El mensaje del cantautor israelí Idan Raichel para Iom Haatzmaut

A Idan Raichel siempre es especial escucharlo. Un deleilte cuando canta y toca el piano y muy interesante cuando habla. Y en esta ocasión, nos ha resultado impactante porque su mensaje es precisamente lo necesario e importante destacar en este momento en el que Israel lidia con tantos desafíos.

P: Idan, Israel está por celebrar un nuevo aniversario de su independencia, Iom Haatzmaut, mientras está claro que hay que seguir enfrentando no pocas amenazas y desafíos a la vida misma del país.Hace muy poco tú mismo viviste algo muy simbólico porque al terminar una presentación tuya con la Orquesta Filarmónica de Israel en el Heijal HaTarbut en Tel Aviv, no pudieron salir ya que unas horas antes había sido cometido el atentado en un bar en la calle Dizengoff, y se estimaba que el terrorista aún estaba suelto en la zona. ¿Podrías compartir conmigo los sentimientos y pensamientos que inspiró en ti esa situación?

R: Gracias ante todo por esta entrevista. Durante nuestras presentaciones tanto en Israel como en el mundo en los últimos años nos hemos topado con desafíos. Pueden venir de gente que quiere boicotear a Israel y hasta a sus expresiones artísticas, como tratan de hacer grupos pro BDS o de atentados terroristas perversos cuya esencia es tratar de alterar la rutina de nuestras vidas . Ningún terrorista cree que con un atentado derrotará a las Fuerzas de Defensa de Israel, ni que con un ataque nos echará de Tel Aviv, Jerusalem, Beer Sheba, Haifa o cualquier otro punto de Israel. La meta de los atentados terroristas es alterar nuestra vida. Y por eso, cuando nos enteramos de que había allí afuera en algún lado un terrorista que aún no había sido capturado, por lo cual la Policía cerró las puertas a fin de cuidar el lugar, yo no tuve duda ninguna que había que seguir con el espectáculo. Y espero que así haya ocurrido en todo el país, desde Dan en el norte hasta Eilat en el sur No debemos interrumpir ningún espectáculo. Hay que seguir adelante. Hay que desear al público buenas noches, porque en la tierra de Israel, toda mañana es un buen día y toda noche es una buena noche. Y ningún terrorista decidirá por nosotros otra cosa. No debemos cancelar nada porque eso es precisamente lo que sueñan todos los terroristas.

P: Te vi por televisión, rodeado del público, hablando sobre la vida que continúa y la necesidad de empujar hacia adelante. ¿Te parece que ese es el mensaje central que emana de Israel?

R: También durante el espectáculo expliqué al público que continuamos con la presentación. Es que en conciertos de la Filarmónica, siempre hay un intervalo, y aquí el público no sabía qué pasa exactamente, si luego se irán a casa o no. Así que dije que nos quedamos, que todos se quedan conmigo, que cantaremos juntos y tocaremos música. Y por supuesto, terminamos el espectáculo con una imponente interpretación del himno nacional “Hatikva”, maravillosamente tocado por la orquesta Filarmónica de Israel. Y te puedo decir que el público rugió la letra del Hatikva. Fue para mí uno de los eventos más emocionantes en los que participé jamás.

P: En tiempos como estos se habla mucho de política y seguridad. Pero también la cultura es una dimensión importante en la vida de la nación. Y tu, sin duda ninguna, eres hoy uno de los símbolos principales de la cultura musical de Israel, desde hace años. ¿Qué sientes que has aportado?

R: Deben ser otros los que juzguen mi aporte a la cultura israelí. Pero sí puedo decir que creo que todo artista que se dedica a la cultura israelí-lo cual dicho sea de paso no necesariamente debe ser en hebreo, ya que están también las culturas de los inmigrantes, que entre todos representan el crisol de diásporas-todos y cada uno constituyen parte de la banda sonora de la sociedad israelí. Y esto aporta a las próximas generaciones y a los públicos no israelíes y no judíos en el mundo, ante los que se puede mostrar el hermoso rostro de la tierra de Israel. Cada uno de nosotros hace un bello aporte y espero realmente que este mensaje resuene en el mundo.

P: Tú siempre destacas lo multicultural de tu actividad musical. ¿En qué te ha enriquecido? ¿Y consideras que Israel ha logrado llegar ya al punto en el que hay una identidad cultural israelí propiamente dicha, mientras se preserva al mismo tiempo las tradiciones y los legados de sus distintos componentes?

R: El tema del multiculturalismo es de hecho el punto central de mi creación, registrando la banda sonora de la sociedad israelí, el crisol de diásporas, tal cual se lo oye y siente en la calle israelí. Cuando comenzamos con esto hace aproximadamente 19 años, lo que nos resultaba más importante era reflejar en la música los sonidos que oímos en la calle israelí, y no solamente canciones influenciadas por el pop de Estados Unidos y Europa. O no solamente música clásica. Uno sale a la calle en Israel y oye una gran mezcla de idiomas y acentos. En la cocina israelí hay influencias desde Marruecos al Yemen, de Sudamérica a Polonia. Y creo que la música tiene que reflejar también la verdadera banda sonora israelí.

Foto: Bartzi Goldblat

P: Idan, tú te has presentado en varias oportunidades en América Latina. Allí hay comunidades judías muy conectadas con Israel. ¿Qué mensaje quisieran transmitirles ahora, de cara a Iom Haatzmaut, un día que también para las comunidades judías de la diáspora es símbolo de gran alegría?

R: Las comunidades judías en la diáspora son una fuente muy importante de fuerza y firmeza para Israel. Siempre deseamos alentar la aliá, que todos vivan en Israel, el Hogar Nacional creado en la tierra de Israel. Pero mientras nuestros hermanos y hermanas viven en la diáspora, tienen un rol clave a jugar en el esclarecimiento sobre Israel, en la preservació nde la identiad, en las luchas políticas y sociales de Israel. Las comunidades judías del exterior, tan coprometidas con Israel. son para nosotros un gran respaldo.

P: ¿Qué le deseas a Israel en su nuevo cumpleaños?

R: Le deseo a Israel que continúe siendo un hogar cálido y con amor para sus ciudadanos. Espero que crezcan aquí muchas generaciones más. Que vivamos ante todo en paz entre nosotros mismos. Que la sociedad israelí no esté desgarrada y comprenda que nuestra fuerza está en nuestra unidad. Y deseo a Israel que siempre pueda abrir el corazón con buena voluntad ante nuestros vecinos. Y que nuestros vecinos sepan que estamos aquí para quedarnos y que nada nos moverá de aquí. Que abrazamos a todos y extendemos nuestra mano hacia la paz.

P: Gracias mil Idan. Y Jag Sameaj.

R: Jag sameaj también para ti y todos tus lectores.