israel condenó la invasión rusa a Ucrania horas después de su comienzo el 24 de febrero. El más contundente en este sentido ha sido el Canciller Lapid, mientras el Primer Ministro Naftali Bennett se manifestó en términos más generales, en un evidente intento de preservar un canal de comunicación abierto con Rusia, por su necesidad de actuar contra bases iraníes en Siria, país en el que hay importante presencia rusa.

Pero las imágenes transmitidas desde Bucha han estremecido a todos.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel Yair Lapid subió de tono, y con mucha razón, acusando explícitamente a Rusia de crímenes de guerra.

Al finalizar una reunión con sus pares de Grecia y Chipre, Lapid se manifestó acerca de las recientes revelaciones sobre los horrores hallados en Bucha tras la retirada del ejército ruso. Tras varias ocasiones en las que Lapid condenó claramente la invasión rusa a Ucrania, llegó por primera vez una acusación terminante a Rusia de cometer crímenes de guerra. Es una clara subida de tono por parte del jefe de la diplomacia israelí.

“ Nos estamos reuniendo en tiempos complicados.

Hay guerra en Europa.

Nuevamente, un país grande y poderoso ha invadido a un vecino más pequeño, sin ninguna justificación. Nuevamente, el suelo está empapado con la sangre de civiles inocentes.

Las imágenes y los testimonios desde Ucrania son horrendos. Las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra contra población civil indefensa.

Condeno fuertemente estos crímenes de guerra”.

Estas son, según un resumen aparecido en la red social Twitter, algunas de las imágenes de los horrores en Ucrania, ante las que es imposible permanecer indiferentes.

Advertimos que las imágenes son muy duras de ver. Estas no parecen en absoluto imágenes que , como alega Rusia, Ucrania puso en escena para desprestigiar a Moscú.

Video of what Ukraine has seen after Russians left the Kyiv region. From @ZelenskyyUa pic.twitter.com/s7Rtpj6RJ3